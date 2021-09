L’anniversario di Gossip Girl è l’occasione per rivedere tutti i look più belli sul set, che ne dite?

I look di Gossip Girl sono a dir poco iconici: la prima puntata della serie TV è andata in onda il 19 settembre 2007. Sono passati 14 anni, ma tutt'oggi Blair e Serena ispirano le generazioni di fashioniste.

Le lezioni di stile dei look di Gossip Girl non passeranno mai di moda. Una serie TV che ha fatto la storia del piccolo schermo e che ha conquistato milioni di spettatrici in tutto il mondo. Ancor di più, però, c'era una motivo preciso per cui aspettavamo con ansia una nuova puntata: prendere spunto dagli outfit di Blair Waldorf e Serena Van der Woodsen.

Dai cerchietti alle calze lunghe, dal bon ton ai look chic o parisienne, i trend di Gossip Girl ci hanno permesso di giocare e osare con i capi e gli accessori nel nostro armadio, senza rinunciare mai a una scarpa col tacco. L'anniversario è il momento ideale per rivedere tutti i look memorabili di Gossip Girl, prendendo rigorosamente spunto per le stagioni.

Il look chic e bon ton di Blair Waldorf

Abbiamo un po' di nostalgia degli anni 2000? La moda proposta da Blair è sempre stata molto speciale: l'allure quasi parigino, con tacchi super colorati e le immancabili calze. A cosa Blair non rinunciava mai? Al suo cerchietto. Il dettaglio che faceva la differenza.

Per un po' di tempo, siamo state praticamente inondati da cerchietti in tutte le declinazioni, di qualsiasi brand. Un accessorio must have che, nonostante tutto, non passerà mai di moda.

Blair Waldorf, il look regale e aristocratico

Nonostante gli intrecci, il focus sulla moda non è mai passato in secondo piano. Dopotutto, la madre di Blair - Eleanor Waldorf - era proprio una stilista. La sorella di Dan - Jenny Humphrey - voleva a tutti i costi diventarlo. In ogni puntata, abbiamo assistito a look eccentrici - lussuosi e super griffati - ma ancor di più ispirazioni che hanno profondamente cambiato il nostro gusto personale.

La tiara di Blair Waldorf le ha conferito quell'aria regale che ha sempre ricercato. Che dire, poi, del suo abito e della giacchetta bianca, una scelta di colori azzeccata. Non è solo un effetto "wow": vedere quest'abito ci fa sentire tutte un po' principesse.

Blair e quei look pattern che hanno fatto la storia

Se vuoi ispirarti a Blair per i tuoi look invernali, devi assolutamente sapere che ha sempre prediletto gli abiti ai pantaloni (lunghi o corti, con una passione sfrenata per quest'ultimi). Inoltre, la stampa irrinunciabile è il pattern, sempre particolare: dai pois alla stampa floreale, fino ai tagli geometrici o colorati.

In questo look abbiamo un chiaro esempio di come Blair adori sfoggiare le calze: non rinuncia neanche al cappello o ai guanti, che aggiungono valore all'outfit e lo completano in modo impeccabile.

Un outfit per ogni occasione: Serena è perfetta per le serate più chic

Classe, eleganza, raffinatezza e sensualità: Serena Van der Woodsen è imbattibile per i look proposti durante gli eventi o le serate importanti. Ed è a lei che possiamo ispirarci per fare sempre bella figura. Uno dei suoi look più iconici a dir poco.

Certo, Serena era la più cool e sensuale del gruppo di Gossip Girl: aveva un equilibrio di sfumature, geometrie e stampe imbattibile da superare. Con guanti, mantella e abito attillato, si fanno faville in qualsiasi situazione. Un altro dettaglio riproposto spesso dalla Van der Woodsen era il gioiello oversize.

Serena, ispirazioni al bacio per i look autunnali

Che storia d'amore meravigliosa quella tra Dan Humphrey e Serena Van der Woodsen. A parte la loro liaison tra alti e bassi, dobbiamo dire che lo stile autunnale di Serena è probabilmente il migliore, un'ispirazione irrinunciabile per vestirsi alla moda.

Avere un cappotto sulle sfumature del marrone, quasi dalla tonalità cammello, si abbinerà in modo perfetto a tutti i tuoi look in autunno e inverno. Un altro must have? Gli stivali alti. Comodi, ma chic.

Cappotto smanicato, perché no?

Più che un modello di tendenza, dal momento in cui è stato il must have dell'armadio autunno inverno 2020 2021. Impossibile resistere a un look tanto sopraffino, ideale da sfoggiare per una passeggiata in centro o un pranzo importante. Blair ha sempre saputo declinare tinte chiare e pastello, oppure i suoi giochi di pizzi e ruches.

Il look bon ton di Blair è sempre stato molto affascinante per un motivo: i colori sgargianti mixati in modo sapiente. Il giallo e il verde si sposano alla perfezione, per un outfit invernale che richiama le sfumature della primavera e dell'estate.

Cappotto lungo, calze e cerchietto: la triade perfetta per l'inverno

Stai cercando l'ispirazione perfetta per l'inverno? Abbiamo il grande classico di Gossip Girl: quante volte abbiamo visto Blair e le sue amiche sfoggiare cappotti, sciarpine, guanti (anche di pizzo), scarpe col tacco e calze? Un look all'ultimo grido.

Lo stile di Blair - ripreso sempre dalle sue amiche - ha quel tocco di regalità impeccabile in ogni stagione. L'headband, poi, assume quasi una sfumatura aristocratica.

Serena e Lily, il giorno del matrimonio con Bart Bass

Prima stagione, episodi finali: il matrimonio tra Lily Van der Woodsen e Bart Bass è stato un evento. Meraviglioso l'abito da sposa di Lily, la mamma di Serena, ma ancor di più splendido il look proposto dalla figlia, probabilmente tra gli indimenticabili della serie.

I long dress di Serena hanno conquistato il cuore di tutte noi. Dalle stampe animalier fino alle floreali, non sono mai mancati pizzi e tulle. Tra i look migliori di Gossip Girl, decisamente, irrinunciabili per le feste. Ci faranno sentire come se fossimo nell'Upper East Side.

Serena e Blair sugli scalini del MET

Dobbiamo dire che, oltre la moda, Gossip Girl ha contribuito ad aumentare l'allure e la percezione di una New York ricca, iconica, di tendenza. Impossibile dimenticare infatti le scale del MET, dove Blair e Serena andavano spesso a sedersi.

Possiamo notare la differenza di look: Serena un po' più casual, con dettagli volti ad arricchire l'outfit. Blair, invece, un semplice abito attillato, con delle scarpe fucsia a risaltare.

Anche a scuola si può essere cool

Una delle lezioni di stile più preziosa che ci ha suggerito Gossip Girl è che anche a scuola possiamo portare un tocco di bon ton. Se da una parte Serena personalizzava l'uniforme scolastica in modo sexy, Blair, invece, preferiva puntare ancora una volta sullo stile parisienne.

Immancabile il cerchietto, così come un make-up molto leggero, senza risultare eccessivo. Quanti anni sono passati, e oggi la serie è più attuale che mai: il reboot di Gossip Girl è stato rinnovato per una seconda stagione, ma nei nostri cuori continuano a essere presenti Blair e Serena. Che ne dite, è il giorno giusto per rivedere la prima puntata? Crediamo proprio di sì.