O k, si torna al lavoro e alla vita di tutti i giorni. Come affrontare al meglio il fatidico momento? La moda può aiutarci: gli outfit giusti, in linea con le tendenze moda autunno inverno, sono terapeutici!

Il rientro in ufficio non è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno, vero. Ma, superata la prima fase di (ri)adattamento, sdrammatizzare diventa più facile. Insomma: si torna alla vita di tutti i giorni, non è la fine del mondo. Anzi, i piaceri non mancano. Per esempio, questo è il momento in cui le nuove tendenze moda si fanno concrete e regalano belle ispirazioni. Anche a proposito di back to office. Quali sono i trend autunno inverno 2023 2024 che possono tradursi in impeccabili look da ufficio? Eccoli qui. Per ognuno, un outfit che arriva direttamente dallo street style!

Blazer con maxi spalline

Gente, si torna in ufficio con una gran carica e le spalle larghe. Sì, perché le spalline imbottite sono (ri)tornate di moda e anche in versioni maxi. Sono un ottimo modo per sentirsi più sicuri e trasmettere agli altri questo mood, ci avevi pensato? Naturalmente, non esageriamo. Non bisogna perdere di vista il contesto in questione, per cui spalline over sì... ma non fantascientifiche.

Bold blazer

1/5 Blazer oversize misto lana (HUGO BOSS) 2/5 Pantaloni palazzo oversize (HUGO BOSS) 3/5 Gilet nero con bottoni in metallo (MARELLA) 4/5 Camicia bianca in popeline (ZARA) 5/5 Mocassini chunky in pelle (GUESS) PREV NEXT

Rosso con stile

Il rosso è tra i colori di tendenza per l’autunno inverno 2023 2024. E sì, va benissimo anche per gli outfit da ufficio: bando alle esitazioni il rosso è un catalizzatore di attenzione che può far gioco. Se l’idea di un total look non ti convince, scegli un solo capo che sia di questa tonalità. E per il resto, nuance che lo valorizzino. Anche neutre.

Pencil skirt rossa

1/3 Pencil skirt in viscosa con spacco anteriore (PENNYBLACK) 2/3 Camicia classica beige chiaro (H&M) 3/3 Décolleté in pelle (SERGIO ROSSI) PREV NEXT

La cravatta

Durante le sfilate autunno inverno 2023 2024, il messaggio è giunto forte e chiaro: la cravatta da donna è il nuovo must have in fatto di accessori. E per il back to office, è quel tocco glam assolutamente divino. I designer preferiscono la cravatta nera a tinta unita, ma nulla vieta di scegliere versioni più fantasiose. Come completare il look? Ecco l’idea: osa un altro po’ e infila i bermuda, che ormai viaggiano ben oltre l'estate!

Cravatta femminile

1/3 Bermuda in lino con risvolto (BENETTON) 2/3 Blazer monopetto in lino (BENETTON) 3/3 Cravatta in seta nera (ZEGNA) PREV NEXT

Camicia con fiocco

Fiocchi, fiocchi ovunque. In versione 3d decorano i più svariati outfit, diventando un vezzo irrinunciabile per le fashion addicted. L’interpretazione classica, anzi retrò è una magnifica scelta per il look da ufficio. Sì, ci riferiamo alla camicia con fiocco. Altrimenti detta camicia lavallière. Di gran classe, merita di essere protagonista assoluta. Ergo, completa l’outfit all’insegna del minimalismo.

Camicia con fiocco

1/4 Blusa con collo a fusciacca (MAX MARA) 2/4 Blazer monopetto a due bottoni (MOTIVI) 3/4 Pantaloni regular alla caviglia (MOTIVI) 4/4 Décolleté in vernice con fibbia di metallo (ROGER VIVIER) PREV NEXT

Flower dress

I vestiti a fiori sono un evergreen. Ma c’è da dire che, da qualche tempo a questa parte, hanno acquistato un’ulteriore carica di appeal. E sono anche adatti al back to office, permettono di creare un look romantico e raffinato adatto a situazioni non troppo formali. Suggeriamo, però, di restare sulle tonalità scure. Che poi è quanto dettano i trend attuali. Un morbido cardigan, stivaletti o slingback e il gioco è fatto.

Vestito flower print

1/3 Abito in georgette con gonna asimmetrica (TWINSET) 2/3 Cardigan in maglia sottile (MANGO) 3/3 Stivaletti con tacco a clessidra (LIU JO) PREV NEXT

... Su con la vita!

I pantaloni a vita alta sono rientrati in scena e non potremmo essere più felici, lo ammettiamo. Tra l’altro, sono tra i migliori responsi per l’eterno dilemma del “cosa mi metto per andare in ufficio?”. Bianchi, risultano davvero ultra cool. In linea di massima, vincono tutti quelli caratterizzati dalla gamba larga e una vestibilità morbida.

Pantaloni bianchi a vita alta

1/3 Pantaloni palazzo con pattina (TALCO) 2/3 Camicia celeste con polsini e colletto a contrasto (TOMMY HILFIGER) 3/3 Sandalo mule in pelle verniciata nera (DIOR) PREV NEXT