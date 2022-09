Come Rendere Speciale E Super Glamour Una Camicia

Ah, quando si dice che una camicia bianca è uno dei capi base del guardaroba capaci di risolvere ogni look... Nulla di più vero: è versatile come pochi altri pezzi! Paola Ternavasio ci mostra un modo originalissimo per indossarla. Cosa serve (oltre alla camicia classica ovviamente)? Solo un foulard!