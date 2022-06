Il look perfetto per affrontare le prove della Maturità 2022

C osa indossare per gli scritti della Maturità 2022 e cosa scegliere per l’orale? I nostri consigli per essere al top!

Sono oltre 539mila i candidati alle prese con la Maturità 2022, terzo Esame di Stato in epoca Covid. Quest’anno il Ministero dell’Istruzione ha deciso di reintrodurre le prove scritte dopo due anni in cui gli studenti hanno affrontato un unico esame orale a causa delle norme di contenimento dei contagi. Si parte oggi 22 giugno con la prima prova ministeriale, domani invece si svolgerà la seconda prova a carattere interno e, a partire dalla prossima settimana, cominceranno gli orali multidisciplinari.

Considerato che la Maturità 2022 è a tutti gli effetti un Esame di Stato, il nostro consiglio per i maturandi è quello di scegliere vestiti sobri (e freschi, siamo pur sempre a giugno)! È vero, fa caldissimo ma forse è meglio mantenere una certa formalità e lasciare infradito e bermuda per un’altra occasione. Lo stesso vale per le t-shirt esplicite, con stampe o scritte particolari… Insomma, meglio puntare sulla sobrietà!

Allo stesso tempo ti consigliamo di evitare un eccesso di eleganza: no all’abito da sera, cerca di essere ordinato, sì agli abiti freschi che ti aiutino e con cui ti senti a tuo agio. La Maturità 2022 sarà già durissima, inutile complicarsi la vita aggiungendo vestiti scomodi o che, peggio ancora, non ti rappresentano.

Cura anche il linguaggio del corpo, sii gentile e disponibile nei confronti della commissione. Rimani ottimista e vedrai che, al termine delle prove, avrai la sensazione che l’intero Esame è stato più facile di quanto credessi!