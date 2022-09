I l momento del "back to office" è arrivato. Si ricomincia, tra i primi impegni e mille propositi/progetti. Mai sottovalutare l'outfit, anzi: fare le scelte giuste è fondamentale per ricominciare nel modo migliore!

Ok, si ricomincia. Le ferie sono finite, le batterie ricaricate; adesso è tempo di fare ritorno in ufficio. Sulle pagine dell’agenda già sono annotati i primi impegni e appuntamenti. Nella mente, invece, prendono forma progetti, obiettivi e anche nuove ambizioni. Fondamentale, quindi, è trovare fin da subito lo spirito giusto. Superando velocemente quel rallenty che è sì fisiologico dopo la pausa estiva, ma anche poco fruttuoso. Lo spirito giusto passa anche dall’outfit: mai sottovalutare la questione.

Ciò che indossiamo non influisce soltanto sul modo in cui gli altri ci vedono, ma anche sul nostro stato d’animo e sulle nostre azioni. E poi c’è di mezzo anche un pizzico di legittima vanità. Ergo, il desiderio di essere glam anche sul posto di lavoro. Senza, naturalmente, che ciò pregiudichi la comodità e la praticità. Back to work, dunque: ecco 8 outfit a cui ispirarsi per ripartire con stile e… a tutto gas!

Midi dress e blazer

No, non ci riferiamo soltanto al tubino midi: quello è un grande classico (anche) per l’ufficio, si sa. Ancora fa bel tempo, le temperature si sono abbassate di poco, quindi l’idea di indossare un midi dress morbido e fresco non può che essere vincente. Ben vengano anche i modelli chemisier, le fantasie floreali o astratte, i colori delicati o più vivaci. L’unica cosa che conta è mettere al bando gli eccessi.

L’abbinamento con un blazer classico è perfetto, lo stesso dicasi per i sandali con tacco a blocco o a cono. In alternativa, le slingback.

Credits: Getty Images

Pantaloni palazzo, camicia in seta e giacca in pelle

Per il ritorno in ufficio, i pantaloni palazzo sono sempre una certezza: comodi ma eleganti, nonché versatili. Ma ancora più bello sai cos’è? Approfittarne di questo nuovo inizio per scoprirne nuove interpretazioni.

Per esempio, alza un po’ il tiro coi colori. Se la combo con la camicia in seta è per te irrinunciabile, scegli fantasie e combinazioni cromatiche più originali e eye catching. Tocco finale, per certi versi inaspettato, una giacca in pelle (o ecopelle) nera. Perché tu hai classe, ma anche grinta da vendere!

Credits: Getty Images

Completo monocolore

Tailleur e camicia, un altro must quando si tratta di look da ufficio. Ma anche in questo caso, volendo si può optare per una rilettura meno comune e decisamente più trendy: quella basata sul monocolore. Che, tra l’altro, sta riuscendo ad attraversare le stagioni senza perdere la status di “tendenza”.

In questo caso, però, per quanto riguarda i colori suggeriamo il low profile. Ovvero tonalità neutre e/o chiare: beige, grigio, panna. Bene anche il blu, l'azzurro e, ovviamente, il nero.

Credits: Getty Images

Giacca corta e pantaloni con pinces

A proposito di low profile e minimalismo, abbiamo un’altra proposta per il ritorno in ufficio. I pantaloni con pinces, con la loro impronta tomboy, non ha bisogno di presentazioni né di “promozioni”. Ebbene, prova ad abbinarlo alla più semplice delle t-shirt, ma dalla vestibilità slim, e a una giacca corta.

Anche perché, sappilo, le giacche corte faranno furore in questo autunno targato 2022. I colori? Rigorosamente sobri. Ai piedi, sandali (o scarpe) flat.

Credits: Getty Images

Shorts e camicia bianca

Gli shorts per andare in ufficio? Lì per lì, l’idea può suscitare perplessità. Però aspetta: tanto per cominciare, non ci riferiamo agli shorts corti che fanno rima con “estate”, ma ai modelli che arrivano quasi al ginocchio. Sì, i bermuda. Probabilmente non figurano tra i capi che prendi subito in considerazione, ma possono davvero diventare protagonisti di un outfit raffinato ed elegante. Comodo, al contempo.

Intanto che le temperature ancora lo consentono indossali con la camicia bianca dal taglio maschile che tanto amiamo e valorizzali con una cintura che non passi inosservata. Scegli un paio di mules o slingback e concediti – se vuoi – una collana vistosa. Poi guarda l’effetto d’insieme!

Credits: Getty Images

Minigonna: perché no?

La minigonna esige di essere sdoganata anche per l’ufficio, e c’è da dire che in tale direzione sono stati fatti diversi passi avanti. Quanto corta, lo suggerisce il metro del buon gusto, delle esigenze legate al proprio ambiente lavorativo e della personalità. Ma non bisogna sottovalutare il design: le mini aderenti e fascianti non sono il massimo in determinati contesti forse, bisogna ammetterlo.

Però quelle più morbide o dai volumi più ampi – a trapezio o plissettate, per esempio – meritano il via libera senza esitazioni di sorta. Oppure se si tratta di un completo dal mood retrò, con giacca avvitata, facciamo subito bingo.

Credits: Getty Images

Gonna a ruota e giubbotto di pelle

Una gonna a ruota, che copre appena il ginocchio o arriva un po’ più giù: perfetta per un ritorno in ufficio all’insegna della positività. E che le fantasie, i colori diventino ambasciatori di buonumore! Abbinala a una blusa basic, una t-shirt monocolore, insomma un capo che non le rubi la scena.

E per quanto concerne il capospalla, punta sul mix&match: il giubbotto slim in pelle nera, per esempio, è perfetto. Infine, tacco alto. Ma non sottile!

Credits: Getty Images

Il volto chic dei jeans

I jeans hanno varcato la soglia dell’ufficio ormai da un pezzo, per fortuna. La combo jeans skinny+blazer è più che collaudata e ci piacerà sempre, però è giunto il momento di ampliare gli orizzonti. Ancora una volta nel segno della semplicità, perché la semplicità è chic.

Jeans morbidi e a gamba dritta, dunque. Ultra comodi e trendy. Cintura in cuoio, non troppo vistosa ma neppure sottile, e pullover girocollo a tinta unita. Basic, che più basic non si può. Ai piedi, ballerine. Ecco, sei pronta. Anzi, prontissima per la tua giornata in ufficio!

Credits: Getty Images