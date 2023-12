Xmas Vibes. È Natale… in grande stile

M erry Christmas! Però aspetta: non hai ancora scelto il tuo look di Natale? Qui troverai tutte le fashion ispirazioni vincenti, tra tendenze e classici eterni. E abbiamo messo nero su bianco anche le idee regalo più cool, per lui e per lei. Oltre a una serie di tips&tricks per trascorrere le festività con stile, in tutti i sensi!

100% rosso è sempre una buona idea, per Natale e non solo: è stato anche eletto colore più trendy dell'inverno 2023-2024, quindi possiamo scatenarci!

Ok, i look di Natale non sono eyecatching come quelli di Capodanno, ma questo non significa scegliere necessariamente il low profile. Se è nel nostro mood, bene. Altrimenti, lasciamo che si aprano altri orizzonti: quelli designati dalle scintillanti paillettes, per esempio. Che possono aggiungere fascino e originalità anche al più classico dei tailleur. Ma anche a blazer, mini dress, pencil skirt. Oppure una semplice borsa. E l'argento, i tessuti lurex? Ben vengano, come l'oro: si tratta solo di trovare la giusta misura!

Giacca smoking e pantaloni sartoriali: un tailleur mannish che, a sorpresa, è tempestato di paillettes. Per completare l'opera, una mini (o micro!) bag.

Rosso, oro. Argento. Velluto nero; ma anche bordeaux, blu, verde, prugna. Via libera alle paillettes, lo ribadiamo con soddisfazione. E poi cos'altro fa... Natale? Le fantasie check e tartan, oh yes! Ma scegli solo un capo - considerando l'intero outfit - che abbia questa caratteristica: per esempio il cappotto o una mini a pieghe.

Mai sottovalutare il ruolo del capospalla, soprattutto a Natale e dintorni. Perché da solo può dare un'impronta "festaiola" al tuo look e tutto l'ambiente circostante.

... E adesso procediamo con i nostri approfondimenti su look, regali, scelte e tendenze stilistiche, risolutive illuminazioni. Buon Natale!