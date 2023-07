L a versione crochet o in pizzo, il kimono e il caftano ma non solo: scopri tutti i modelli più trendy dell'estate 2023 da comprare online!

Mai sottovalutare l’importanza del copricostume. Perché è uno tra i capi più strategici in circolazione e anche più cool. Siamo lì, comode in spiaggia o a bordo piscina, e per qualche ragione dobbiamo alzarci. Per qualche altra ragione, non abbiamo voglia di restare semplicemente in costume da bagno. E voilà, in una mossa la questione è risolta. Grazie al copricostume, appunto. E se ancora non hai fatto la sua scelta, eccoti servita una selezione di copricostumi 2023 da comprare online. Tocca a te!

Copricostume mesh

Sì, questo è il momento delle trasparenze. Del vedo-non-vedo declinato in tutti i modi possibili. Maglia a rete compresa. Allora, il copricostume traforato che abbiamo scelto non ti lascerà indifferente: malizioso e seducente, ma con classe. Tra l’altro, valorizza lo stesso costume da bagno.

Tunica con frange

Ma tra i copricostumi donna più richiesti online c’è anche questo, che fa effetto nella sua semplicità: una tunica a tinta unita con frange corte che corrono lungo i bordi. Un capo dall’impronta esotica, che fa pensare a terre lontane (e calde!).

Copricostume crochet

Un’altra grande tendenza del momento è il crochet, che ha trovato un’ulteriore “spinta” proprio grazie a quel vedo-non-vedo che fa furore. Abiti all’uncinetto, top, shorts, gonne: il crochet trova infinite espressioni. Anche nel copricostume, anzi forse è proprio questa l’interpretazione più glam. Il modello che ti mostriamo ha nel profondo scollo posteriore la sua peculiarità. Ed è molto gettonato!

... E in pizzo

Per le romantiche che non hanno ancora deciso quale copricostume comprare: il candido pizzo vi conquisterà, non abbiamo dubbi. Questo modello è reso ancora più affascinante dall’impronta retrò, ovvero la manica con volant. Ma lo scollo profondo mescola sapientemente le carte. Bello!

Maxi camicia

Quest’estate c’è un nuovo dictat per le it-girls: usare la camicia come copricostume. Si può semplicemente scegliere una camicia maschile di una o due misure più grandi, ma diversi brand offrono proposte ad hoc. E si tratta, generalmente, di una sapiente via di mezzo tra una camicia classica e uno chemisier. Proprio come il modello che vedi in foto: semplice e… inattaccabile.

Kimono

Cosa mettere sopra il costume? Beh, un’opzione decisamente chic è il kimono. Con il suo intramontabile fascino orientale. Leggero, piacevole al tatto. Intrigante. Il più richiesto online è questo modello lungo caratterizzato da una fantasia tropicale – vivace ma non troppo – e maniche larghe. La vestibilità è ampia. Non tende a stropicciarsi perché è in tessuto rayon.

Caftano

Infine l’intramontabile caftano, a sua volta un capo che evoca esotiche atmosfere. Puntiamo su una versione minimalista: total white, con scollo a V e bordi rifiniti all’uncinetto. Un altro dettaglio peculiare è il taglio asimmetrico.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Fashion ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.