M agici, usciti da una fiaba, unici e anticonformisti: tutte le tendenze e gli abiti da sposa più belli che abbiamo visto nel 2021

Usciti da una fiaba, magici come quelli che immaginavamo da bambine indosso a principesse, unici e con quel tocco rock o inaspettato: sono gli abiti da sposa più belli che abbiamo visto nel 2021 indossati dalle star o da personaggi famosi.

Vestiti che sono stati capaci di trasformare i sogni in realtà e, perché no, da cui trarre ispirazione.

Il 2021 è stato l’anno dei matrimoni, dopo che nel 2020 sono stati in tanti a dover rimandare il grande giorno.

Nozze attese, dove il bianco è stato protagonista con abiti indimenticabili.

Ma non solo: il trend del momento è di più è meglio. E sono in tante le star ad aver scelto di indossare outfit diversi per ogni momento del ricevimento.

Ecco gli abiti da sposa più belli che abbiamo visto nel 2021.

Lily Collins

Una cascata di pizzo: Lily Collins ha detto sì fasciata in un meraviglioso abito firmato Ralph Lauren che sembrava uscito direttamente da una fiaba.

Le nozze, con il regista e sceneggiatore Charlie McDowell, sono state celebrate il 4 settembre 2021 in Colorado in un piccolo villaggio dell’Ottocento disabitato. La sposa, attrice protagonista di Emily in Paris, si è presentata con un abito a sirena e una cappa con un grande cappuccio, interamente in pizzo.

E il suo è senza dubbio uno degli abiti da sposa più belli del 2021.

Paris Hilton

Da Paris Hilton non potevamo aspettarci altro che un matrimonio in grande stile. E, infatti, non ci ha deluse con tre giorni di festeggiamenti. L’abito, che ha scelto per dire sì a Carter Reum, era firmato da Oscar de la Renta con il collo alto e decorato in pizzo sia nel corpetto che nell’ampia gonna. A completare il tutto un velo leggero.

Ma questo è stato solo uno dei sette abiti in totale che Paris ha sfoggiato nella tre giorni di party per le sue nozze. Che dire? Una vera diva!

Gwen Stefani

Bellissima, non convenzionale e decisamente rock: Gwen Stefani per il grande giorno ha scelto un look strepitoso e perfetto per lei. Un bustino con uno scollo profondo, un’ampia gonna di tulle asimmetrica con strascico e stivali bianchi. Non poteva mancare il velo impalpabile, ma vistoso, con ricamati i nomi degli sposi e quelli dei figli di lei.

Il matrimonio con il cantante country Blake Shelton è stato celebrato il 3 luglio 2021 e il vestito per il sì non è stato l’unico sfoggiato: per il party la sposa ha indossato un mini dress. Il tutto firmato Vera Wang. La pop star con i suoi look è stata una delle celeb con l'abito da sposa migliore del 2021.

Ariana Grande

Un lungo abito a colonna, senza spalline e con bustino a cuore, arricchito da un profonda scollatura e da uno spacco sul retro: la pop Ariana Grande è convolata a nozze il 15 maggio con Dalton Gomez, di professione agente immobiliare, indossando una creazione Vera Wang.

Dettaglio perfetto il corto velo con fiocco, da cui prendere ispirazione. Semplice e di classe, Ariana Grande nel giorno del matrimonio sembrava una diva d'altri tempi.

Miriam Leone

Velo ricamato, così come l’abito: tante spighe di grano a impreziosire il vestito sfoggiato dall’attrice Miriam Leone nel giorno delle sue nozze con il manager e musicista Paolo Carullo il 30 luglio 2021. Scollo a cuore ma spalle e braccia ricoperte dello stesso pizzo dell’abito, per una creazione meravigliosa.

E per non farsi mancare nulla l’attrice ha sfoggiato altre due creazioni Dior: una per il ricevimento e una per le danze. Anche il suo tra i migliori vestiti da sposa visti nel corso del 2021.

Cristina Marino

Restiamo in Italia con un altro degli abiti bianchi più magici del 2021: il vestito da sposa di Cristina Marino, indossato per il sì con l’attore Luca Argentero.

Pizzo macramè, trasparenze, maniche lunghe e schiena lasciata scoperta: esce da un sogno fiabesco l’abito che ha indossato nel giorno più speciale, un vestito dal tocco moderno ma molto romantico. Collezione Armani Privè. Stupenda lei e magico il vestito, perfetto con un acconciatura morbida.

Kitty Spencer

Cosa indossa una aristocratica inglese quando si sposa? La risposta migliore (e più fashion del 2021) l’ha data Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana ha sfoggiato un abito (attenzione: non solo uno) indimenticabile, uno dei vestiti da sposa più belli del 2021. Convolata a nozze con l’imprenditore Michael Lewis il 24 luglio, ha indossato cinque abiti tutti firmati Dolce & Gabbana.

Quello per il sì era composto da collo alto, maniche lunghe, spalline protagoniste e una gonna molto grande. Il velo era arricchito dal medesimo pizzo del vestito. Le altre quattro creazioni sono state sfoggiate per altri momenti importanti delle giornate dedicate ai festeggiamenti.

Giorgia Palmas

Annunciato, rimandato e poi giunto a sorpresa: Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono detti sì con una cerimonia intima. Non convenzionale la sposa che ha scelto di indossare un completo bianco, composto da pantaloni, giacca con manica a tre quarti e una cintura a segnare il punto vita.

Il tutto firmato da Atelier Emé. A completare il look minimale, ma estremamente chic, décolleté e un fantastico bracciale con fiori freschi al posto del bouquet. Tra le scelte più particolari e belle nei look da sposa 2021.

Jessica Aidi

L’estate 2021 è stata anche quella degli Europei di calcio vinti dall’Italia e dai matrimoni che sono seguiti dopo che gli Azzurri hanno alzato la coppa al cielo. Tra questi l’abito più indimenticabile e bello del 2021, è quello della wags Jessica Aidi, che ha sfoggiato un tailleur di pizzo con un collier importante e i capelli raccolti.

Per lei un totale di quattro vestiti indossati nel corso dei festeggiamenti e la mattina dopo, tutti firmati Milla Nova.

Malala Yousafzai

Un abito della tradizione è quello che ha scelto la Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai convolata a nozze a novembre con l’imprenditore Asser Malik. L’abito indiano che ha sfoggiato è di color rosa impreziosito da dettagli dorati, tacchi alti e gioielli, tra cui il bindi sulla fronte.

Radici, tradizioni e bellezza, per uno degli abiti da sposa più belli e interessanti del 2021.