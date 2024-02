Fabio Reflex Rizzo / THE WOM 1/9 MARTINO MIDALI: La collezione racconta di una donna autentica, che sceglie una moda inclusiva e democratica. Gli anni ’70 sono la principale fonte d’ispirazione e si traducono in linee morbide e scivolate, ma anche slim; in una maglieria accogliente e nel layering, nel jersey materico, in una palette gentile e avvolgente.

Fabio Reflex Rizzo / THE WOM 2/9 CULT: Cult ha debuttato alla Fashion Week milanese con una collezione che conferma il suo mood rebel rock. La donna Cult sa essere dark eppure romantica, sfoggia outfit dai tagli netti, colori potenti, capispalla dai volumi importanti ma anche cappe con motivo di rouches, montoni e coat dal profilo marinière. Maglieria con pizzi e strass, maxi cardigan e corsetti.

Courtesy of press office 3/9 CRIDA: Per la prima volta, e proprio con questa collezione, Crida introduce il nero. È una donna meno romantica e più strong, che punta su uno stile grintoso per affrontare le incertezze e paure dei nostri tempi. Allo stesso tempo gli abiti si fanno più preziosi, entrano in gioco fantasie retrò ma anche bagliori metallici. Il quiet luxury diventa un moderno urban style.

Courtesy of press office 4/9 OBLIQUE CREATIONS: il crepuscolo, le magiche suggestioni tra luce e buio: da qui nasce la nuova collezione del brand. Da quell’attimo intriso di segreti poi svelati dalla notte. Le silhouette sono avvolgenti, i tessuti morbidi e sinuosi, le texture si muovono tra classico e materico. Tutto concorre a rappresentare una femminilità delicata, misteriosa e coinvolgente.

Courtesy of press office 5/9 CURIEL: La nuova collezione Autunno/Inverno è composta da capi versatili, pensati per gli outfit da giorno come per quelli da sera. Le silhouette variano da fit avvolgenti a linee più morbide. Peculiarità sono i drappeggi, gli elementi asimmetrici e i ricami preziosi. Quanto ai tessuti, prevalgono misto lana, velluto, jacquard floreale, pizzo e pellami.

Courtesy of press office 6/9 FIORUCCI: prendono forma un immaginario pop e un’estetica “sugar coating”; i classici sono reinterpretati con una visione avanguardista. Sono soprattutto i dettagli – ricami, applicazioni, bottoni lecca lecca - a fare la differenza, arricchendo il denim, la lycra, l’organza. L’intimo diventa parte integrante dell’outfit, come dimostrano il reggicalze indossato con la felpa o la t-shirt con reggicalze incorporato.

Courtesy of press office 7/9 FRACOMINA: La femminilità è celebrata tra un identitario urbanwear e un’idea di lusso easy e cool. Il risultato è una vibe audace e decisa, fatta anche di capospalla importanti, di un casual declinato in chiave cargo e addolcito dal knitwear. Di color block. Si aggiungono capi crop, gonne combat, tagli maschili intrecciati a silhouette girlish. Tutti pezzi che valorizzano il corpo e l’essenza.

Courtesy of press office 8/9 LUISA BECCARIA: Protagonista è una donna dallo spirito libero che gioca con texture, forme e colori. Che coltiva un lato romantico, coniugandolo con una potente sensualità. Che indossa completi con frange e piume di seta, bluse con balze, tailleur in velluto con stampe floreali. Ma anche abiti con rouches, cappotti a vestaglia e bomber. La sera, largo anche al broccato, alle paillettes, al tulle ricamato.