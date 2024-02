N uove nomine, nuovi testimonial, imminenti ritorni e invitanti store: tutti pronti per le ultime notizie moda? Procediamo, allora!

Moschino ha affidato la direzione creativa all'argentino Adrian Appiolaza: tra le fashion news dell'ultima settimana, è forse questa a destare maggiore curiosità. Ma non è detto. Perché c'è anche Elodie, protagonista della nuova campagna firmata Zalando nonché ambasciatrice di un messaggio stimolante quanto positivo. E c'è Cheap Monday, che sta per tornare in campo con i suoi iconici jeans skinny. Intanto, alla Rinascente di Milano è stato inaugurato il pop-up store di Fiorucci mentre Amazon dispensa energie positive per mezzo di capi e accessori glam&sporty!

Adrian Appiolaza è il nuovo direttore creativo di Moschino

Il recap delle fashion news di questa settimana comincia dal designer argentino Adrian Appiolaza, nuovo direttore creativo di Moschino. A lui spetterà la supervisione delle collezioni donna, uomo e accessori; il debutto avverrà con la collezione donna Autunno Inverno 2024, che sarà presentata il prossimo 22 febbraio durante la Settimana della Moda milanese.

Classe 1972, Appiolaza eredita dunque il testimone da Davide Renne, tragicamente scomparso lo scorso novembre. Alle spalle ha un'esperienza decennale come direttore del design ready-to-wear donna Loewe, al fianco di Jonathan Anderson; prima ancora ha ricoperto lo stesso ruolo per Chloé con Clare Waight Keller. Ha lavorato anche con Phoebe Philo, Miuccia Prada e per Louis Vuitton. “Sono profondamente grato a Massimo Ferretti (presidente esecutivo di Aeffe, ndr) – è il suo commento - per avermi permesso l'accesso al mondo Moschino, nonché l'ingresso in una casa le cui pareti trasudano una storia che non vedo l'ora di ascoltare. Sono pronto a trasportare la maison in un nuovo capitolo, con un tocco teatrale, nel puro stile di Moschino”.

Fiorucci: inaugurato il pop up store alla Rinascente di Milano

Continuiamo il nostro giro di fashion news e varchiamo la soglia della Rinascente di Milano: qui è stato inaugurato un pop-up store di Fiorucci. Si estende su 120 mq – al quarto piano, per l’esattezza – ed è il primo punto vendita fisico del brand. Ma segna anche l’inizio del suo percorso nel retail.

La realizzazione dello store segue la linea creativa di Francesca Murri e del concetto di Sugar Coating. Traduzione letterale: ricoprire qualcosa con la glassa di zucchero. L’ampia selezione di ready-to-wear uomo e donna, accessori, scarpe e bijoux racconta perfettamente sia l’heritage di Fiorucci che la volontà di aprire un nuovo capitolo, proiettandosi verso il futuro prossimo. Il pop-up store rimarrà on-air fino al prossimo 26 febbraio.

New Year New You con Amazon Fashion

Si sa: l’inizio di un nuovo anno coincide sempre con una serie di buoni propositi. Ma se è vero che c’è chi ha le idee già chiare, è anche vero che molti cominciano un percorso gradualmente e altri ancora stanno ancora definendo i loro prossimi obiettivi. E quasi sempre, tra gli obiettivi, figura il fitness. Allora sai che c’è?

Qualunque cosa tu abbia in mente, se stai pensando di iscriverti a un corso di pilates o di arruolare un personal trainer (o altro), le porte di Amazon Fashion si spalancano per offrirti i capi e gli accessori più adatti a te… Così non avrai più scuse! Tantissimi brand e i più svariati stile tra cui scegliere, per costruire look completi; sbizzarrendosi anche con colori e fantasie. Che aspetti? New year, new you!

Elodie protagonista della nuova campagna Zalando

“Ogni palco è un grande palco. Affrontalo con il tuo stile”: questo il claim scelto per la nuova campagna Zalando. Uno slogan che si traduce nell’invito a considerare la moda come un mezzo per esprimere sé stessi e con sé stessi sentirsi meglio. Mettendo da parte ogni insicurezza e scegliendo outfit che rispecchino il proprio modo di essere. Protagonista è una star che non necessita di presentazioni: Elodie.

“Le nuove generazioni di consumatori – dice Riccardo Vola, general manager Italy and Spain di Zalando – cercano l’ispirazione, il coinvolgimento e le emozioni quando acquistano capi di moda online. A Zalando abbiamo compreso non solo questo ma anche l’impatto estremamente positivo che la moda può avere sul modo in cui le persone si sentono, al di là della situazione. È un vero piacere per noi avere la possibilità di collaborare con un’artista come Elodie per mostrare questo concetto e imparare anche da lei come la moda influenzi positivamente la sua vita”. “Sentirsi nervosi o insicuri prima di una prova importante – fa eco l’artista – è capitato a tutti almeno una volta nella vita, che si tratti di esibirsi su un palco o affrontare un esame universitario. Indossare vestiti con cui si è a proprio agio aiuta a sentirsi più sicuri. Amo giocare con la moda, è una forma di espressione che mi dà l’opportunità di raccontare la mia creatività. Nel mio stile si riflettono la mia personalità e le mie idee per questo è stato un piacere prendere parte alla campagna”.

Cheap Monday sta per tornare

Siamo giunti all'ultima delle fashion news settimanali. Se ne parlava già da un po’, ma adesso è ufficiale: l’iconico marchio scandinavo di jeans Cheap Monday, appartenente al gruppo H&M, tornerà in scena la prossima estate. Aveva chiuso i battenti nel 2018, ma quei jeans skinny – amatissimi da punk, emo e skaters – nessuno li ha mai dimenticati. Anzi, in molti non hanno fatto altro anche rimpiangerli.

E adesso, dunque, ci siamo: il sipario sta per rialzarsi. Su una collezione ispirata – si legge nel comunicato – “post punk & pop, underground music & art, nepo babies and true idols”. Naturalmente il brand con il teschio passerà attraverso un restyling, anche per adeguarsi ai tempi; tuttavia non devierà dal suo principale obiettivo: vestire e rispecchiare le giovani generazioni.

