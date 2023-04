Quando la sneaker incontra i bisogni delle donne: Nike Motiva

N ike ha lanciato da poco Motiva, la sneaker progettata attorno alle abitudini di fitness femminili. Abbiamo chiesto a Domonique Debnam, Senior Director Men’s and Women’s Fitness and Tennis Footwear di Nike di raccontarci meglio questa novità

Che donne e uomini abbiano approcci e abitudini diverse in fatto di fitness è cosa assai nota, ma a dimostrarlo nei fatti è stata Nike: dai dati registrati dall’applicazione Nike Run Club è emerso quanto le donne siano più inclini ad alternare diverse velocità di corsa e camminata durante le loro sessioni di jogging.

Da qui l’idea di creare una sneaker che potesse assecondare al meglio queste abitudini, promuovendo il comfort in tutte le fasi del movimento. Nasce proprio così Nike Motiva, la sneaker progettata per rendere più confortevole il movimento grazie a una speciale intersuola che favorisce una maggiore ammortizzazione.

Per progettarla, Nike ha coinvolto una community di 1.000 persone che abitualmente alternano la camminata e la corsa per indagare i loro bisogni. Attraverso centinaia di interviste e focus group, il Nike Research Lab e tutto il team Nike hanno appreso che molti degli intervistati lamentavano di non riuscire a godersi pienamente il workout e di avvertire disagio e fastidio durante la loro routine di fitness. Da qui la domanda di Nike: e se esistesse una sneaker capace di rendere più piacevole il fitness? Nike Motiva nasce con l’obiettivo di accompagnare il piede durante la corsa e la camminata. Meno lavoro, più divertimento.

Domonique Debnam ci spiega com’è nata questa nuova sneaker, acquistabile a partire dal 5 maggio 2023.

Nike Motiva è modellata attorno alle abitudini e alle esigenze delle donne: quando è nata l'idea di studiare i loro bisogni?

Siamo costantemente impegnati a realizzare prodotti che possano incontrare le necessità delle nostre consumatrici. È questo che ci ha portati a iniziare questo percorso e a scoprire, a partire dai dati del nostro Nike Run Club, i ritmi di allenamento delle donne. Abbiamo scoperto che, in media, chi si iscriveva per la prima volta al Nike Run Club faceva un chilometro in 13 minuti o un chilometro in 8 minuti. Questo ci ha incuriositi: abbiamo scoperto che le donne praticano spesso una combinazione di camminata, corsa e jogging e questo è stato l'impulso che ci ha portati a Motiva.

In che modo Nike Motiva rende il fitness più piacevole e come spinge le donne a muoversi di più?

Nike Motiva rende il fitness più piacevole proprio grazie a come è stata progettata: è costruita per garantire il comfort, per permettere di godersi una passeggiata, una corsa o un po’ di jogging. Una delle caratteristiche e dei vantaggi principali che rendono Nike Motiva più piacevole e confortevole è la suola con motivo esclusivo e geometria rocker esagerata.

Puoi dirci qualcosa di più sulla tecnologia che sta alla base di Nike Motiva?

Sì, ci sono tre elementi chiave della tecnologia di Motiva. La prima riguarda il comfort, dal collare in tessuto felpato fino al materiale della tomaia, passando per le scanalature che garantiscono un maggiore comfort. Tutti questi elementi lavorano insieme per garantire una corsa confortevole e piacevole. Il comfort è quindi un elemento chiave e un pilastro fondamentale in termini di tecnologia. Il secondo elemento è la geometria rocker. La geometria rocker deriva dal fatto che i camminatori tendono a battere di più il tallone. La scarpa deve quindi agevolare l'appoggio sul terreno, spingere il piede in avanti con una transizione fluida e aiutarlo a compiere il passo successivo. La geometria rocker è quindi il secondo elemento chiave dell'innovazione di Nike Motiva. Infine, la calzata. Dopo aver ascoltato le esigenze delle nostre consumatrici, è emerso che volevano una calzata più ampia. Abbiamo quindi sviluppato una nuova forma per il prodotto che ci permette di avere un avampiede più largo. Questi tre elementi chiave rendono Nike Motiva adatta a tutti.

Nike Motiva contribuisce a rendere il fitness più inclusivo. Quali sono i prossimi passi?

Il prossimo passo per noi è continuare a capire come possiamo servire al meglio le nostre consumatrici. Siamo sempre ossessionati dai dettagli, da come realizzare un prodotto che risponda a tutte le esigenze attraverso la lente del fitness. Continueremo a innovare in questo senso e continueremo a fare di tutto per comprendere le esigenze del consumatore.

Puoi raccontarci la tua esperienza nel programma Nike Product Creation Experience?

Il processo di creazione dei prodotti Nike è probabilmente uno dei miei aspetti preferiti di Nike. L'esperienza di creazione del prodotto Nike ci dà l'opportunità di collaborare con alcune scuole superiori nell'area di Portland, Oregon, e quando collaboriamo con loro, portiamo gli studenti a vedere il nostro processo di creazione del prodotto. In questo modo imparano in prima persona come nascono i prodotti Nike: è un programma davvero vantaggioso per entrambe le parti, in cui abbiamo l'opportunità di restituire le nostre conoscenze alla comunità in modo molto autentico. E, a nostra volta, ci sentiamo davvero ispirati e pieni di energia nel passare del tempo con quei ragazzi. Questo mi piace molto. Probabilmente, da nativa di Portland, è qualcosa di cui sono estremamente orgogliosa, ed è qualcosa che avrei voluto esistesse quando ero bambina io. Sono felicissima di farne parte e di continuare a dare un contributo alla comunità da cui provengo.