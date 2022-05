C ome sempre, sul red carpet della storica kermesse abbiamo visto sfilare abiti da sogno. Serata dopo serata, ecco il nostro best of!

Nel 2020 non se n’è fatto niente causa pandemia, nel 2021 l’appuntamento è stato spostato a luglio ma diciamolo: l’atmosfera aveva perso magia. Questo 2022 segna finalmente il grande ritorno del Festival di Cannes. In tutto il suo splendore, senza restrizioni né timori di sorta.

A proposito di splendore, se è vero che stiamo parlando di una kermesse fondamentale per il cinema internazionale, è pure vero che gli abiti indossati dalle star, per percorrere l’ambito red carpet e lasciarsi travolgere dalla pioggia di flash, puntualmente catalizzano l’attenzione. Sì, è anche un evento fashion. Imperdibile.

Eccoci qua, dunque, pronte a lasciarci incantare dagli outfit che contribuiranno a caratterizzare questa 75esima edizione. Mica tutti, intendiamoci. Perché ci sentiamo in diritto di vestire i panni di giudici (almeno quelli…). E questa è la nostra selezione dei look più belli, serata dopo serata.

La serata inaugurale

17 maggio, comincia il Festival di Cannes 2022. Sulla Croisette appaiono le prime stelle. Cominciamo dalla giuria: Jasmine Trinca, Rebecca Hall, Deepika Padukone, Noomi Rapace, Asghar Farhadi, Ladj Ly, Jeff Nichols e Joachim Trier. Presidente, Vincent Lindon.

Rebecca Hall si fa subito notare, col suo long dress rosso e fucsia firmato Gucci. Il color block, già potente di suo, è messo in risalto da linee vagamente retrò. Ottimo. Deepika Padukone punta sulle sue origini indiane per mostrare il lato più glam del sari; la creazione è firmata Sabyasachi. Jasmine Trinca è sempre stata un’anticonformista, la amiamo per questo. Non ci delude indossando un minimalista e candido abito Prada, ma occultandolo parzialmente con un blazer maschile poggiato sulle spalle. Faceva freschetto. Jasmine, sei una di noi.

Inossidabile emblema di coraggio ed energia positiva, Bebe Vio sfila con un abito Christian Dior in pizzo grigio, che le calza egregiamente. Anche perché ricorda un po' le armature dei cavalieri, pronti a combattere.

Di Dior è anche il vestito scelto da Valeria Golino, che presiede la giuria di Un Certain Regard: scollatura profondissima, maniche che accompagnano tutta la figura, sinuosi drappeggi. E poi quel blu così raffinato... Sì, sì e ancora sì. Eva Longoria è più consapevole che mai del proprio sex appeal nell’abito nero vedo-non-vedo in chiffon by Alberta Ferretti. Gira la testa.

Nero, ma di tutt’altro genere, l’abito Bottega Veneta in twill di Julianne Moore: austero ma non troppo, romantico ma non troppo, lucido ma non troppo. Insomma, equilibri perfetti. Come lei.

Nel partito del black troviamo anche Margherita Buy, in Giorgio Armani Privé: impossibile sbagliare. Katherine Langford gioca con gli effetti speciali: il long dress Prada, tempestato di paillettes argento, sembra avere linee ultra semplici. Poi si volta e voilà: una sorta di mega fiocco parte dal fondoschiena per poi sfociare in uno strascico.

Promossa anche Bérénice Bejo, protagonista di Final Cut, che ha lasciato da parte le gonne per infilarsi in una morbida e luccicante tuta Valentino. Colore? Pink PP, of course. Lo stesso scelto da Caro Daur, tra le influencer più amate dalla Gen Z: un total look Valentino composto da mini dress, pochette e sandali platform.

E ancora rosa per la creazione di Atelier Zuhra fieramente indossata da Farhana Bodi. Piume, strascico, maxi volumi: quando l’esagerazione è glam. Invece giallo, principesco, corpetto e gonna vaporosa, l’abito con cui è arrivata Lori Harvey. Firma: Alexandre Vauthier Couture.

La più audace di questa prima serata? Senza dubbio Didi Stone in Roberto Cavalli: un abito a sirena con corpetto metallico a maglia larghissima, arricchito da rose gold. Di tutt’altro genere, di un romanticismo contemporaneo la candida mise Kaviar Gauche per Emilia Schüle: gli shorts si fondono con una lunga gonna, il décolleté è sottolineato da un mega fiocco.

Getty Images 1/15 Rebecca Hall in Gucci Getty Images 2/15 Deepika Padukone in Sabyasachi Getty Images 3/15 Jasmine Trinca in Prada Getty Images 4/15 Bebe Vio in Christian Dior Getty Images 5/15 Valeria Golino in Christian Dior Getty Images 6/15 Eva Longoria in Alberta Ferretti Getty Images 7/15 Julianne Moore in Bottega Veneta Getty Images 8/15 Margherita Buy in Giorgio Armani Privé Getty Images 9/15 Katherine Langford in Prada Getty Images 10/15 Bérénice Bejo in Valentino Getty Images 11/15 Caro Daur in Valentino Getty Images 12/15 Farhana Bodi in Atelier Zuhra Getty Images 13/15 Lori Harvey in Alexandre Vauthier Couture Getty Images 14/15 Didi Stone in Roberto Cavalli Getty Images 15/15

