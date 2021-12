J ane Fonda non è solo un'icona del femminismo: una donna dal carattere ruggente, che attraverso la moda e lo stile ci ha fatto sognare e sperare di essere proprio come lei, un giorno

Possiamo definirla un'icona che non conosce il trascorrere del tempo? Non ci sono segreti o misteri nella vita di Jane Fonda, i cui look più belli ci hanno sempre spinto a chiederci: ma come fa? Simbolo dell'aerobica, ha fatto dello sport una filosofia di vita, e il suo impegno per le tematiche più importanti non è mai passato inosservato.

L'evoluzione del suo stile ci sembra abbastanza chiaro: dal look hippy fino agli abiti scintillanti proposti sui red carpet, è tutto ciò che vorremmo essere e diventare un giorno. Perché il 21 dicembre compie 84 anni: sì, è vero, non si dice l'età di una donna, ma crediamo che sia fondamentale celebrarla.

Jane Fonda, maestra del look hippy

Negli anni '70, lo stile era improntato sulla libertà di essere, ma non come oggi. La moda era ancora piuttosto schematica e fissa su se stessa. Jane Fonda, tuttavia, ci ricorda in questo look tutta la bellezza di quei tempi semplici.

Jane Fonda in Francia negli anni '70

Sbarazzina, con una maglia simil camicia che potremmo trovare tutte nell'armadio delle nostre mamme, se solo ci mettessimo a cercare bene, Jane è stata sin da subito un'icona di stile per le generazioni.

Icona di moda dagli anni '60 ad oggi

Ci siamo forse dimenticate di quel look sul set del film Barbarella? Forse qualcuna di noi è troppo giovane, e in tal caso poniamo subito rimedio rinfrescando la memoria. Un outfit fantascientifico, incredibile per i tempi.

Jane Fonda nel 1968 sul set del film Barbarella

La Fonda non si è mai fermata di fronte a nulla e ha sempre posto l'eleganza come motto, ma anche un certo savoir-faire che le invidiamo tutt'oggi. Perché, per certi outfit, ci vuole spirito di iniziativa.

Il look da reginetta

Correva la fine dei magici anni '80, un lasso di tempo che ci sembra lontanissimo ma che possiamo celebrare attraverso i look tipici del tempo. Cosa andava di moda? Un po' casual, un po' reginetta del ballo. Come Jane.

Jane Fonda al Festival di Cannes del 1989

Al Festival di Cannes del 1989, con quest'abito nero e scintillante e il dettaglio dei guanti raffinati, la Fonda ci ha dato un'idea per rispolverare i classici degli anni '80. Da fashion victim incallite, non priviamocene: riportiamo in auge le tendenze!

Lo stile degli anni '80

Talvolta seria, impegnata, fine, con quella forza da donna in carriera che ci consente di farci un quadro più chiaro della sua personalità e del suo stile, la Fonda ha anche sfoggiato dei look più classici.

Jane Fonda a Beverly Hills nel 1989

Di certo, questo outfit non va sfoggiato per tutti i giorni, ma per un'occasione formale, di un certo livello. Abbiamo voluto però inserirlo nella lista dei look più belli di Jane Fonda perché ha rappresentato uno stacco tra passato e presente.

L'inconfondibile eleganza

Negli anni, la Fonda non si è mai privata di osare, di essere al centro della scena: questo abito leggero, a righe, con l'aggiunta di dettagli preziosi e scintillanti, è un tripudio di semplicità e bellezza.

Jane Fonda al sessantesimo Festival di Cannes

Nonostante in sé l'abito non sia nulla di eccezionale, è l'attenzione ai dettagli che l'ha reso unico e indimenticabile. Sotto questo aspetto, Jane è maestra.

L'outfit raffinato e scintillante

I look di Jane si sono rinnovati negli anni, proponendo sempre di più uno stile classico, con quello scintillio che non possiamo proprio non osannare.

Jane Fonda al Berlinale International Film Festival nel 2013

Una donna "contro", con quel tocco di classe che non è mai mancato. La sua impronta ha fatto la differenza nel mondo dell'haute couture. Ed è forse questo che più amiamo di lei, insieme al coraggio che ha sempre avuto di difendere le proprie opinioni.

Il look in viola che ci ispira

Se c'è un colore che non è propriamente facile da sfoggiare è proprio il viola. Molto acceso, genera contrasto per definizione. Con la sua solita maestria - che invidiamo - la Fonda ce ne ha fatto innamorare.

Jane Fonda al Festival di Cannes nel 2013

Era il 2013: al Festival di Cannes, quel look non passò inosservato, così come il suo portamento, regale e mai eccessivo.

L'abito attillato che non dimenticheremo mai

Non c'è storia, e non ce n'è per nessuna: questo outfit di Jane Fonda ci ha letteralmente conquistate. Un abito nero nero attillato e satinato, che esalta la sua figura: aveva 78 anni, ai tempi. Dobbiamo davvero aggiungere altro?

Jane Fonda alla Annual White House Correspondents' Association Dinner nel 2015

Magnifica, imponente, coraggiosa: un modello di ispirazione per tutte.

L'abito blu dal taglio a sirena

Li amiamo, li vogliamo nell'armadio e non possiamo farne a meno: gli abiti a sirena ci fanno sentire proprio come nelle favole, o sui red carpet più scintillanti.

Jane Fonda a Cannes nel 2015

Ancora una volta, Jane Fonda ci ha sapute ispirare: e questo vestito a sirena blu elettrico è un tripudio di colori, di forme e di classe.

L'indimenticabile look agli Oscar

Quanta forza ci vuole per essere Jane Fonda? Tantissima, in realtà. Una donna in carriera, un'icona, un simbolo della sua generazione. Ancor di più, una maestra di uno stile che si è evoluto insieme a lei. E l'outfit sfoggiato agli Oscar ce lo ricordiamo ancora oggi.

Jane Fonda compie 84 anni, di risate, di bellezza, di spontaneità, di autenticità. Che ispirazione, che meraviglia: passione, forza, impegno, lotta per chiunque, senza discriminazione.