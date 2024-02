C ontinua il viaggio alla scoperta delle nuove collezioni Autunno Inverno, dei trend e anche delle espressioni... Che vanno oltre la moda!

La terza giornata della Milano Fashion Week A/I 2024-2025 (non perderti il recap della prima e della seconda), ovvero quella del 23 febbraio, ci ha dimostrato – una volta in più – quante ispirazioni possano derivare dalla moda classica. Anzi: senza la moda classica, non potrebbe esserci quella contemporanea. La tradizione e la sartorialità, come gli stili di tempi andati, sempre più spesso sono il principale punto di partenza delle nuove collezioni. Delle tendenze.

Ed è affasciante vedere come ogni designer offra la sua interpretazione, al di là dei trend stessi oppure offrendone letture personalizzate. La Settimana della moda milanese ci sta regalando grandi emozioni, oltre che idee. Un viaggio appassionante!

Vivetta

Una donna d’altri tempi, quella che anima la collezione F/W 2024-2025 di Vivetta. Ma allo stesso tempo, strettamente connessa con il presente. Il fil rouge è il romanticismo, accompagnato dalla voglia e dal coraggio di sognare. La purezza, l’innocenza che però svelano anche una sapiente arte seduttiva.

Un trionfo di pizzi, trasparenze, rouches, fiocchi e merletti; ma anche micro shorts, stampe floreali, corsetti e applicazioni eyecatching. Una dimensione per certi versi onirica, che diventa sfondo di una femminilità sussurrata eppure prepotente.

Tailleur con stampa floreale e blusa con maxi fiocco (VIVETTA)
Abito camicia con inserti in pizzo e shorts con merletti (VIVETTA)
Midi dress con gonna ampia, corsetto e fiori 3D (VIVETTA)
Gonna a ruota e blazer corto (VIVETTA)

Tod’s

La Milano Fashion Week A/I 2024-2025 segna il debutto di Matteo Tamburini alla direzione creativa di Tod’s ed è un dichiarato omaggio al capoluogo lombardo. Alla milanesità. Una collezione casual chic, fatta di capi sartoriali, camicie classiche, tailleur e cappotti dal taglio impeccabile. Ma anche di una ricerca estetica che passa attraverso bluse in pelle, gilet quasi geometrici, layering e asimmetrie.

L’anima borghese acquisisce, così, un twist più dinamico. La personalizzazione è un invito palese, a cui sembra impossibile dire di no. Perché fa sentire più liberi, sia pur restando nei confini della sobrietà. Sono outfit versatili, adatti alle situazioni più formali come ai momenti di relax. Sofisticati, sì, ma democratici.

Doppia camicia, pantaloni morbidi e cintura con fibbia oro (TOD'S)
Blusa in pelle, pantaloni sartoriali e cintura con fibbia metallica (TOD'S)
Pullover di lana a collo alto con zip e pantaloni in pelle (TOD'S)
Dolcevita, net skirt, cintura con fibbia metallica e mocassini (TOD'S)

Philosophy di Lorenzo Serafini

L’universo cinematografico di Hitchcock e le figure femminili che ne sono state protagoniste: da qui nasce la collezione Philosophy di Lorenzo Serafini A/I 2024-25. Pensando a donne – da Janet Leigh a Ingrid Bergman e Kim Novak – e pellicole iconiche, dunque, ecco un omaggio all'elegenza, al carattere, alla raffinatezza.

Linee morbide e scivolate, spacchi contenuti, trasparenze audaci sì ma fino a un certo punto, scarpe stringate di raso (anche coloratissime). Blazer ultra strutturati da una parte, vinile e drappeggi dall’altra. Outfit che fanno pensare anche a un cocktail party per l’alta società. Il quiet luxury non tradisce la sua essenza ma si fa sempre più creativo.

Giacca strutturata con colletto camicia, dolcevita trasparente e pantaloni sartoriali (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI)
Midi dress con gonna a portafoglio e stringate in raso (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI)
Camicia con maniche corte e gonna midi con rifinitura vinilica (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI)
Abito asimmetrico monospalla e stringate in raso (PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI)

Gucci

Gli stivali cuissardes sono sempre più alti, arrivano a metà coscia. I capospalla sono tempestati di paillettes – anche maxi – e perline colorate. Gli short appaiono micro e la lingerie a vista diventa imprescindibile, con buona pace delle basse temperature. E poi trasparenze, slip dress in velluto, spalle maxi, pelle e pellicce (eco): alla Milano Fashion Week A/I 2024-2025, Sabato Sarno porta una collezione Gucci che parte dai grandi classici per una reinterpretazione libera e potente.

Sartorialità e tradizione vengono plasmati secondo un mood contemporaneo; sono capi di grande impatto, resi tali anche dall’uso di tonalità acide e da una palese voglia di sedurre. Senza se e senza ma.

Micro shorts, corsetto, cappotto con decorazioni preziose e stivali (GUCCI)
Micro shorts, blazer monopetto, cintura sottile e cuissardes (GUCCI)
Slip dress in velluto e pizzo e mocassini con maxi platform (GUCCI)
Mini dress con scollo profondo tempestato di paillettes (GUCCI)

Marni

Ancora una volta, Francesco Risso è riuscito a generare stupore. La collezione Marni Autunno Inverno 2024 2025 sembra voler esasperare il minimalismo con forme geometriche, rigorose e al contempo anarchiche. Con volumi che si gonfiano o al contrario si riducono, scolli che arrivano sotto l’ombelico, abiti plastici e pellicce dal design inedito.

Tanto, tanto nero. Ma anche colori neutri e qualche inattesa sortita animalier. Un eccesso voluto, studiato, che esprime una ricerca. Sia estetica che interiore.

Maxi pull e gonna rigida a campana (MARNI)
Puffy coat animalier e stivali animalier (MARNI)
Midi dress effetto verniciato (MARNI)
Abito animalier triangolare con maxi scollo (MARNI)

Versace

Un po’ punk, un po’ gothic chic, un po’ rock: è la donna che va in scena con la collezione Versace Autunno Inverno 2024 2025. Anzi, sono più donne. Ognuna con un suo modo di esprimersi, tutte con la necessità di farlo liberamente.

Donatella Versace trova input creativi nell’heritage della maison e nel genio di Gianni, ma anche nella Londra degli anni Settanta. In passerella si avvicendano i più svariati outfit: dai completi alla Mercoledì Addams ai cappotti militari, dalle combo in tweed ai pullover animalier, dai cappotti in denim alle catsuit leopardati. Che grinta!

Mini gonna a vita alta e camicia con colletto a contrasto (VERSACE)
Cappotto in denim e stivali animalier (VERSACE)
Completo in tweed, dolcevita trasparente e leggings (VERSACE)
Catusuit leopardata (VERSACE)