L a moda come non l'hai mai...ascoltata! Dieci podcast dedicati al fashion da non perdere e che dovresti seguire subito!

La moda si racconta, fra cambiamenti, nuove sfide e personalità. Lo fa attraverso una serie di podcast, disponibili sulle varie piattaforme, che parlano di fashion, di tendenze e molto altro. Da Chanel a Dior, i brand e le maison più famose hanno deciso di creare podcast variegati, intelligenti e molto interessanti, con interviste, storie e conversazioni dedicate a esperti del settore e fashion victims. Ti segnaliamo i dieci più belli da scoprire subito!

Chanel Connects

Mitica, unica e inimitabile: Coco Chanel ha segnato il mondo della moda e nel 2021 si celebra il 50esimo anniversario dalla sua scomparsa. Chanel Connects è il podcast imperdibile per scoprire questa icona: 7 episodi, disponibili online sul sito della Maison, su Apple Podcasts e Spotify, che raccontano le arti che hanno ispirato il brand, dalla pittura al cinema, passando per la danza e l’architettura. A raccontarsi le attrici Keira Knightley e Tilda Swinton, volti del brand, ma anche il curatore Andrew Bolton e il rapper Pharrell Williams, per parlare di moda e creatività.

Porter Pieces of me

Pieces of Me – My Life in Seven Garments chiama in causa sette donne per raccontare la loro vita attraverso gli abiti più importanti che hanno indossato. Fra le puntate da non perdere quella con Tracee Ellis Ross, figlia di Diana Ross impegnata in numerose battaglie per l’uguaglianza, quella con la modella con l’hijab Halima Aden, e quella con la scrittrice Zainab Salbi.

Miu Miu Musings podcast

Miu Liu Musings è la serie di podcast di Prada. Affronta tanti temi diversi in modo molto particolare. Penny Martin, scrittrice a capo della rivista The Gentlewoman, mette al centro le donne e la società contemporanea. Fra le voci da ascoltare e seguire ci sono quelle dell’influencer Veronika Heilbrunner, dell’attrice e attivista Tessa Thompson, della designer Bella Freud, della reporter e stilista Leaf Greener.

Dior Talks

Dior Talks è il progetto audio firmato da Maria Grazia Chiuri, disponibile sul sito della Maison. Si tratta della prima serie firmata dal brand francese ed è diretta da Katy Hessel, scrittrice e storica dell’arte londinese. Le protagoniste sono donne che hanno ispirato il marchio, da Judy Chicago a Tracey Emin. Troviamo poi il podcast Christian Dior Men Chéries con le donne che hanno ispirato Monsieur, la serie The Female Gaze che parla del rapporto tra donne e fotografia e le fiabe per bambini Dior Tales.

The BoF Podcast

La storia della moda raccontata da chi la conosce davvero: The BoF Podcast si rivolge agli esperti del settore e alle fashion victim per capire come questo mondo stia cambiando. I temi trattati sono tanti, uno più interessante dell’altro. Come sta cambiando il comparto fashion con il Coronavirus? Perché le suole rosse di Christian Louboutin hanno avuto così tanto successo? Da non perdere anche l’intervista a Remo Ruffini riguardo il progetto Moncler Genius.

Cartier Confidential

Cartier, celebre brand di gioielli, racconta ispirazioni e sogni attraverso un podcast dedicato a viaggi, talenti e vision. Il format Cartier Confidential è composto da 15 puntate, disponibili su Spotify, con creazioni iconiche della maison e le storie degli uomini e delle donne di Cartier.

Dressed: The History of Fashion

Dressed: The History of Fashion ci porta in un viaggio, coinvolgente ed emozionante, attraverso la storia della moda. Il podcast, disponibile su Apple Pocasts, racconta il mondo fashion in modo inedito. Fra i temi trattati gli abiti in epoca Tudor e il ruolo delle donne nella moda, ma anche un’intervista interessantissima a Scott Schuman di The Sartorialist.

In Charge with DVF

La stilista Diane Von Furstenberg presenta #InCharge, una serie di conversazioni tra donne, per ispirare e fare riflettere. Il progetto, realizzato in partnership con Amazon, prevede una serie di episodi dedicati alla leadership tutta al femminile. Le puntate sono disponibili in esclusiva su Spotify, con conversazioni a personalità fashion contemporanee, da Charlize Theron a Kris Jenner, passando per Priyanka Chopra Jonas, Elaine Welteroth di Project Runway e Karlie Kloss.

The Gucci Podcast

La serie di Podcast firmata Gucci, nata nel 2018, è disponibile su Spotify e Apple Podcasts. Costantemente arricchita e aggiornata, presenta conversazioni e interviste con personalità del fashion. Ad esempio la modella Lily Gavin, l’attrice Gugu Mbatha-Raw, protagonista di Black Mirror e The Morning Show, e Scarlett Curtis, attivista e scrittrice. Si parla di femminismo, questioni culturali e bellezza da punti di vista diversi. Non mancano le voci maschili, come quella del direttore creativo Alessandro Michele, di Massimo Bottura a Dapper Dan a Florence Welch.

Fashion No Filter

L’influencer Camille Charriere e la scrittrice Monica Ainley conversano sulle tendenze del momento, Instagram e le personalità del fashion in una serie di podcast. Fashion No Filter è l’Apple Podcast in cui scoprire tante chicche interessanti e ascoltare conversazioni semplici e dirette.