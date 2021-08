Sei davvero convinta che sia solo il modello della tua borsa preferita a svelare qualcosa di te? Grande errore, la cosa importante è il modo in cui la porti

Toglieteci tutto, tranne le nostre borse. Grandi, medie, a tracolla o a spalla: chi più ne ha più ne metta, la borsa è un accessorio indispensabile che può contenere veri e propri tesori. Le borse che indossiamo, però, possono dire tantissimo di noi e non solo grazie al suo contenuto o al modello scelto, ma anche a come la si indossa nel quotidiano. Il linguaggio del corpo, capace di svelare tantissimo su di noi e sul nostro carattere, riguarda anche il mondo delle borse. Timidezza, estro, fantasia sono solo alcune delle caratteristiche che si possono scoprire dal modo in cui si porta la borsa. Non ci credi? Siamo pronti a farti ricredere svelandoti qualche segreto a prova di psicologia della borsa.

A braccio

Lavoro, lavoro, lavoro e ancora lavoro. Quando porti la borsa a mano, grande o piccola che sia, dimostri quanto sia importante il tuo ruolo e vuoi dimostrarlo al tutto il mondo. Lasciala penzolare per mostrarla a tutti, ma al momento giusto stringi a te la borsa dimostrando tutta la tua sicurezza.

La tua parola d’ordine? Ambizione.

A baguette

Per te tutto è concreto, niente storie e niente castelli per la testa. Se ami portare qualsiasi borsa sotto al braccio, proprio come faresti con una pochette, vuol dire che sei una donna pragmatica, che non gira intorno a nulla ma arriva dritta al punto senza se e senza ma.

La tua parola d’ordine? Concretezza.

A spalla

Pratica, libera ma anche sempre di fretta. Se più che indossare la borsa, l’appoggi sulla spalla probabilmente hai mille pensieri per la testa e l’ultimo riguarda proprio la borsa. Eppure, secondo noi, non lasci mai niente al caso anche nella scelta delle borsa perfetta.

La tua parola d’ordine? Multitasking.

A tracolla

Giovane e sprint: chi indossa la borsa a tracolla fa della praticità il suo stile di vita. Perfetta per chi ha sempre voglia di fare e ha un’agenda piena di appuntamenti, corsi, workshop. E non sta, o non riesce, a stare mai ferma.

La tua parola d’ordine? Sorriso.

Sulla schiena

Zaino in spalla e via per la prossima meta. Se ami portare lo zaino o le borse sulla schiena per te la vita è una scoperta quotidiana e non ti vorresti mai fermare. Sei una persona speciale, sempre pronta a sorridere e tendere una mano verso gli altri.

La tua parola d’ordine? Avventura.

