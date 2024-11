Amazon Black Friday Universe a Milano: il pop-up immersivo che comprende anche… un Pianeta Fashion!

U na location speciale, allestita per celebrare la Settimana del Black Friday 2024. La prima tappa non può che essere l'area fashion. Ma ce ne sono tante altre da scoprire...

La Settimana del Black Friday è davvero speciale per Amazon. Non solo piovono offerte per i nostri acquisti online. Chi si trova a Milano e dintorni infatti può visitare un posto davvero speciale: Amazon Black Friday Universe. L'indirizzo preciso è via De Cristoforis 1; sarà aperto al pubblico fino a domenica 1 dicembre. È uno spazio pop-up esperienziale e immersivo, allestito sia per celebrare la Settimana del “Venerdì Nero” che per dare ufficialmente inizio alla stagione natalizia. Ti spieghiamo subito meglio. Ma intanto ti anticipiamo che c’è anche il Pianeta Amazon Fashion!

Un’atmosfera… spaziale

Chi varca la soglia dell’Amazon Black Friday Universe da subito si ritrova immerso in una magica atmosfera “spaziale”. E può scoprire una selezione di offerte disponibili su Amazon.it proprio per la Settimana del Black Friday. Tra cui tanti prodotti moda e tante idee regalo per Natale, naturalmente.

Ogni prodotto esposto all’interno di Amazon Black Friday Universe è accompagnato da un QR code: basta scansionare per ottenere info e dettagli presenti direttamente su Amazon.it.

Amazon Black Friday Universe a Milano

Il Pianeta Amazon Fashion

Non solo. Il pop-up store milanese di Amazon è composto in diverse aree tematiche, nelle quali è possibile vivere esperienze affascinanti e coinvolgenti. La nostra preferita? Lo scenografico Pianeta Amazon Fashion, ovviamente! Lì tutti possono usufruire di una consulenza gratuita di analisi del colore (quindi di Armocromia) con Alice Maggio – Questione di Palette. Ciliegina sulla torta, è disponibile una selezione di prodotti Amazon Fashion da abbinare alla palette personale. Vietato perdere questa occasione!

L'interno del Pianeta Fashion - Amazon Black Friday Universe: angolo Armocromia

L’area Made in Italy

Nello spazio Amazon Black Friday Universe c’è anche un’area interamente riservata al Made in Italy, che vede protagoniste alcune delle tantissime piccole e medie imprese nostrane che dal 2015 Amazon ospita e valorizza all’interno della vetrina dedicata.

P.S.: la realtà artigianale siciliana Bricioliamo offre una degustazione di alcune delle sue prelibatezze più celebri e amate, dalle paste di mandorla ai tronchetti di pasta frolla. Che bontà!

L'area Made in Italy - Amazon Black Friday Universe

Gli altri “pianeti” di Amazon Black Friday Universe

Un’altra tappa che ti consigliamo vivamente: quella presso l’area #GETyourENDlook, per vivere un’esperienza hair & beauty firmata L’Oréal Groupe. Incuriosiscono lo Smile Planet, dedicato alla cura del sorriso e ai prodotti Colgate Max White; l’area Amazon Fresh, interamente dedicata al servizio di consegna della spesa in giornata; l’area Bar, per degustare l’iconico Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG "Marca Oro" di Valdo Spumanti.

E poi l’area Top Ten Toys 2024, con l’esposizione dei migliori dieci giocattoli selezionati dagli esperti di Amazon.it; un corner dedicato ai dispositivi Echo, alle ultime novità Kindle, ai lettori multimediali in streaming di Fire TV, ai prodotti per la sicurezza domestica intelligente di Ring.

L’area #GETyourENDlook - Amazon Black Friday Universe

Piacere, Rufus!

Ricordi? Poco tempo fa ti abbiamo di parlato di Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping basato sull’intelligenza artificiale disponibile all’interno dell’app Amazon. È stato ufficialmente lanciato anche in Italia e l’Amazon Black Friday Universe è l’occasione perfetta per fare la sua conoscenza: c'è un corner ad hoc!

Ricordiamo che questa speciale location di Amazon resterà aperta al pubblico fino al prossimo 1 dicembre. L’ingresso è gratuito. Questi gli orari: il 29 novembre dalle 14:00 alle 20:00, il 30 novembre e il 1° dicembre dalle 11:00 alle 20:00.

Il corner dedicato a Rufus, l’assistente virtuale per lo shopping di Amazon