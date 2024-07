Ana Mena: “Gli elementi che accomunano i miei outfit? Powerful e femminilità” – Intervista esclusiva

L a pluripremiata cantante spagnola è la nuova testimonial di JD. Ci ha raccontato di questa nuova esperienza, del suo amore per la moda, del suo stile... E tanto altro!

Un vulcano, Ana Mena. La dimostrazione che quando il talento cammina di pari passo con una passione autentica e una buona dose di caparbietà, si riescono a fare grandi cose. La 27enne spagnola ha sentito fin da bambina scorrere il sacro fuoco dell’arte nelle vene; la musica è stata subito il suo mondo preferito, ma ha anche dimostrato doti d’attrice e recitato per numerose produzioni sia televisive che cinematografiche. A un certo punto del suo percorso, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla carriera di cantante. Infilando un successo dietro l’altro. Amatissima dalla Gen Z, Ana Mena canta con una potenza trascinante. Balla. Coinvolge. Un animale da palcoscenico. Ma anche una prolifica musa in fatto di outfit.

Fashionista doc, con un debole per lo street style e lo stile casual chic, sfoggia look che diventano automaticamente fonte di ispirazione per il suo nutrito esercito di fan e follower. Ed è proprio per tutti questi motivi, ma anche per il suo spirito immensamente libero, che lo scorso maggio JD l’ha scelta come nuova testimonial. Il player europeo nell’ambito della moda sportiva ha trovato in lei ciò che cercava: un vulcano di positività, appunto. E lei non ci ha pensato due volte, prima di cominciare questa nuova esperienza nel campo della moda. Già, la moda. Un altro universo che le fa battere forte il cuore. Siamo stati a tu per tu con Ana Mena, per dare sfogo alle nostre curiosità e anche per ascoltarla raccontarsi con un entusiasmo contagioso. Ci ha anche svelato più di qualcosa che non sapevamo e regalato qualche inspo in più, a proposito di outfit e non solo. Ecco la nostra intervista esclusiva ad Ana Mena.

Ana Mena per JD, total look Nike: completa joggers+felpa hoodie e sneakers

La tua carriera è cominciata prestissimo, a 12 anni avevi già collezionato numerosi premi internazionali. Dopo diverse e fortunate esperienze come attrice, hai deciso di scommettere tutto sulla musica: perché?

In realtà ho iniziato prima a cantare, canto da quando avevo 7 anni. Cantavo ovunque: tv, feste di paese… Dopo, a 11 anni, è arrivata l’opportunità di recitare e ho scoperto che poteva diventare un’altra passione. Anche se la musica è sempre stata il mio mezzo di comunicazione principale.

Oggi sei tra i più celebri cantanti spagnoli e stai decollando anche sulla scena internazionale. Che effetto fa essere così famosi?

Non ci penso. Spero e sogno di fare cose grandiose, lavoro tutti i giorni da quando ero piccola per far crescere questa mia passione. A volte è veramente bello, a volte è duro e difficile. Cerco di godermi il cammino.

Rappresenti un modello per la Gen Zeta, senti in qualche modo il peso della responsabilità?

Sì, sento una certa responsabilità. Per questo cerco di fare le cose per bene. Ma allo stesso tempo sono anche artista e voglio sentirmi libera quando creo o quando faccio qualsiasi altra cosa.

Anche i tuoi look, naturalmente, sono fonte d’ispirazione per tantissime ragazze. Come si è evoluto il tuo stile sul palco?

Nel corso degli anni ho adattato il mio stile ai trend del momento, perché mi piace essere sempre al passo con la moda. Però ci sono due elementi che hanno sempre accumunato i miei outfit e che mi rappresentano: il powerful e la femminilità. Sono esattamente gli elementi che cerco di trasmettere con l’abbigliamento e con il mio carattere.

Sei tu stessa a scegliere gli outfit per le esibizioni o ti affidi agli stylist?

È un lavoro a quattro mani. Collaboro con professioniste di cui mi fido molto ma cerco sempre di far valere i miei gusti e la mia personalità.

Come descriveresti, invece, il tuo look a riflettori spenti?

Dipende dalle giornate, cambio abbastanza. In tutta onestà dipende da come mi sveglio (ride, ndr), ma in generale prediligo outfit comodi e moderni. Mi piace molto lo street style: jeans, felpa e sneakers!

Ana Mena per JD: t-shirt cropped Nike e pantaloni cargo Nike

3 capi per te indispensabili sul palco e 3 capi indispensabili per la tua quotidianità...

Sul palco sicuramente un crop top, i miei immancabili stivali e un ottimo mascara (ride, ndr)! Nella quotidianità, assolutamente un buon profumo, un bel paio di sneakers e una t-shirt comfy.

Grazie alla tua passione per lo streetwear, ma anche all’energia travolgente che sai trasmettere agli altri, JD ti ha scelta come nuova testimonial.

Quando è arrivata la proposta di JD sono scoppiata di entusiasmo, perché sono una loro fedele ammiratrice da molto tempo. Inoltre, i marchi con cui lavorano sono quelli che uso e di cui seguo le ultime tendenze. Sono molto grata al team di JD per avermi dato fiducia e sono sicura che insieme potremo fare grandi cose! Io cercherò di trasmettere la mia energia e positività alla Gen Z (e non solo) e a tutte quelle persone che hanno creduto in noi.

Un completo felpa hoodie/joggers Nike, una tuta di Hoodrich. Poi una maglietta crop e pantaloni cargo neri Hoodrich e una t-shirt bianca con cargo Nike: questi i 4 outfit che ha scelto per l’ufficializzazione del tuo ruolo di testimonial JD. Per quali situazioni, rispettivamente, li indosseresti?

Domanda difficile. Allora, il completo felpa e joggers Nike sono l'ideale per i soundcheck in cui ho bisogno di sentirmi tranquilla e in pace con me stessa. La tuta di Hoodrich è perfetta per i momenti della mia quotidianità in cui ho bisogno di comodità e relax; quindi è il mio outfit per eccellenza quando ho la giornata libera! Le magliette abbinate ai cargo sono il mio outfit per i momenti con le amiche, per esempio shopping, colazioni, gite.

Ana Mena indossa per JD una tuta Hoodrich

Non è la tua prima esperienza nel mondo della moda, questa. Ti piacerebbe farne parte, in qualche modo?

Moltissimo. Penso che la moda dica molto di noi stessi e mi sento molto grata di poter partecipare in qualche modo.

Per concludere: l’abito dei tuoi sogni è…

La prima cosa che mi è venuta in mente è un abito rosso lungo con uno spacco stile Jessica Rabbit. Un vestito importante che non ha bisogno di aggiungere altro, solo un bel paio di scarpe… Comode, si spera (ride, ndr)! Chissà magari al prossimo concerto lo sfoggerò!