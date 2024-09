Dalla nuova collezione sposa di Atelier Emé alla campagna Zalando AI 2024: fashion recap della settimana  

R itorna il nostro appuntamento con le ultime news moda: tra nuove collezioni, eventi e sodalizi!

Terminata la pausa estiva, eccoci pronti con il recap delle ultime notizie moda: ne sentivate la mancanza, vero? Don’t worry, ricominciamo come e più forte di prima. Sempre sul pezzo, naturalmente! E si riparte da un debutto che ha il sapore di un sogno: quello della nuova collezione sposa di Atelier Emé. Abiti da favola, sfidiamo chiunque a smentirci. E degne di nota sono anche le creazioni nate dal sodalizio tra Elisabetta Franchi e Pronovias: ancora moda sposa, sì, ma anche outfit da cerimonia.

Si prosegue con la nuova campagna Autunno Inverno 2024 di Zalando, che intende aiutarci a sciogliere il perenne dilemma del cosa mi metto?. E poi ci uniamo ai festeggiamenti di Bata, che soffia su ben 130 candeline e mette in campo più di un progetto speciale. Il marchio storico Gutteridge ha inaugurato un nuovo store nel centro di Milano mentre Stella McCartney ha trasformato il suo – quello newyorkese – nella location della manifestazione organizzata con Peta contro l’utilizzo della pelle. Approfondiamo!

Atelier Emé presenta la nuova Collezione sposa

I Bagni misteriosi di Milano sono stati location dello show dedicato alla nuova Collezione sposa di Atelier Emé. Una sfilata fatta di silhouette morbide, tessuti pregiati e impalpabili, dettagli ricercati. Creazioni sartoriali frutto di un armonioso incontro fra modernità e tradizione. Fil rouge è la purezza, che si traduce in due mood ispirazionali: da un lato Angelic Pureness, caratterizzato da linee essenziali e minimalismo incontaminato, dall’altro A Modern Fairy Tale, magnetica summa di drappeggi, ricami ramage ed effetti tridimensionali che rimandano alla natura.

Il brand ha presentato anche l’esclusiva Linea Emé, una collezione di abiti dal costo più accessibile ma ugualmente realizzati artigianalmente e di qualità elevata. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, le sorelle Spencer - Kitty, Amelia ed Eliza - Paula Nata, Diletta Leotta, Aurora Ramazzotti, Giulia Arena.

Courtesy of press office 1/4 Abito da sposa Annette (ATELIER EMÉ) Courtesy of press office 2/4 Abito da sposa Maddy (ATELIER EMÉ) Courtesy of press office 3/4 Abito da sposa Melody (ATELIER EMÉ) Courtesy of press office 4/4 Abito da sposa Febe (ATELIER EMÉ) PREV NEXT

Pronovias ed Elisabetta Franchi insieme per “La via dei sogni”

Ancora moda bridal tra le ultime notizie moda. In quel di Barcellona, Pronovias ed Elisabetta Franchi hanno annunciato il debutto de La via dei sogni. Ovvero la prima collezione realizzata insieme, per l’abbigliamento bridal e ma anche quello da cerimonia. Per quanto riguarda gli abiti da sposa, chiare sono le ispirazioni riconducibili alla vecchia Hollywood e al glamour della Dolce Vita. Alle icone del cinema, intramontabili. I capi, così, ne diventano l’epitome nel segno della raffinatezza e della moda di lusso.

È una visione onirica delle dive più celebri, da Marylin Monroe a Sophia Loren, da Greta Garbo a Marlene Dietrich; ma anche delle muse appartenenti al mondo della musica come Cher, Diana Ross e Grace Jones. Risultato: un guardaroba da star per il giorno speciale delle spose, una fusion tra la grande esperienza e l'eccezionale creatività di entrambe le maison. Tra pizzi ricamati, strass e cristalli sofisticati, chiffon drappeggiato, ricami floreali e ramage, abiti a sirena, silhouette a palloncino e abiti a colonna… Il sogno prende forma.

Dalla collezione Elisabetta Franchi per Pronovias

Zalando lancia la campagna “Cosa mi metto?”

Cosa mi metto? Questo è il dilemma che scandisce le nostre giornate, ammettiamolo. Sai perché lo incontriamo tra le ultime notizie moda? Perché è anche il titolo della campagna Autunno Inverno 2024 di Zalando. Il lancio, avvenuto proprio in questi giorni, è stato anche l’occasione per svelare la nuova e audace brand identity della nota piattaforma online. Leader della moda e del lifestyle in Europa ormai da diverso tempo.

La campagna vede protagonisti volti noti a livello internazionale: Willem Dafoe, Brigitte Nielsen, Luka Sabbat e la TikTok creator Sabrina Bahsoon, conosciuta come #TubeGirl. Il tema è la fiducia nel proprio stile. L’obiettivo è anche mettere in evidenza l’esperienza universale quotidiana che unisce tutti, indipendentemente da età, posizione geografica e genere: decidere cosa indossare, appunto. Ed ecco che entra in scena Zalando, capace – con il suo ricco assortimento di proposte – di semplificare tutto e fornire ispirazioni fashion per tutti.

Ma la campagna, come dicevamo, coincide anche con l’ufficializzazione della nuova brand identity di Zalando: “I cambiamenti che presentiamo oggi – ha spiegato Anne Pascual, vicepresidente senior di Design, Marketing e Content di Zalando – vanno ben oltre un semplice aggiornamento visivo. A partire dalle solide brand equity e awareness costruite da Zalando negli anni, stiamo evolvendo il marchio per giocare un ruolo più importante nella vita dei clienti. Questa evoluzione riguarda la fiducia nel proprio stile e la ridefinizione del modo in cui i consumatori si relazionano con la moda e il lifestyle”. A caratterizzare la visual identity aggiornata, una vivace combinazione di un arancione più intenso, un logo moderno, un dinamico branded motion e un font personalizzato, progettato per essere più leggibile e migliorare l’accessibilità.

Brigitte Nielsen per la campagna Zalando "Cosa mi metto?"

Bata festeggia il suo 130° anniversario

Proseguiamo con il nostro recap delle ultime notizie moda. Make your way: questo il claim-manifesto scelto da Bata per festeggiare il suo 130° anniversario e confermare la scelta di mettere sempre al centro le donne. “Con Make your way - ha dichiarato il neo presidente di Bata Europe Marco Agnolin - celebriamo il potenziale femminile e guardiamo al futuro con determinazione, portando avanti una tradizione che accompagna le donne e gli uomini in tutto il mondo, creando collezioni di calzature di qualità e di tendenza, in linea con i nostri valori fondanti”.

Paradigma di un engagement che si rinnova costantemente è la Ballerina capsule collection, ovvero un riedit dell’iconico modello Batovka, la scarpa in tessuto e pelle ideata dal founder del brand. In questa reinterpretazione assume la forma della classica ballerina, dall’anima bimaterica, e si declina in due versioni: una con elastico e fusciacca, l’altra dalla linea essenziale e con fiocco.

Bata ballerina

Testimonial è la talentuosa ballerina Megan Ria; una donna che, attraverso la danza, ha trovato la sua strada e rappresenta un’ispirazione per le altre donne a fare altrettanto. E proprio in questo solco si inserisce Bata proudly supports women in dance, progetto che arricchisce l’impegno di Bata nell’empowerment femminile nella danza grazie alla sponsorship con la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, incentrata in particolare sui corsi femminili dal primo al quinto. Per l’anno 2024-25, Bata sarà di supporto nel percorso formativo basato su un’attenzione completa alla persona, in ogni fase della sua crescita umana e professionale.

Megan Ria per Bata

Gutteridge inaugura il nuovo store a Milano

Si trova nel centro di Milano, per l’esattezza in Corso Vittorio Emanuele II: è il nuovo store di Gutteridge, che a sua volta trova posto tre le ultime notizie moda. Gutteridge è una storica firma anglo-napoletana del Gruppo Capri fondato da Nunzio e Anna Colella, alla cui guida si sono aggiunti i figli Salvatore, Francesco, Marianna e Veronica. Il nuovo negozio mette perfettamente in luce il patrimonio sartoriale che da sempre contraddistingue il brand e la sua lunga storia (è stato fondato nel 1878), ma allo stesso tempo concretizza la visione per il futuro prossimo. Il marchio ha infatti ridefinito il concept dei propri punti vendita, trasformandoli in veri e propri club sartoriali, in chiave moderna e con un'impronta più architettonica. Ogni negozio accoglie il cliente fin dal primo passo, offrendogli una shopping experience unica.

L'atmosfera del nuovo flagship store è quella di uno spazio multi-materico, in perfetto equilibrio tra stile retail e comfort domestico, con elementi in noce Canaletto, marmo Patagonia, marmo Levanto, marmo verde, ottoni e paglia di Vienna. Il piano terra accoglie i clienti con l’area commerciale, mentre il piano interrato è dedicato all’esposizione di prodotti di diverse merceologie e alla sartoria manuale.

Stella McCartney e Peta contro l’utilizzo della vera pelle

Stella McCartney e Peta conquistano un posto tra le ultime notizie moda. Motivo? Ancora una volta, hanno unito le loro voci e forze. Per lanciare, durante la New York Fashion Week Primavera Estate 2025, un messaggio forte e chiaro: è ora di porre fine all’utilizzo della vera pelle nella creazione di capi di abbigliamento e accessori. Sostituendola con la pelle vegana.

Sancito dallo slogan della campagna Inverno 2024 del marchio britannico, It’s About Fucking Time, il sodalizio richiama d’altro canto le celebri campagne Peta I’d Rather Go Naked. Le attiviste, nuda, hanno “popolato” le vetrine del flagship store di Stella McCartney a New York. A ciò si sono aggiunte diverse manifestazioni in strada, alle quali tutti potevano partecipare anche tramite contenuti TikTok e con l’impegno a rinunciare alla pelle. “Non ho mai utilizzato la pelle in nessuna delle mie collezioni e Peta è stata una delle prime organizzazioni a sostenere la mia visione di un’industria della moda cruelty-free. Non avrei potuto scegliere un partner più perfetto per lanciare la mia campagna Inverno 2024”, ha dichiarato la designer.

La manifestazione organizzata da Peta e Stella McCartney nello store newyorkese del brand