N uove collezioni, suggestive mostre, eventi moda e debutti: ecco l'ormai consueto recap delle fashion news settimanali.

Eccoci, prontissimi per l'appuntamento con le fashion news della settimana. Entriamo subito nel vivo con la collezione super estiva firmata da Rita Ora per Primark: lo stile boho chic è sempre affascinante, impossibile negarlo. Continuiamo con un evento che possiamo definire, per molti versi, storico: la mostra che il Victoria and Albert Museum di Londra dedica a Naomi Campbell. Se ti trovi da quelle parti, la visita è praticamente obbligatoria.

Se invece sei a Parigi, sappi che sta per debuttare l’Oriental Fashion Shows, interamente dedicato alla moda orientale. Magia allo stato puro. I tarocchi ti intrigano? Allora lo stesso fascino eserciterà su di te l'omonima collezione di gioielli firmati Nove25. Anche Label Rose ha lanciato una nuovissima capsule, fatta di borse di paglia: sono deliziose, dai un'occhiata. E fa' lo stesso con il video di Temporary Love, singolo che segna il debutto nella scena musicale della giovanissima Angy. Talentuosa, di gran classe e fashionista!

Rita Ora x Primark: la nuova collezione è boho chic

Ci siamo: tra le fashion news della settimana, ecco il lancio della collezione Rita Ora x Primark per l’estate 2024. Un sodalizio ormai consolidato, quello tra il brand irlandese e la poliedrica star; siamo infatti alla quarta collab. E stavolta, si tratta di una capsule in stile boho chic. Composta da capi e accessori che si rivelano perfetti anche per i festival e gli altri eventi estivi.

Tra le numerose proposte troviamo top con morbidi ricami floreali, mini abiti con gonne svasate, zoccoli, shorts in denim, maxi gonne in chiffon, canotte e skirt in candido pizzo, cinture metalliche, stivali da cowboy. Come fare un viaggio negli anni ’60 e ’70. I tessuti, in tutti i casi, sono freschi e leggeri: caratteristica tutt’altro che secondaria, considerando il gran caldo che fa!

Maxi gonna in chiffon a balze (RITA ORA X PRIMARK)
Mini abito con perline (RITA ORA X PRIMARK)
Shoulder bag con frange (RITA ORA X PRIMARK)
Cintura con concho (RITA ORA X PRIMARK)

“Naomi: In Fashion”: la mostra dedicata a Naomi Campbell

S’intitola Naomi: In Fashion ed è una mostra interamente dedicata a quell’icona indiscussa che risponde al nome di Naomi Campbell. Allestita al Victoria and Albert Museum di Londra, visitabile dal 22 giugno 2024 al 6 aprile 2025, l’esposizione – inagurata dalla top model in persona – è un vero e proprio viaggio nel tempo.

Ricostruisce tutto il percorso di Naomi, ne ripercorre la straordinaria carriera nel mondo della moda e celebra il grande contribuito che ha dato a questo stesso mondo. Un evento storico: è la prima volta, infatti, che un’istituzione museale così importante omaggia una modella. Fra l’altro, i visitatori potranno ammirare oltre 100 abiti iconici appartenenti alla sua collezione personale e agli archivi di celebri maison tra cui Chanel, Versace, Dolce&Gabbana. Si tratta di capi che hanno segnato la storia della moda e che ripercorrono i momenti salienti della carriera della modella. E poi tantissimi scatti e oggetti dal significato particolare: per esempio ci sono le scarpe blu con zeppa di Vivienne Westwood Anglomania, che la Campbell indossava durante l’indimenticabile caduta in passerella del ’93!

Oriental Fashion Show 2024: tutto pronto a Parigi

Sta per tornare l’Oriental Fashion Shows, l’ormai noto evento dedicato alla moda orientale: l’edizione 2024 si terrà il 23 il 24 giugno e avrà come location i sontuosi saloni dell'Hotel Shangri-La di Parigi. Il tema di quest’anno è la Via della seta, simbolo dei profondi e secolari legami tra l’Oriente e l’Occidente, che si sono tradotti in scambio di idee, culture, merci. L'Oriental Fashion Show si conferma così ponte tra questi due mondi, celebrando la diversità e la contaminazione delle influenze artistiche.

Il 23 giugno sfileranno le creazioni di talentuosi stilisti provenienti da Asia, Africa e Medio Oriente. Fra gli altri citiamo L'Altière Maison de Couture, Caftan (Marocco), Medine Lybaslary (Turkmenistan) e Fantazya Fashion By Jamila Alsuwai (Kuweit). Il 24 giugno ci sarà invece una speciale serata di gala che vedrà la partecipazione della maison svizzera di alta gioielleria e orologeria Chopard. L’evento è supportato dalle associazioni Cercle de France e Route de la Soie et d'Al-Andalus, che da sempre promuovono il dialogo interculturale e gli scambi tra Oriente e Occidente.

Amna Benzerki Benrahal

Nove25 presenta la collezione Tarocchi

Andiamo avanti con le fashion news della settimana e parliamo di gioielli: proprio in questi giorni Nove25 ha lanciato la sua nuova collezione ispirata ai Tarocchi. Una linea esclusiva di jewels creata per rispecchiare l'energia unica di ogni arcano.

Si tratta infatti di 22 carte, frutto della maestria artigianale e caratterizzate da un disegn unico. Ogni pezzo è disponibile nelle finiture argento brunito e oro giallo lucido e, proprio in virtù dell’ispirazione iniziale, diventa anche un amuleto di energia e significato personale. Per rendere l'esperienza ancora più speciale, sul sito ufficiale del brand è possibile calcolare il proprio arcano inserendo la data di nascita. Conoscendolo, si potrà scegliere il gioiello che più rispecchia la propria energia e personalità.

Ciondoli L'Angelo, La Luna e Le Stelle (collezione Tarocchi di Nove25)

Resort Collection: le nuove borse di paglia e bamboo by Label Rose

Anche borse di paglia e bamboo super glam, tra le fashion news della settimana! Debutta infatti Resort Collection, la nuovissima collezione estiva firmata Label Rose. Proposte girlish, fresche, leggere e versatili, progettate per rispecchiare una varietà di stili e personalità.

Borse perfette per una giornata in spiaggia o un aperitivo in città. La collezione è completata da trousse pratiche e funzionali, poco ingombranti ma capaci di contenere tutto il necessario per le… avventure estive!

Borsa in paglia con ciliegia (LABEL ROSE)
Borsa in paglia mini con ciliegie (LABEL ROSE)
Borsa in paglia a secchiello con pizzo sangallo (LABEL ROSE)
Borsa in paglia con pon pon (LABEL ROSE)

Angy e il debutto con Temporary Love: quando lo stile passa dalla musica

È giovanissima, ha soltanto 16 anni. È già una fashionista doc, basta dare uno sguardo al suo account Instagram per averne conferma. Soprattutto, ha una gran bella voce e talento da vendere: ci riferiamo ad Angelica Peruzzo, in arte Angy, che ha debuttato sulla scena musicale con il suo primo singolo Temporary Love, distribuito dalla casa discografica La Crème Records e disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

Un brano pop, che racconta le fragilità degli adolescenti, la scoperta dell’amore e dei suoi effetti contrastanti, gli incontri fugaci, le grandi emozioni ma anche i momenti down. Perché essere giovanissimi è tutto questo. E comunque, un cuore spezzato può tradursi in grandi insegnamenti: “Non bisogna mai rinunciare – dice Angy - a vivere un amore. Un cielo limpido può diventare grigio, ma ciascuno può trovare in se stesso la forza per ricominciare a brillare più di prima”.