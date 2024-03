T ante nuove collezioni in arrivo, che ci fanno sentire in anticipo l'aria della primavera: focus sulle ultime notizie dal mondo della moda!

Vero: siamo con gli occhi puntati sulle sfilate delle Fashion Weeks, ma questo non significa che stiamo perdendo di vista le ultime news moda! Abbiamo subito intercettato, infatti, la nuova collezione Tezenis per le appassionate di fitness e… del relax! E lo stesso dicasi per il lancio della prima collezione di H2, nata dal sodalizio (a lungo termine) tra H&M il designer Heron Preston.

& Other Stories, brand appartenente al gruppo H&M, ha annunciato la collaborazione con la stilista di origini cinesi Susan Fang, mentre Birkenstock ha lanciato la versione tecnologica dell’inconico sandalo Zürich. New Era, da parte sua, ha presentato la sua prima linea donna. Let’s go!

Fitness studio: la collezione Tezenis per le sportive doc

Il nostro recap delle ultime news moda comincia da Tezenis, che presenta la sua nuova collezione sporty casual per la Primavera Estate 2024. Si chiama Fitness Studio ed è pensata per le appassionate di fitness, ma allo stesso tempo per accompagnare le giornate off all’insegna del relax.

L’impronta è chiaramente sporty, ma dettagli e forme di tendenza regalano una marcia in più. Troviamo – tra l’altro – bodysuit corte con cut out, crop-top, pantaloni con coulisse, leggings. Capi rigorosamente adatti a tutte le silhouette, realizzati in tessuti confortevoli, piacevoli al tatto e pensati per muoversi liberamente. Un riuscito incontro tra sportwear e dailywear. La palette rispecchia perfettamente la filosofia del less is more: tonalità neutre e pastelli, cui si affiancano i grandi classici nero e bianco.

Bodysuit corta con cut out (TEZENIS)

Bodysuit corta con cut out (TEZENIS)
Bra sportivo (TEZENIS)

Bra sportivo (TEZENIS)
Top cropped con maniche lunghe (TEZENIS)

Top cropped con maniche lunghe (TEZENIS)
Leggings in microfibra con arricciature sul fondo (TEZENIS)

Leggings in microfibra con arricciature sul fondo (TEZENIS)

H2: arrivano le creazioni firmate Heron Preston e H&M

Tra le ultime news moda, anche l’annuncio di un imminente debutto: il 14 marzo arriva la collezione H2 firmata Heron Preston e H&M, che segna l’inizio di una partnership pluriennale. Sono previsti lanci di collezioni stagionali e consulenze creative, attraverso un programma di innovazione circolare rivolto ai giovani talenti creativi.

Il debutto della collezione H2 mira a rappresentare proprio questa visione sfaccettata. L’ispirazione risiede nella bellezza dello stile quotidiano e nello street style newyorkese, ma è anche basata sul dna del design di Heron Preston. I capi chiave? I bomber reversibili in nylon e le maglie a maniche lunghe in stile racing, 100% poliestere riciclato, con la stampa “Unity” che fa da fil rouge a tutta la collezione. E poi felpe hoodie reversibili e jeans dal taglio dritto realizzati con il 20% di cotone riciclato. Ma anche capi ultra girlish tra cui un body, un corsetto stringato e un bikini. Oltre a una selezione di accessori.

Bomber reversibile in nylon (H2)

Bomber reversibile in nylon (H2)
Canotta bianca (H2)

Canotta bianca (H2)
Body a maniche lunghe (H2)

Body a maniche lunghe (H2)
Corsetto stringato (H2)

Corsetto stringato (H2)

& Other Stories annuncia la collaborazione con Susan Fang

Novità anche per quanto riguarda & Other Stories: ha infatti ufficializzato la co-lab con Susan Fang, stilista di origini cinesi nota per le sue creazioni ispirate alla natura e le sue tecniche di design innovative. La collezione Susan Fang & Other Stories sarà disponibile dal prossimo aprile presso alcuni punti vendita selezionati e sul sito ufficiale del marchio appartenente al gruppo H&M. A caratterizzarla sono gli stessi segni distintivi di Fang, tra cui i petali di fiori tagliati con il laser, le stampe uniche, i pezzi all’uncinetto e le delicate broderie anglaise.

La collezione comprende inoltre nuovi elementi del design di Susan Fang, a cominciare dalle “gocce d’acqua” di perline. “L’ispirazione principale di questa co-lab – spiega la designer – è stata la natura e l’idea di creare pezzi unici che potessero essere indossati anche nel guardaroba di tutti i giorni. È una collezione che unisce natura, sogni e surrealismo attraverso la moda”.

Susan Fang

La nuova versione street tech del sandalo Zürich di Birkenstock

Si chiama Zürich Tech ed è la nuovissima versione dell’iconico sandalo Zürich di Birkenstock. Lanciato nel 1964 come “sandalo chiuso”, allora Zürich era l’unico dotato di plantare Birkenstock insieme al modello Madrid. Il riedit è super tecnologico: le fibbie sono ispirate alle chiusure degli Ski Boots (invece della tradizionale fibbia in acciaio) e la suola Eva è leggera e robusta.

Il prodotto è disponibile in numerose colorazioni, perfettamente in linea con lo stile urban. La sua estetica retro-futuristica ne fa un must-have per gli amanti dello streetstyle. Più in generale, è una calzatura ideale per uomini e donne alla ricerca di novità.

Sandali Zürich Tech di Birkenstock

New Era debutta con la sua linea donna

Il recap delle ultime news moda si conclude con New Era e il lancio della sua prima linea donna, che include classici di ispirazione sporty e capi intramontabili di tendenza. La novità è che le ultime collezioni pongono l’accento sia sulle principali licenze storiche di New Era che sulla sua etichetta. La collezione di headwear per il brand New Era e la linea MLB comprendono gli iconici modelli 9Forty e 9Twenty, oltre a un inedito 9Forty aperto dietro. Della proposta fanno parte anche leggings, pantaloncini da ciclista, top corti e felpe pesanti, disponibili in un’ampia gamma di colori pastello e tinte unite.

La scritta New Era ricamata in corsivo viene utilizzata anche nei capi abbinati che presentano i tradizionali loghi del brand e, a sinistra, il logo a bandiera ricamato. Felpe corte a collo alto, t-shirt corte a righe di taglio boxy e pantaloncini consentono di creare facilmente il completo di 3 pezzi preferito, mentre i coordinati sono perfetti per la donna che cerca outfit comodi, ma esclusivi. La collezione sperimenta loghi New Era più squadrati su felpe corte e joggers abbinati, realizzati negli stessi colori pastello che caratterizzano tutta la collezione.

L’offerta MLB è suddivisa in due parti: MLB Sports Specialist e MLB Womenswear Fashion Lifestyle. La prima si traduce in look puliti e attuali, in una palette che spazia dai colori neutri all’intramontabile nero. Sugli sfondi campeggiano i loghi di celebri squadre come i New York Yankees, i LA Dodgers e i Chicago White Sox. La collezione MLB Womenswear Fashion Lifestyle, creata per fondersi con l’abbigliamento femminile di tutti i giorni, si estende nelle radici più terrene della collezione MLB, offrendo tute nei colori marrone scuro, lilla polvere e sabbia. Ma anche pantaloncini rigati e maglie corte bicolore, su cui spiccano i loghi delle squadre della MLB e le sigle delle rispettive città di origine.