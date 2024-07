Dalla sfilata Timeless ispirata a Grace Jones alla capsule Balmain per il Re Leone: fashion recap della settimana

U na settimana piena di novità moda, questa. Nuove collezioni, inediti sodalizi, sorprese ed effetti speciali: facciamo il punto!

… Ma certo che anche questa settimana c’è il nostro appuntamento con le news moda, come potrebbe essere altrimenti? Partiamo con un nome che non ha bisogno di presentazioni: Grace Jones. Proprio lei è stata la fonte d’ispirazione per la sfilata Timeless organizzata in occasione di “Roma Eterna”- International Couture, che ha visto protagonisti 15 creazioni in pelliccia naturale. Andiamo avanti. Ti piacerebbe una consulenza di stile privata e gratuita? Allora, il prossimo fine settimana, vai a Scalo Milano Outlet & More!

Louis Vuitton ha realizzato un drop stile workwear in collaborazione con Timberland, il risultato è decisamente d’impatto. Manuel Ritz, da parte sua, celebra l’estate e le sue positive vibes con una capsule messa a punto insieme a Saraghina. Sempre in onore dell’estate è un’altra limited edition: The Portofino Escape, frutto della co-lab tra Portofino Dry Gin e Manebí. Chiudiamo con una serie di capi coloratissimi, esotici, esplosivi. Ovvero quelli realizzati da Balmain con Disney e dedicati al cult Il Re Leone: si festeggia il 30esimo anniversario. Ma andiamo nel dettaglio.

Grace Jones musa della sfilata Timeless

Le news moda cominciano dall’icona di stile e bellezza più grintosa di tutti i tempi: Grace Jones. È stata lei la musa della sfilata Timeless, andata in scena nel Salone delle Colonne dell'Eur. Proprio perché incarna i valori delle collezioni in passerella per “Roma Eterna”- International Couture. Quindici capi in pelliccia naturale dallo stile eterno, frutto della tradizione di un grande artigianato.

Una proposta basata su materie prime di alta qualità, linee strutturate e, soprattutto, amore per i prodotti di nicchia. Del resto, è bastato soffermarsi sui dettagli. Per esempio le sapienti filettature che uniscono pelli diverse giocando su pesi e volumi (Amadei Andrea), le giacche cropped con “puffed” (Bertoletti 1882), i colori sulle pelli più preziose per interpretare con ironia il mood golden age (Fabrizio Ferrario Furs). E ancora, l’essenzialità dei toni naturali delle scelte quiet luxury (Artico) e la raffinatezza etno-chic delle lavorazioni effetto tricot (Pajaro). I capi in questione sono riconducibili a due tipi di certificazione: FurMark e Fur Cycle.

Courtesy of press office 1/4 AMADEI ANDREA Courtesy of press office 2/4 BERTOLETTI 1882 Courtesy of press office 3/4 ARTICO Courtesy of press office 4/4 FABRIZIO FERRARIO FURS PREV NEXT

Consulenze di stile private (e gratuite) a Scalo Milano Outlet & More

Ti trovi a Milano o dintorni? Allora sappi che torna l’appuntamento a Scalo Milano Outlet & More con il programma di consulenza d’immagine e personal shopping Parfait! Sabato 13 e domenica 14 luglio sarà possibile usufruire dei preziosi consigli della personal stylist e style therapist Charlotte Cogliati, che di Parfait è la fondatrice.

Un’ora di consulenza privata, seguita da una sessione di shopping all’insegna dei Summer Sales. Imparare ad acquistare durante i saldi, destreggiandosi tra i 150 negozi, è senza dubbio molto utile… Meglio non lasciarsi scappare quest’occasione, non trovi? L’attività si svolgerà all’interno di The Place Hospitality Lounge, allestito ad hoc per ricreare l’atmosfera della Suite Parfait. E proprio per quest’evento, ma anche permettere ai visitatori di godere al massimo dei saldi estivi, i negozi apriranno anticipatamente alle ore 9:00. L’attività è prenotabile tramite il sito di Scalo Milano Outlet & More fino a esaurimento slot disponibili.

Scalo Milano Outlet & More

Arriva il drop workwear di Louis Vuitton e Timberland

Questa è una di quelle news moda che in molti attendevano ormai da un po'. E adesso ci siamo: sta per arrivare la nuova capsule workwear di Louis Vuitton, realizzata (anche) in collaborazione con Timberland. Ma aspetta un attimo, andiamo con ordine. Pharrell Williams, direttore creativo della linea uomo della maison parigina, ha svelato una linea ispirata all’abbigliamento da lavoro che prende forma attraverso capi prêt-à-porter, una versione limited edition della borsa Keepall 50 toolbox e – appunto - la collab con Timberland. Che sarà presentata in anteprima online il 18 luglio e sarà disponibile in tutto il mondo dal prossimo 8 agosto.

Il primo modello del drop è lo scarponcino Lv 6-inch, reinterpretato da Williams e e realizzato a Fiesso d’Artico, l’atelier di calzature della maison. È in pelle nabuk, con le iniziali Lv in oro 18 carati sulla linguetta. I capi prêt-à-porter, invece, sono chiaramente di ispirazione western: troviamo, per esempio, trucket jacket e cappotti decorati. Curiosità alle stelle, eh? Manca poco, tranquill*!

Col Sole in Fronte: la capsule di Manuel Ritz in collaborazione con Saraghina

Si chiama Col Sole in Fronte, un nome a dir poco evocativo. È la nuova capsule collection che Manuel Ritz ha messo a punto con Saraghina. Un omaggio alla vivacità e alla spensieratezza dell’estate. La collezione comprende una t-shirt unisex e un paio di occhiali da sole, due essentials indispensabili per chi vuole affrontare la stagione con un tocco di freschezza e ironia.

La t-shirt è una vera e propria esplosione di colori e simboli tipicamente estivi, rappresentati in una stampa all over. Gli occhiali da sole sono disponibili in due varianti: il modello Gemini, rosa e con lente specchiata, e il modello Gemma, grigio con lente specchiata blu. Entrambi personalizzati con l'iconico asterisco di Manuel Ritz sulla montatura e il nome del brand sulla stanghetta. La capsule collection Col Sole in Fronte è disponibile in limited edition presso il flagship Manuel Ritz, in via Solferino 1 a Milano, ma anche sul sito ufficiale del brand.

Gli occhiali da sole della capsule Col Sole in Fronte by Manuel Ritz e Saraghina

Portofino Dry Gin e Manebí presentano la limited edition The Portofino Escape

Proseguiamo con il recap delle news moda per scoprire The Portofino Escape, l’inedita capsule collection in limited edition nata dal sodalizio tra Portofino Dry Gin e Manebí. Com’è facile dedurre, s’ispira al fascino di Portofino e mira a esaltarne le bellezze naturali attraverso alcuni dei suoi elementi più caratteristici.

Protagonista di questa collezione è il modello Hampton, uno dei più iconici delle collezioni di espadrillas di Manebí. La tomaia è in premium suede; la suola in raffia, intrecciata a mano da maestri spagnoli, è disponibile in due varianti: doppia per lei e singola per lui. Per la palette colori sono state scelte due tonalità iconiche di Manebí, cioè Patriot Blue per l’uomo e Champagne Beige per la donna. Entrambi i modelli di espadrillas presentano ricami all over sulla tomaia che richiamano alcune botaniche di Portofino Dry Gin insieme ai simboli tipici della Dolce Vita Portofinese. La capsule è disponibile presso le boutique Manebí di Portofino e Santa Margherita Ligure e sui siti ufficiali dei due brand.

Le espadrillas Hampton della capsule collection The Portofino Escape di Portofino Dry Gin e Manebí

Balmain e l’esotica collezione dedicata al Re Leone

Chiudiamo l’appuntamento settimanale con le news moda all’insegna del colore, delle suggestioni esotiche, della fantasia. Alla Royal Albert hall di Londra, in occasione del 30esimo anniversario de Il Re Leone, Olivier Rousteing, direttore creativo di Balmain, ha presentato il cortometraggio di Femi Oladigbolu. Girato in Sudafrica, è una sorpresa nella sorpresa: svela infatti la capsule collection realizzata proprio da Balmain in collab con Disney e dedicata al cult di animazione.

Il corto è interpretato da 30 modelli provenienti da tutto il continente, che si muovo in uno scenario a dir poco suggestivo. Indossando, appunto, i capi che compongono la collezione. “Il direttore creativo Olivier Rousteing – si legge in una nota ufficiale – è da tempo affascinato dalla brillante creatività che distingue l’artigianato e l’arte africana. Gli splendidi intrecci, i motivi affascinanti, i ricami intricati e le silhouette sorprendenti dell’Africa hanno continuato a essere una forte ispirazione per Olivier Rousteing e il suo team di progettazione, mentre lavoravano alla collezione Balmain x The Lion King”. Ipnotica, davvero.