I papà vip più glamour e influenti? Sono tutti qui (e ci fanno sognare)

S ono iconici, affettuosi, giocherelloni: i papà vip dei social sanno come farsi notare. E con i loro look si distinguono anche nel fashion, dando lezioni di stile

La Festa del Papà si avvicina e l'occasione è buona per fare una bella lista dei papà vip che ci piace vedere sui social. Non solo perché il loro rapporto con i figli è al top, ma anche perché, diciamolo pure, grazie al loro modo di fare (e vestire) sono diventati delle vere e proprie icone.

Da Fedez e il divertente rapporto con Leo e Vittoria a Cristiano Ronaldo e alla sua grande famiglia, ecco un elenco di papà super glamour che non ci stanchiamo mai di trovare nei nostri feed.

Fedez

Non potevamo che iniziare con il papà più social che c'è: Fedez. Il rapper, padre di Leo e Vittoria, avuti dalla moglie e partner in crime Chiara Ferragni è un esempio di papà all'avanguardia per diverse ragioni. Promotore dei giochi a-gender (Leo e Vittoria giocano con qualsiasi giocattolo, a prescindere dalle etichette comuni) e affettuoso, Fedez si mette sempre in gioco e insegna ai figli il valore delle cose che hanno intorno.

Riguardo al versante fashion, possiamo dirlo: pur avendo mantenuto lo stile sporty-casual che lo ha sempre contraddistinto (e che è parte integrante del suo essere un rapper), con l'aiuto della moglie fashion addicted ha riscoperto dei capi di gran classe e nelle occasioni più importanti è un vero esempio di stile.

Paolo Ciavarro

Faccia (e anima) da bravo ragazzo, un amore travolgente per la compagna Clizia Incorvaia e uno stile da vendere: Paolo Ciavarro è il papà vip che tutte vorremmo avere come vicino di casa. Diventato padre da pochissimo del piccolo Gabriele, è di una tenerezza tale da far sciogliere chiunque lo osservi interagire con il neonato.

Non che la cosa stupisca, visto il personaggio: per tutta la gravidanza, infatti, Ciavarro ha coccolato mamma Clizia e il pancione con cura e attenzione. Riguardo il suo stile, poi, c'è poco da fare: è sempre impeccabile, degno erede dei genitori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Il suo guardaroba è il frutto di capi casual chic sapientemente mixati. Un vero piacere per gli occhi!

Stefano de Martino

Alzi la mano chi, guardando Stefano De Martino, non ha mai pensato almeno a un complimento da fargli. Sicuramente, una cosa che gli va riconosciuta è che è un papà meraviglioso: giocherellone ma autorevole, innamorato del piccolo Santiago (avuto da Belen Rodriguez) e attento ai suoi bisogni.

Nonostante le rotture da mamma Belen, Santiago non ha mai sentito la mancanza del papà, che è sempre stato un vero e proprio punto di riferimento. E lo stile? Mutevole ma sempre elegantissimo. Stefano riesce a passare da un pullover a una t-shirt senza perdere neanche un pizzico in fatto di buon gusto e ricercatezza. Un esempio da imitare!

Mariano Di Vaio

Nathan Leone, Leonardo Liam, Filiberto Noah e Mia Annabelle: sono questi i gioielli più preziosi di Mariano Di Vaio, modello e influencer che rientra tra i papà vip più apprezzati del momento. Nati dalla storia d'amore con la moglie Eleonora Brunacci, i quattro figli di Mariano sono la sua ragione di vita e il loro rapporto è un turbinare di complicità, gioia, momenti felici e giochi.

Il fatto, poi, che Mariano sia estremamente glamour e influente è noto a tutti, anche a chi non lo segue: ha preso parte alle campagne pubblicitarie di brand del calibro di Diesel, Calvin Klein, Roberto Cavalli, Ralph Loren, Gucci, Hugo Boss. Il suo stile è sempre ricercatissimo e di classe e guardarlo è un piacere per tutte le fashion addicted.

David Beckham

Parlare di David Beckham significa parlare di una figura poliedrica, versatile, che nel corso degli anni è riuscita a incarnare alla perfezione la definizione di uomo di potere. David è bellissimo (e migliora con l'età), influente e ha moltissimi interessi. Eppure, la cosa che lo rende più orgoglioso di tutte, è la sua famiglia.

Padre di Brooklyn, Romeo, Harper e Cruz, David pubblica spesso ritratti della famiglia al completo, sia durante i momenti in famiglia che durante le occasioni formali. Inutile dire che lui è sempre impeccabile, persino quando indossa la più sportiva delle t-shirt: il suo look e i suoi outfit sono sempre curatissimi. Il suo stile è decisamente chic e ispira tutti coloro che ambiscono alla più raffinata eleganza.

Marco Fantini

Presente, attento, sempre pronto a coccolare i suoi piccolo: Marco Fantini è la perfetta metà della mela di Beatrice Valli. Se la super influencer non ha mai fatto mistero di essere una donna super materna, il suo compagno (e futuro marito) è l'incarnazione della paternità e lo dimostra coccolando sia le figlie Azzurra e Bianca che Alessandro, nato dalla relazione di Beatrice con Nicolas Bovi.

I quadretti familiari della famiglia Valli-Fantini sono sempre idilliaci. C'è tanta complicità, tanto affetto e ovviamente tantissimo amore. Per ciò che riguarda l'impronta fashion, invece, che dire? Al pari di Beatrice, Marco è un vero e proprio influencer della moda. Sempre super chic, persino nelle occasioni più casual, adora sfoggiare abiti all'ultimo grido e diffondere le ultime tendenze dell'abbigliamento maschile.

Tiziano Ferro

Cosa possiamo dire su Tiziano Ferro? Che sia un'icona di stile è noto, così come è noto il fatto che sia un esempio di coraggio e caparbietà. Schierato contro il body shaming e contro il bullismo (che ha vissuto in prima persona), si batte anche per i diritti della comunità LGBT+.

La sua è un'eleganza innata, che dallo sporty chic si muove fluidamente verso l'high fashion e l'haute couture in base alle occasioni. Rientra tra i papà vip più glamour del momento perché, insieme al compagno Victor, è recentemente diventato padre di Margherita e Andreas. La coppia ha condiviso la notizia con i fan per mezzo di Instagram, con uno scatto che è un vero e proprio sogno.

Giorgio Pasotti

Attore talentuoso, intelligente, poliedrico: Giorgio Pasotti è uno degli artisti che più conquista il pubblico tra teatro, televisione e cinema. E sì, è anche un dolcissimo papà: il suo legame con la figlia Maria, avuta dalla ex compagna Nicoletta Romanoff, è davvero esemplare.

Pasotti ha più volte dichiarato che per lui la bambina è tutto e che ogni cosa scompare se messa al paragone. Ogni volta che può corre da lei, per giornate spensierate, gite o anche semplicemente per passare un pomeriggio in città. Riguardo allo stile, che dire? Da sempre l'attore si è distinto per i suoi look casual chic che lo rendono, diciamolo, ancor più affascinante.

Cristiano Ronaldo

Potevamo non citare, tra i papà vip più glamour e influenti del momento, un superpapà come Cristiano Ronaldo? Marmoreo, testardo ed esempio di devozione alla causa sportiva, Cristiano non ha mai fatto mistero di volere una famiglia numerosa e, diciamolo pure, l'ha ottenuta: prima ha avuto un figlio, Cristiano Jr, dopo una fugace relazione con una modella statunitense.

Poi è stata la volta di due gemelli, Mateo e Eva, avuti da madre surrogata, e poi ha incontrato la donna della sua vita, Georgina Rodriguez, da cui ha avuto la figlia Alana Martina e che gli darà altri due gemelli. Un vero papà bionico, che è anche un esempio di stile. Esteta per definizione, in termini di outfit non sbaglia mai un colpo, indossando sempre capi d'alta moda e abbinandoli con sapienza.

Eros Ramazzotti

Non potevamo che concludere con uno dei papà che più si è messo in gioco sui social in questi anni: Eros Ramazzotti. Complice lo straordinario carisma della figlia Aurora, Eros è diventato un vero e proprio esempio di paternità, mostrandosi super complice insieme alla ragazza, nata dal matrimonio con Michelle Hunziker.

Lo stile di Eros Ramazzotti è sempre rimasto coerente con il suo carattere: a metà tra il casual e l'informale, ma sempre con quel tocco di eleganza e con quella marcia rock che lo rendono uno dei punti di riferimento del panorama musicale italiano.