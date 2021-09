Il meglio dello street style dalle fashion week

L’appuntamento più importante per tutte le amanti della moda è arrivato.

New York, Londra, Milano e (questa stagione speriamo anche) Parigi sono le città più influenti in termini di trend e lifestyle. Pronta per il feedback dalle fashion week?

Dopo un lungo e sofferto stand-by le capitali della moda tornano ad essere gremite di gente di ogni nazionalità, i ristoranti sono full, i marciapiedi occupati da monopattini elettrici, biciclette e tavolini all’aperto. Anche il traffico è quello pre-pandemia. Quello no, non ci era mancato. C'è finalmente fermento nell’aria. Le maison dopo tanta attesa aprono le porte al pubblico e il calendario si riempie di appuntamenti. Il popolo della moda si disperde tra le vie più glamour e le location destinate ai catwalks delle fashion week e torna a deliziarci con le mise più svariate.

Sei già incollata allo schermo del pc in trepida attesa? Take your time, perché ne vedremo di ogni! L’energia è decisamente alle stelle.

Dopo un anno e mezzo di sfilate digitali a causa della pandemia, i brand superano la timidezza iniziale e, sebbene con la massima prudenza, tornano live sulle passerelle e con loro anche i loro spettatori. E se tornano gli spettatori significa, rullo di tamburo, che torna l’altra parte importantissima della fashion week. La caccia allo street style!

Influencers, top models, bloggers e fashion editors mettono in scena tra una sfilata e l’altra uno show parallelo che, con outfit ricercati e pezzi nuovi di pacca, incuriosisce e conquista le addicted di moda più accanite. Non puoi perderli! Da vere fashion lovers abbiamo seguito tutti gli outfit delle addette ai lavori e abbiamo selezionato per te gli highlights che ci hanno maggiormente colpite. Sei pronta a memorizzare? Sono tantissimi!

I main street styles

Ed ecco il nostro doveroso recap degli outfit che non potevamo non immortalare durante le fashion week.

Uno di quelli più forti è sicuramente il trend del wide legs pant che sono lo YES! della stagione e che abbiamo avvistato sulle più influenti it-girls. Tra gli innumerevoli materiali i tessuti fluidi dominano incontrastati la scena delle strade diventando abiti acchiappa flash (e likes).

Il trend degli accessori parla chiaro e spinge per la tendenza dei dettagli in stile arts & crafts che si abbinano perfettamente alla ritrovata voglia di fare e di comprare. La palette ha una naturale propensione ai toni chiari accesa da colori decisi e al neon, decretando l’inizio di un new formal dal sapore urban. Però attenzione, se non te la senti di indossare un set tutto a colore, quest’anno potrai anche portare un completo all black o all white e aggiungere solo un dettaglio nei neon colors. Un colletto maxi, scarpe, borsa, cappello.. E tanto altro! Mai noioso e sempre cool, come uno dei trend importanti di stagione, rimane anche il less is more. Aggiornato per la SS22, il minimalismo post pandemia propone non solo capi ma anche dettagli stessi fatti in oversized. Parliamo di spalle, maniche, stampe perché il nuovo motto sembra proprio essere quello dell’andiamo BIG e rimaniamo minimal. Se ancora non ti è chiaro, scrolla giù e guarda bene! Le influencers e celebs ti daranno l’inspo giusta per una nuova stagione tutta da scoprire.

Fashion week di New York

Big Apple, big style. New York City, una città dove tutto è possibile. Un posto senza limiti, pieno di colori ed equality. Chiunque tu sia sei benvenuta e più ti esprimi meglio è! A NYC tra grattacieli skyline e parchi verdissimi abbiamo visto completi urban di ogni tipo insieme ad abiti poetici, dettagli hippie come decorazioni tra i capelli, tante coppie innamorate e perfino amici matchy matchy. Welcome to New York, darling!

Fashion Week di Londra

La città della regina ha da sempre una grande influenza sulla moda con il suo stile regale e rimarrà così, forever & ever. Ma questo non ferma i fashionisti dal sangue blu dal ricercare gli assemble più creativi. E così per le strade di una Londra già autunnale gli influencers british si sbizzarriscono in mise fantasiose come la tuta in maglia à la Woodstock o abiti da corte portati rigorosamente con capelli blu. So cool and yet so royal!

Fashion Week di Milano

Milano, la città della moda per eccellenza. La kermesse meneghina è appena finita e internet sta esplodendo di outfits che ancora una volta colpiscono nel segno. Anche per Milano è la ripresa delle sfilate live e nell’aria c’è voglia di un meritato applauso per quella Milano che china e in silenzio lavora e poi dimostra la sua indiscussa maestria in materia di moda e luci della ribalta. Sgattaiolando da un fashion show all’altro ci imbattiamo in una energia nuova anche per Milano: stampe per i tailleur, colori accesi accostati a volumi over, accessori studiatissimi da sembrare casuali, outfit minimal con un tocco di go-big-go-better e tanto altro. Ti stai sentendo Alice nel Paese delle Meraviglie? Allora sei nel posto giusto! Se tu, cara fashion lover, non sei ancora capitata a Milano per la settimana della moda, mi raccomando di farlo al più presto. Perché anche se non riesci a varcare la soglia di un uno show, ne vedrai tanti altri per le strade inclusi gli outfit delle influencers più famose come la nostra amata Chiara Ferragni o Veronica Ferraro e altre celebs internazionali. Con la settimana della moda a Milano c’è proprio da seguire il Carpe Diem!

Dici che manca qualcosa? Ma certo, Paris, mon amour! Le date per questa location della fashion week sono 27 settembre - 4 ottobre 2021. Però anche se siamo a ridosso della settimana della moda di Parigi purtroppo ancora non è chiaro in che modo si svolgeranno tutte le sfilate. Un’incertezza nelle pianificazioni che ci accompagna ormai da un anno e mezzo di pandemia e con cui siamo abituate a farci i conti.

Allora fingers crossed e noi di The Wom non mancheremo di aggiornarti al più presto!