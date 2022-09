L a multinazionale britannica propone una collezione autunnale pensata per la Gen Z: capi urban, cool e grintosi per affrontare al meglio questo nuovo inizio.

Settembre, il mese degli inizi. Il mese in cui si torna a scuola, dopo le lunghe vacanze estive. È giunta l’ora di ripartire, rimettersi sui libri ma anche ritrovare amici e abitudini, dedicarsi a mille altre attività. Vivere nuove esperienze e avventure. Urge fare il pieno di energia e carica positiva, dunque. Il primo passo? Scegliere gli outfit giusti, in linea con le ultime tendenze ma anche comodi e pratici. Ed ecco che scende in campo JD, multinazionale britannica e player europeo nell’ambito della moda sportiva, con la campagna Back to School.

Outfit urban e grintosi

Una collezione autunnale di capi urban dal mood vivace, adrenalinico e irriverente. Indumenti e accessori cool e grintosi, perfette espressioni di quello streetwear da cui la Gen Z si sente meglio rappresentata.

JD ha affidato il ruolo di ambassador a due personaggi molto amati dagli Zoomers: l’influencer Chunkz, youtuber e musicista, con oltre 2 milioni di follower su Youtube; e Tobi Brown, youtuber e streamer, tra i content creator più seguiti nel Regno Unito. Tutti pronti per ricominciare?

T-shirt, joggers e leggings

In fatto di moda, la Gen Z ha le idee chiare. Desidera capi di tendenza, sì, ma anche “fluidi”; che, cioè, prescindano da qualsiasi distinzione di genere. Esige il massimo comfort, nella consapevolezza che ciò non pregiudica in alcun modo l’estetica. Lo streetwear è la risposta.

E lo è di conseguenza anche la collezione Back to School di JD, composta innanzi tutto da t-shirt, joggers e leggings. La massima libertà di movimento è garantita dalla vestibilità regular, dal girovita elasticizzato ma anche da tessuti “strategici”, come il cotone ultra-morbido ed elastico. I trend del momento, però, certamente non passano in secondo piano. Una conferma arriva, per esempio, dalle t-shirt crop top.

Felpe e giacche

Non potevano mancare le felpe, must indiscussi per gli Zoomers. Presenti all’appello sia le hoodie, ovvero le iconiche felpe con cappuccio, sia i più semplici modelli a girocollo. Ma JD propone anche una felpa con chiusura a zip, che è parte di una tuta.

Il fit è oversize, per stare ancora più comodi; le materie prime sono caldo cotone felpato e misto poliestere in parte riciclato, perché la sostenibilità non è mai da sottovalutare.

Nella collezione Back to School troviamo anche una giacca in tessuto poliestere con finish idrorepellente e una spessa imbottitura isolante in materiale riciclato.

Scarpe e zaini

E poi le scarpe. Ce ne sono per tutti i gusti: dagli intramontabili modelli con tomaia in tela o in pelle ai modelli stile anni Novanta, dal design metropolitano e con una tomaia combinata in neoprene e pelle; passando dalle scarpe con tallone e intersuola sagomati, la cui ispirazione conduce ai campi di basket.

Quanto agli zaini, JD ha scelto la resistenza e la massima versatilità, che si traducono in materiali come il poliestere e dettagli come le tasche frontali e le spalline regolabili.

I marchi selezionati

Per la collezione streetwear Back to School, JD ha selezionato marchi che per gli Zoomers – e non solo – rappresentano dei caposaldi: Nike e Jordan, Adidas, The North Face, Vans, Emporio Armani EA7, Fila. Tu cosa scegli? Dai un’occhiata anche alla gallery!

1/5 ADIDAS ORIGINALS ZX 22 BOOST SHOES WOMENS 2/5 NIKE AIR HUARACHE JD EXCLUSIVE 3/5 FILA AMALTI SOCK TRAINER WOMENS 4/5 JORDAN PENCIL CASE BACKPACK 5/5 NIKE ELEMENTAL BACKPACK PREV NEXT