N on solo maglioni: la passione knitwear dilaga e l'autunno 2022 si scalda con tantissime nuove proposte tutte da provare!

Quel momento dell’anno è finalmente arrivato: dopo mesi di caldo torrido e dress code ridotto all’essenziale si tornano a guardare con desiderio tessuti più avvolgenti, collant e maniche lunghe. L’autunno è la stagione in cui il plaid torna sul bracciolo del divano e braccia e gambe tornano a coprirsi, in cui si va in cerca di capi e materiali che ci facciano sentire avvolti come in un bozzolo. È, insomma, il momento perfetto per il knitwear, che per questo autunno 2022 ci riserva tante belle sorprese tutte da sperimentare.

A dominare sono certamente maglioni e cardigan, ma la tendenza knit non si limita a questo e le passerelle ne hanno fatto un manifesto: via libera anche a gonne, abiti e pantaloni, un inno alla “coziness” senza rinunciare allo stile. E ampliando la visione anche in termini cromatici: a nuance più rassicuranti come il beige, il panna, il grigio e il nero si affiancano tinte audaci come malva, giallo e verde prato, da mescolare a tocchi di blu intenso e rosso fragola. Insomma, le maglie ci daranno modo di giocare anche con l'Armocromia!

Una coccola a tutto tondo dunque, e anche un investimento, da portare con sé anche in inverno per proteggersi, con stile, dal freddo più intenso. Facciamoci aiutare dallo street-style dunque e diamo un'occhiata ai key-pieces knitwear targati autunno 2022: non vedrai l'ora di inserirne una buona dose nel guardaroba!

L’abito

L’abito in maglia è la coccola per eccellenza, caldo e avvolgente senza costringere. Le più freddolose possono scegliere la versione girocollo con le maniche lunghe, chi ama il look preppy può puntare su quella smanicata da sovrapporre a una camicia candida e da abbinare a un paio di mocassini. Più audaci i modelli attillati, che seguono le linee del corpo evidenziando le forme con delicatezza. Ai piedi, in questo caso, décolleté ma anche sneakers per sdrammatizzare, magari in abbinamento a un giubbotto di pelle o di jeans.

La gonna

A tubino o leggermente svasata, rasata o a costine, decorata da trecce o frange: quando si parla di gonne in maglia c’è solo l’imbarazzo della scelta. Resta però una costante, e cioè la lunghezza. La tendenza knitwear per l'autunno 2022 la vede sfiorare i polpacci e accompagnare la silhouette, magari abbinata a morbidi stivali a punta e dolcevita. Le tonalità sono quelle vibranti dei gioielli, viola ametista, verde smeraldo e blu zaffiro, ma anche tonalità del bosco e della terra come il verde e l’ocra. Sofisticata ed essenziale nella sua raffinatezza.

La polo

Raffinata senza essere formale, comoda senza nulla togliere al glamour. La polo in maglia è un capo decisamente smart, perfetto per ripartire con stile dopo settimane di outfit all’insegna della leggerezza e della spensieratezza. Rigorosamente a maniche lunghe, da alternare a camicie e t-shirt per dare un tocco originale ed elegante al look. Il taglio è slim e le linee essenziali per abbinarla con facilità a gonne a ruota e pantaloni a vita alta, le tinte sono classiche: blu navy, nero, grigio, ma anche verde oliva e ocra. Il colletto è il vezzo irrinunciabile, il tessuto è lana, o morbido cashmere.

Il cardigan

Il cardigan è uno dei pezzi chiave del guardaroba autunnale, da sovrapporre a ogni tipologia di look. Bon-ton in versione micro, magari vezzosamente arricchito da bottoncini gioiello, abbinato a una gonna a ruota, più casual nella variante oversize, con i polsini che scendono rigorosamente a coprire le mani e lo scollo a V. Lana, cashmere, mohair sono solo alcuni dei materiali tra cui si può scegliere, tantissime anche le nuance e le fantasie: fiori o batik, righe o tinta unita, l’importante è che sia comodo e avvolgente.

Il dolcevita

Il dolcevita di maglia è sicuramente un capo passepartout, perfetto sia per l’ufficio sia per il tempo libero. Da indossare sotto il blazer per la riunione, sopra i pantaloni cargo per una giornata di shopping e sopra una gonna midi per una serata fuori. Da provare anche sotto la giacca di denim o stratificato, sotto una maglia di colore a contrasto per un look più “pop”: insieme con la camicia bianca e i jeans, un investimento che non passa mai di moda.

I pantaloni

Li abbiamo scoperti nel periodo della pandemia da Covid-19, quando le lunghe giornate chiusi in casa ci hanno spinto a cercare indumenti comodi con cui sostituire pigiami e tute, e i pantaloni di maglia sono arrivati per restare. Anzi, sono diventati un capo da sfoggiare fieramente anche per il ritorno in ufficio, abbinati a camicie dal taglio sartoriale e giacche strutturate. In versione colorata e con stampe optical richiamano le atmosfere degli anni ’70, i modelli in lurex sono perfetti per la sera. La gamba è larga, dritta o svasata, e dall’orlo fanno capolino sia le sneaker sia il tacco 12. Decisamente un capo su cui investire per l’autunno, ma anche per l’inverno.