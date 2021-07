Orecchini, come portarli: la guida def e ultra chic

V uoi scoprire le regole e i trend da rispettare in materia di orecchini? Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di eleggerli a ciliegine sull’outfit

Sapere come portare gli orecchini non è un dettaglio trascurabile. Innanzitutto perché gli orecchini stessi non sono un dettaglio trascurabile, anzi: come li si indossa può cambiare parecchio il look, lo stile e addirittura la personalità di chi li sfoggia.

Quindi la questione orecchini non è certo da prendere sottogamba, motivo per cui bisogna da un lato conoscere un po’ del caro vecchio galateo e dall’altro le ultime tendenze in fatto di earrings style.

Vuoi sapere come portare gli orecchini per essere bella, chic e originale? Eccoti accontentata! Qui trovi la guida che ti spiega passo dopo passo come stupire tutti a colpi di perle, diamanti, colori fluo, pendenti e via dicendo.

Segui queste semplici regole e i tuoi orecchini non ti tradiranno mai.

Gli orecchini come punto luce

La cosa migliore che un paio di orecchini può fare è quella di illuminare il viso. E lo sguardo, anche. Non c’è make-up o montatura di occhiali che possa competere con un’illuminazione notevole del volto, quindi scegliere orecchini che riescano a dare la giusta luminosità è importantissimo.

I migliori sono quelli riflettenti: diamanti, superfici a specchio, materiali metallici e tutto ciò che rifrangerà la luce è da accogliere a braccia aperte. E più l’orecchino sarà grande, maggiore sarà il livello di luminosità ovviamente. Un bel paio di earrings “a cascata” ti darà un effetto da diva, come se avessi un riflettore puntato addosso insomma.

Se da un lato l’etichetta vorrebbe che i diamanti restassero nel portagioie durante il giorno, per farli uscire solamente alla sera, provare anche solo una volta il potere illuminante dei brillanti con la luce diurna ti convincerà ad accantonare il galateo. Come darti torto?

Un punto colore giocoso

Non solo luce: anche il colore ha un potere modellante sull’outfit. Se la luminosità dona grazia, i tocchi fluo, pastello o confetto riusciranno ad ammorbidire quei look troppo austeri, edulcorandone la serietà con un color touch giocoso.

Una mise monocolore, specialmente se la declinazione cromatica è scura, troverà in un paio di orecchini nelle tinte vitaminiche una vera “spremuta” di allegria. In questo caso è meglio farsi accompagnare da orecchini coloratissimi solo durante il giorno, mentre per la sera sarebbe più opportuno puntare su nuance neutre. O su quei meravigliosi orecchini tempestati di diamanti di cui parlavamo prima!

Gli orecchini en pendant con gli accessori

Se un tempo era la regola aurea e qualche anno fa era invece diventato un divieto fashion, oggi gli orecchini abbinati agli accessori o a un dettaglio dell’abito sono tornati a fare battere i cuori.

Prova a usare questi gioielli per riprendere un particolare del cerchietto, della borsa o delle scarpe e sarai impeccabile. Meglio evitare la parure: no agli orecchini en pendant con collana, anello e bracciale perché l’effetto stucchevole è sempre dietro l’angolo.

Sì invece a un’accoppiata vincente con un dettaglio di capi e accessori! E se ami le perle, falle diventare il fulcro attorno cui ruota la tua eleganza. Ma solo di giorno: le perle di sera sono ancora un tabù. Meglio sostituirle ai brillanti aspettando che qualcuno prima o poi le sdogani dal dress code diurno, rendendole protagoniste pure dello charme che va dal tramonto all’alba.

Gli orecchini da portare con ironia

Perle, diamanti, zaffiri, zirconi, oro, argento… Tutte pietre e materiali ideali per impreziosire un look di raffinatezza, rimanendo però in un terreno piuttosto serio.

Vuoi invece giocare con il potere ironico e scherzoso che un paio di orecchini sanno sfoderare, se scelti attentamente? Allora sbizzarrisciti con forme e colori stravaganti, puntando sui formati maxi e sulle tinte strong.

Gli orecchini voluminosi effetto patchwork, ossia quelli che inglobano nello stesso paio dettagli piumati, lavorazioni tricot, conchiglie e murrine, sono l’ideale per conferire una buona dose di allegria a una mise. Questa tipologia di bijoux si sposa al bacio con un vestiario serio ma è anche il perfetto coronamento di mix che abbinano giallo limone a verde menta così come il satin al velluto. Meglio sfoggiarli di giorno, per accontentare anche il bon ton.

Orecchini per lanciare messaggi

Il lettering è ormai un trend imprescindibile della moda. Ma non solo le fantasie di abiti e accessori possono urlare al mondo (letteralmente) i nostri messaggi: pure gli orecchini si uniscono al coro!

Una parola, il proprio nome oppure il marchio che più amiamo saranno l’ideale per rendere i nostri orecchini eloquenti. L’unica regola da seguire in questo caso è quella della sobrietà: il lettering va dosato sapientemente, senza mai esagere perché altrimenti sembreremmo un quotidiano con tutte quelle letterine stampigliate addosso. Per non dire una lettera anonima (dato che i font solitamente sono diversi di accessorio in accessorio). Quindi con gli orecchini “parlanti” niente stampe lettering nell’outfit, intesi?

Per aiutarti a scegliere i best friend forever che decoreranno le tue orecchie, abbiamo selezionato per te 15 orecchini da pupilla a cuoricino. Sei pronta a innamorarti? E per ben 15 volte.

