Come portare il pied de poule in maniera fresca, trendy e chic

Il pied de poule è di ultra tendenza quest’anno ma il rischio che spesso comporta il suo uso errato è quello di farci sembrare molto più vecchie di quello che siamo. Ma non temere: non lo devi evitare come la peste, basta saperlo portare e non ci tradirà nemmeno di una primavera a livello di età dimostrata, garantito!

Il tessuto a navetta con effetto di colore contrastante che crea quel caratteristico disegno a forma di zampa di gallina, da cui deriva appunto il nome, è uno dei più iconici della moda francese quindi non può certo mancare all'appello nei guardaroba delle più charmant.

Per aiutarti a indossarlo in modo a dir poco wow, assolutamente chic e super glam, eccoti servita su un piatto d'argento la guida che ti insegna step by step a portare il pied de poule in maniera freschissima e trendy.

Della serie: l'effetto vecchia zietta è scongiurato!

Blazer e borsa en pendant

Un blazer e una handbag in questo tessuto dalla fantasia così particolare ti incoroneranno regina di stile.

L'importante è che il resto del look sia più essenziale, senza altri motivi geometrici né disegni o ghirigori a decorare i tessuti.

Un abito in maglina in una nuance neutra è l'asso nella manica che ti puoi giocare sempre, specialmente con un blazer e una borsa a mano in pied de poule.

Il maxi pied de poule colorato

Se vuoi uscire dal coro ed emergere, allora vai di maxi pied de poule colorato! Di solito questo motivo è infatti mignon e in bianco & nero, quindi se lo sceglierai in formato XL e con colori insoliti sarai senz’altro originale.

Vuoi ottenere un bell'effetto shocking? Punta sulle tinte vitaminiche e sui colori che di solito sono protagonisti del color blocking. Altrimenti il bicolore pastello o un rosa confetto abbinato a un rosso ciliegia saranno... la ciliegina sulla mise!

Mescolato a capi sporty

Il pied de poule è tipico di uno stile classico ed elegante, ben lontano dai look sportivi. Dunque non c'è miglior abbinamento di quello che mescola un blazer oversize in questo tessuto con un paio di joggers, sneakers chunky, un cappellino da baseball e una tote bag in tessuto tecnico.

Questo mix è da un lato originale e dall'altro estremamente chic, con quell'alto tasso di rilassatezza tipica di una parigina. Il blazer con il motivo raffinato del pied de poule darà un tocco di classe al tutto, provare per credere.

Per impreziosire look casual

Non soltanto le mise in salsa fitness verranno edulcorate da un capospalla o da un top in pied de poule: anche un outfit casual fatto di jeans e T-shirt basic troveranno in un cappotto composto da questo tessuto il compagno ideale.

Un’accoppiata vincente che mai ti farà sfigurare, ottima per le situazioni che richiedono poca eleganza ma tanto, tantissimo stile.

Il completo in pied de poule per una sferzata di stile classico

Sei un’amante del classicismo in ogni sua declinazione? Allora via libera per il completo giacca e pantaloni (oppure giacca e gonna) in cui il filo conduttore è proprio il pied de poule.

Un tailleur di questo tipo si sposa al bacio con un maglione dolcevita e borsa modello postina dal design minimal. Altrimenti se adori fare mix e remix di stili, sotto al blazer indossa una maglietta basica oppure con stampa grafica, con il logo di una band o il disegno delle copertine di dischi cult. Sarai da pupille a forma di cuoricino!

Adesso sai tutto quello che c'è da conoscere in materia di pied de poule. A livello teorico, però: ora bisogna passare alla pratica. Per permetterti di comporre i tuoi puzzle fashion più belli, abbiamo selezionato per te una rosa di capi e accessori il cui fil rouge è proprio il pied de poule. Preparati a sentirti all’ombra della Tour Eiffel! La full immersion che ti offriamo nel pied de poule è come un viaggio di sola andata per Parigi…

