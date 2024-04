G li outfit da cowboy (e cowgirl) si stanno moltiplicando sui social e tra lo street style. E c'è anche lo zampino di un paio di celebs che riescono sempre a dettare tendenze!

Nelle costellazioni fashion è tornato a brillare l’astro dello stile western. Che sta diventando sempre più luminoso grazie al favore dei social, da TikTok a Instagram. Anzi, ormai possiamo definire virale il Cowboycore. Ma intendiamoci: non è stato un improvviso exploit, bensì un fenomeno graduale alimentato da designer e celebs. E proprio adesso, in questa primavera 2024, è diventato un imperativo per tutti i fashionisti. A cominciare dagli esponenti della Gen Z.

Chi ha rilanciato il Cowboycore

Lo stile western non è una novità, lo sappiamo bene. Negli anni Duemila, per esempio, ha fatto furore. Ma a chi dobbiamo questo ritorno in auge che si è tradotto in nuova tendenza street style? È stato un fenomeno graduale, dicevamo. Il primo input va ricercato nelle sfilate Primavera Estate 2024, per l’esattezza quelle di Moschino e soprattutto Ralph Lauren. Sulla passerella di quest’ultimo marchio sono apparsi cappelli da cowboy, tipiche cinture in pelle con fibbie metalliche ovali, camicie con ricami, fazzoletti al collo. Anche abiti e gonne in pizzo sangallo, per omaggiare le cowgirls.

Sfilata Ralph Lauren PE 2024

Una bella accelerata è giunta anche da Pharrell Williams, che per la collezione Louis Vuitton Uomo Autunno Inverno 2024 ha puntato tutto sul fascino del Far West.

Sfilata Louis Vuitton Uomo AI 2024

E poi ci sono quelle celebs che hanno dato la spinta decisiva. Due su tutte. In primis Beyoncé, che ha intitolato Cowboy Carter il suo nuovo album e si è calata egregiamente nel mood, come dimostrano i suoi più recenti – grintosi, sexy, da urlo – outfit. Dai un’occhiata al suo account Instagram, se non l’hai già fatto!

L’altra star innamorata dello stile cowboy sai chi è? Colei che spesso anticipa le tendenze moda e comunque ha il potere di diffonderle in tutto il pianeta Terra, come di recente accaduto anche per l’Office siren: Bella Hadid. Che è anche un amazzone provetta, follemente innamorata del suo cavallo Metallic Tito.

A queste due regine del cowboy style si affiancano – ma non è un elenco completo – Kim Kardashian, Megan Fox, Victoria De Angelis, Emily Ratajkowski.

I must have dello stile western

Creare outfit super cool in stile western non è affatto difficile. Ricapitoliamo: i must have sono il cappello con tesa larga (ma non troppo), il fazzoletto bandana, le cinture con fibbie metalliche. I jeans, naturalmente. Meglio se svasati. Gli stivali texani. Ma anche il gilet, la camicia in denim o con ricami, oppure a quadrettini. Si aggiungono le giacche con frange, i pantaloni in pelle, le canotte bianche, le polo a maniche lunghe. Però il bello, come spesso succede a proposito di moda, è mixare.

Non occorre, cioè, optare per un look 100% cowboy. Seleziona due-tre capi ad hoc e abbinali ad altri che apparentemente non c’entrano nulla. Scegliendo semplicemente in base ai tuoi gusti. Prima, però, divertiti con la nostra gallery a tema!

1/10 Cappello di paglia (STETSON) 2/10 Stivale stile texano (GANNI) 3/10 Camicia western in denim (CELINE) 4/10 Camicia in denim (SAINT LAURENT) 5/10 Jeans a vita alta (PRADA) 6/10 Cintura in pelle lavorata a mano (RALPH LAUREN) 7/10 Gilet in raso (MOSCHINO) 8/10 Giubbotto in tessuto spalmato con frange (LIU JO) 9/10 Giubbotto over in denim (MAX MARA) 10/10 Cappello in denim (MIU MIU) PREV NEXT

