I l mix & match di stile, tessuti, materiali e fantasie. Se da un lato trionfa l'eleganza dall'altro invece c'è persino tanto glamour e voglia di stupire.

Colore colore colore ma anche tante stampe e poi ricami e tessuti pregiati. Gli abiti delle nuove collezioni autunno inverno 2022 2023 alternano l'eleganza (ad esempio i long dress da grand soirée) al glamour, i mini dress con le paillettes all over a tinte strong come il rosso o preziose come l'argento e l'oro. La donna ha un'ampia possibilità di scegliere il suo stile che è lo specchio della sua personalità.

D'altronde proprio in queste collezioni non mancano gli elementi che stupiscono come i bagliori e gli scintillii dei cristalli, le decorazioni preziose come le piume che si posano in tutta la loro leggerezza sulla stoffa e le stampe, i ricami, le trasparenze, il pizzo e gli effetti crochet. Dall'animalier alle fantasie etniche, ma anche astratte e persino fiorate.

La tavolozza è vibrante e comprende tinte vivaci come il fucsia ma anche classiche come il nero e bianco, o le nuance più attuali come il viola e il Very Peri.

Segui con noi tutte le tendenze che abbiamo visto sulle più importanti pedane di tutto il mondo come le sfilate. di Milano e scopri quali saranno gli abiti che indosserai per la stagione autunno inverno 2022-2023.

Proenza Schouler

Via libera ai long dress, specialmente quelli che riportano la stampa animalier maculata o zebrata. Gli abiti lunghi a fantasia imperano in questa collezione ma non mancano quelli monocolore.

Altuzarra

Le stampe etniche sono una costante di questa nuova collezione che presenta anche lavori all'uncinetto. Si gioca con i tagli, i volumi e le fantasie ma non solo. Avanti anche gli abiti scintillanti con le paillettes all over, oro e argento.

Carolina Herrera

Volume, volume, volume ma finanche tanti dettagli preziosi come i cristalli o le piume che si posano sugli abiti. E non solo. Giochi di tulle come le gonne ampie con corpetto dal rosso al viola al Very Peri, la tinta che Pantone ha eletto come sovrana nel 2022.

Tory Burch

Tagli strategici ma anche tanto volume, gli abiti della nuova collezione riportano le fantasie astratte con i giochi di colore (color block).

Gabriela Hearst

Pattern etnici, lavorazioni crochet e all'uncinetto ma anche fibre naturali. Sono questi gli ingredienti della nuova collezione che comprende i long dress, cioè gli abiti lunghi fra il glamour e lo stile cosmopolita.

Michael Kors

Punta tutto sui mix&match non solo di stile ma finanche di lavorazioni, tagli e ricerca dei materiali. Se da un lato infatti la donna veste abiti eleganti e monocolore come quelli monospalla ad esempio. La palette comprende un'infinità di nuance anche se trionfano quelle metallizzate.

Fendi

Effetti see-through ovvero vedo-non vedo a tinte pastello. Gli abiti puntano tutto sul vedo e non vedo come se fossero una seconda pelle, lasciando poco spazio all'immaginazione. Si gioca con le sovrapposizioni e sui dettagli ma finanche con le stampe come quelle logate.

Alberta Ferretti

Lo stile elegante impera in questa nuova collezione con long dress dalla gonna a pieghe o ampia in tulle e sono arricchiti dalle decorazioni con le piume.

Max Mara

Gli abiti sono sbarazzini e comfy per muoversi liberamente e indossarli day by day. In particolare quelli midi che riportano le stampe etniche e sono abbinati agli accessori come il passamontagna (o balaclava).

Blumarine

Il romanticismo contemporaneo negli abiti della nuova collezione autunno inverno 2022-2023. Proprio come quelli mini e midi con i drappeggi e le rouches. I colori spaziano dal rosso fuoco al rosa e viola pastello.

Moschino

L'estro si unisce all'eleganza, gli abiti midi si alternano ai long dress con le gonne a corolla. Le scollature sono particolari, a cuore ad esempio. Da un lato ci sono i midi dress moncolore dall'altro invece i long dress con le stampe fiorate.

Missoni

Tra il casual e l'elegante, gli abiti sono il mix&match di stile come quelli lunghi total black con le decorazioni e i cristalli. E non solo. Finanche i long dress con le stampe intramontabili della maison come le righe multicolore.

Etro

Tante fantasie come quelle etniche ma anche tanto colore. Gli abiti sono per lo più lunghi con lavorazioni in pizzo e crochet o con le frange. Se da un lato ci sono i long dress con le paillettes metallizzate, dall'altro non mancano quelli con le stampe animalier.

Versace

Un tuffo nel passato e precisamente negli anni Novanta con i mini dress dalla stampa check a quadretti o tartan in pieno stile grunge. Le tonalità spaziano dal fucsia al rosso al verde e giallo. Gli effetti see-throught (specialmente dei corpetti) arricchiscono questa collezione.

Ermanno Scervino

Eleganza ma anche tanto glamour. Gli abiti lunghi si alternano ai midi e mini, in particolare monocolore anche se c'è persino qualche fantasia paisley. I dettagli sono preziosi come i ricami e il pizzo.

Dolce & Gabbana

Gli effetti see-through impazzano sui long e midi dress mostrando quello che c'è sotto ovvero la lingerie. Lo stile seducente si alterna a quello più rigoroso ad esempio gli abiti midi dalle spalline importanti.

Giorgio Armani

I long e midi dress sono eleganti in raso e seta, trionfa il blu ma non mancano le fantasie come quelle paisley e astratte. Agli abiti dalla linea semplice si alternano ai ricami e cristalli.

