A nnalisa, ma non solo. Preparati perché l’underwear si fa abito e mostrarlo non è più tabù. Sing star e attrici ci insegnano in poche mosse come la lingerie a vista può essere glamour.

È ora di mettersi in mostra, anzi di mettere in mostra l'underwear! Ci stavamo pensando da tempo, ma ieri sera Annalisa in reggicalze ci ha convinte definitivamente: la lingerie a vista è quello che ci vuole per far fare all’outfit un salto di qualità. E allora ecco che anche sul palco di Sanremo salgono guêpière e corsetti steccati. A dare ulteriore prova del trend non è stata solo Annalisa infatti: ci ha pensato un’altra giovane voce in gara al festival. Parliamo di Big Mama, stupenda con il suo abito bustier, che ci dimostra (se ancora ce ne fosse bisogno) come un pezzo per anni portato sotto i vestiti può essere in realtà perfetto sotto tutti i punti di vista anche alla luce del sole (o, in questo caso, dei riflettori).

Dimentica dunque gli abiti castigati e forme troppo oversize, perché la lingerie si indossa definitivamente come un capo outwear, con audacia e senza vergogna. La tendenza di esporre il corpo e metterlo in primo piano è stata infatti abbracciata sulle passerelle del prêt-à-porter di brand come Dolce&Gabbana, Dion Lee, Marc Jacobs e su quelle di alta moda di big names come Jean-Paul Gaultier o Maison Margiela. Come insegnano gli stilisti, l’importante è mettersi a nudo con eleganza; giocando con il layering e puntando talvolta sull’effetto “vedo non vedo”.

Culotte + bra + long coat

Come portare la lingerie a vista evitando scivoloni di stile? Tranquilla, è più semplice di quanto sembri. Puoi raggiungere la vetta di questo trend uno scalino alla volta. Inizia per gradi, opta per un peekaboo bra e fallo uscire dal vestitino come hanno fatto Natalie Portman, Scarlett Johansson e Sydney Sweeney. Replica l’effetto street-style costruendo il tuo look attorno a un body belt color carne e mettilo sopra a una camicia bianca abbinata a un paio di jeans dal fit rilassato. Fai intravedere slip e corpetti sotto un abito velato o fai uscire gli slip dai pantaloni.

E per le grandi occasioni? Qui gli esempi sensuali arrivano da Doja Cat ed Emma. La prima con un sheer corset dress davvero audace, la seconda con un furry coat posato sopra a un semplice body. Se poi vuoi una via di mezzo tra il casual e il posh allora noi ti consigliamo di iniziare dalla sottoveste. Prendi ispirazione dalla sfilata di Gucci e cercala con dettagli in pizzo, poi abbinala a una giacca in gabardine e mocassini platform. Insomma non hai scuse: l’intimo a vista è davvero per tutti i gusti!

Qui di seguito le inspo giuste per i tuoi nuovi look con lingerie a vista, buon divertimento!

