C orta e aderente, maliziosa il giusto, ha fatto furore negli anni Ottanta e poi oltre. Sembrava tramontata e invece... eccola di nuovo sulla scena fashion. E - non ci sono dubbi - è irresistibile!

Questo è il tempo in cui la moda dei tempi andati fa strage di cuori, soprattutto tra la Gen Z. E sono soprattutto gli anni Ottanta, Novanta e Duemila a regalare magnifiche ispirazioni, come dimostrato dal costante successo dello stile Y2K. Ma anche dal ritorno del denim+denim, per fare un altro esempio. A proposito di ritorno, eccoci giunti al punto: la baby tee ha riconquistato la scena fashion. E le it-girls non possono farne a meno.

Identikit della baby tee

Tee è l’abbreviazioni di t-shirt. Il termine baby non c’è bisogno di spiegarlo. La baby tee è una maglietta da bambini, dunque? No, ma potrebbe sembrarlo. Perché è corta, aderente e girocollo. In fatto di stampe c’è l’imbarazzo della scelta, però ti avvisiamo: le reginette dello street style prediligono le versioni ultra minimaliste. Ergo, semplicemente a tinta unita o con grafiche sobrie.

Anche soltanto bianca o nera, la baby tee riesce a essere glam. Se preferisci le versioni colorate, punta sulle tonalità bold e vibranti (giallo, bubble, verde elettrico) o sui pastelli.

Una t-shirt dal passato... glorioso

A lanciarla sono stati film e serie tv come Ragazze a Beverly Hills e Friends, ma anche celebs del calibro di Madonna, Cyndi Lauper, Naomi Campbell, Kate Moss, Courtney Love. Poi la baby tee è passata attraverso alterne fortune; periodi in cui è ritornata in auge – come non citare la Britney Spears dei 2000s e la teen comedy Mean Girls? – e altri in cui è finita in secondo piano.

Adesso è in atto un nuovo revival. E l’input, anche in questo caso, è arrivato dal piccolo e grande schermo come dalle celebrità più cool. Insomma: è grazie alla serie Euphoria, nonché a diverse star tra cui Dua Lipa e Zendaya che abbiamo riscoperto (ancora) la maglietta extra-small.

Come abbinarla

… Qui viene il bello: la baby tee sta bene con TUTTO. Indubbiamente, è un’egregia rappresentante dello stile casual e trova i suoi partners perfetti nei pantaloni cargo e nei parachute pants. Come nei jeans e in tutte le tipologie di gonne sporty. Ma saperla portare significa anche osare un po’ in fatto di abbinamenti.

Scoprirai così che la maglietta slim fit può diventare pezzo chiave di look più ricercati e raffinati: indossala con le gonne a matita, i pantaloni sartoriali, le gonne ampie in tulle. Non c’è un capo out quando si tratta di abbinare la baby tee. E un ruolo importante, pensando al risultato finale, spetta pure agli accessori. Basta cambiare scarpe, per esempio passando dalle sneakers alle décolleté, e magicamente anche la baby tee cambierà connotazione stilistica. Ma non finisce qui.

Perché se è vero che la sua stagione ideale è l’estate, è vero anche che resta una preziosa alleata in autunno e primavera. Con il blazer, tanto per cominciare, va a nozze. Non sarà la t-shirt per la vita, ma per almeno 6 mesi all’anno… sì!

Dulcis un fundo, la nostra gallery dedicata alle baby tee per l'estate 2023!

1/10 T-shirt slim fit con logo ‘D ovale’ peekaboo sul petto (DIESEL) 2/10 T-shirt cropped con frill lungo i bordi (TERRANOVA) 3/10 Baby tee con stampa (H&M) 4/10 T-shirt essentials rib (ADIDAS) 5/10 T-shirt corta e aderente con logo Homegrown (TOMMY HILFIGER) 6/10 T-shirt cropped con laccetto (DEHA) 7/10 Baby tee con fantasia multicolor (FRACOMINA) 8/10 T-shirt cropped slim fit con motivo bandana (CHAMPION) 9/10 T-shirt con stampa Barbie (BERSHKA) 10/10 Baby tee con stampa lettering (TALLY WEIJL) PREV NEXT