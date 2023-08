M argot Robbie li indossa sul set del film campioni di incasso, in due scene diverse. E questo è bastato a far salire la febbre: tutti vogliono il modello Arizona!

I sandali Birkenstock non hanno certo bisogno di presentazioni o sponsorizzazioni di sorta. Minimalisti ed essenziali, sono ormai da tempo considerati iconici. Anche grazie al successo che riscuotono tra le celebs e alle interpretazioni firmate da alcuni tra i brand luxury più noti al mondo, tra cui Valentino, Dior e Manolo Blahnik. Ma se ti dicessimo che da qualche giorno le ricerche online sono aumentate del 110%? Il dato arriva dalla piattaforma Lyst e conferma quanto era già sotto i nostri occhi. Anzi, ai nostri piedi. Due parole da mettere insieme: Barbie + Birkenstock.

Questo nuovo, incredibile successo è infatti strettamente legato al film dedicato alla mitica bambola (nelle sale italiane dallo scorso 20 luglio). La protagonista, ovvero Margot Robbie, indossa le Birkenstock in due scene della pellicola. E tanto è bastato per far salire la febbre.

La scena cult

La scena cult è ormai nota anche a chi non ha ancora visto il film: al cospetto di Barbie stramba (egregiamente interpretata da Kate McKinnon), Barbie stereotipo si trova a dover scegliere se restare a Barbieland, senza però risolvere i suoi problemi, o andare nel mondo reale e affrontarlo. Affrontando, così, anche se stessa.

La scelta in questione è simboleggiata da due scarpe nettamente diverse: un paio di décolleté rosa dal tacco vertiginoso e un paio di sandali Birkenstock Arizona marroni. Si tratta del modello più diffuso al mondo; quello con suola di sughero, doppia fascia e fibbie in metallo.

Chiara è l’ispirazione a quella scena di Matrix, passata alla storia, in cui Neo deve scegliere tra la pillola rossa e quella blu.

La versione rosa

… E poi c’è un’altra scena, ma non scendiamo nei dettagli per evitare spoiler, in cui Barbie indossa nuovamente le Birkenstock. E stavolta di tratta di un modello in perfetto stile Barbiecore: rosa cipria, in pelle scamosciata. Ormai questi sandali sono identificati come Barbie Birkenstock Arizona, molto più di quelli marroni. E le vendite aumentano senza soluzione di continuità, ora dopo ora.

Barbie decide di mettere i tacchi da parte, anche se all’inizio si tratta di un trauma a tutti gli effetti. Decide di conoscere un mondo imperfetto, però vivo e più autentico. Scopre che si può essere glam anche con le suole flat e un outfit semplice. E che, tutto sommato, può esserci un posto più interessante di Barbieland. Guardando le cose così, gli iconici sandali tedeschi diventano quasi… rivoluzionari!

