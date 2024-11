Settimana del Black Friday Amazon 2024: la fashion wishlist è pronta!

N oi siamo pronti per la fatidica maratona di shopping online, e tu? Ecco una lista di capi di abbigliamento e accessori cool, di tendenza e super scontati!

Nell'articolo:

Gran bella invenzione, il Black Friday: non dobbiamo più aspettare i saldi estivi e quelli invernali per fare i nostri affari d’oro. Ancora più bello è il fatto che, in molti casi, questo appuntamento non coincide più con un’unica giornata ma copre un lasso di tempo più ampio. Allora andiamo subito al sodo: il Black Friday Amazon 2024. Ovvero un’intera settimana di grandi sconti (fino al 35 per cento) in moltissime categorie. Fra cui il fashion, naturalmente.

Per essere precisi, la “maratona” inizia alle 00.01 di giovedì 21 novembre e si conclude alle 23.59 di lunedì 2 dicembre 2024. Abbiamo la possibilità di scegliere con una certa calma, quindi. Arricchire e rinnovare il nostro guardaroba, ma anche portarci avanti con i regali di Natale: quello per le BFF, per la mamma, la sorella. Però mettiamo in chiaro una cosa. Calma sì, ma fino a un certo punto. Non vorrai perdere i migliori sconti fashion del Black Friday Amazon 2024, lasciandoti soffiare da altri occasioni imperdibili! Anzi, sai che c’è? Ti consigliamo vivamente di metterti all’opera e dare ufficialmente inizio al tuo shopping online. I prodotti in offerta, tra capi di abbigliamento e i più svariati accessori, sono centinaia. Ma tranquilla. Abbiamo già preparato una wishlist che sarà di tuo gradimento e si tradurrà in una serie di inspo davvero niente male. E la condividiamo qui, subito.

PS: Resta sempre sintonizzata, perché Amazon ha rinnovato le offerte WOW! Sono attive per 16 ore al giorno e ogni giorno è dedicato a una categoria specifica, con 8-12 offerte selezionate. Per quanto riguarda la categoria fashion, la fatidica data coincide con il 23 novembre. Adesso torniamo alla nostra lista!

Felpa hoodie

Cominciamo da un capo intramontabile: la felpa con cappuccio. Protagonista non soltanto degli outfit casual, ma di mix&match a dir poco cool. Parecchie celebs, per esempio, amano abbinarla al cappotto lungo sartoriale. Questa felpa Calvin Klein bianca con dettagli neri a contrasto, poi, è davvero campionessa di versatilità. Da comprare subito!

Jeans boyfriend

… E poi vabbè, comprare un paio di jeans nuovi è sempre una buona idea. Approfitta della Settimana Black Friday Amazon 2024, assolutamente! Questi jeans boyfriend firmati Levi’s ci stuzzicano parecchio, perché si tratta di un design che non passa mai di moda. E il marchio in questione non ha certamente bisogno di presentazioni.

Cintura

Le cinture donna stanno diventando un po’ come i gioielli: più ne abbiamo, più ne vogliamo. E dopo questa perla di saggezza, ecco un acquisto che merita una piena promozione. Una cintura Pinko con fibbia metallica che riproduce l’ormai iconico logo Love Birds. Deve essere tua!

Chiodo

Un chiodo sta sempre bene. A tutti, praticamente con tutto. Abbiamo scovato un modello che cattura subito l’attenzione per il suo design. Un po’ retrò. E lo stile retrò, quasi inutile ribadirlo, è tra i trend moda attualmente più forti e glam. Questo giubbotto nero di ecopelle ha una vestibilità slim ed è avvitato. La principale caratteristica, però, sono le spalline arricciate. Gothic chic e romantico!

Cappello beanie

Quando le giornate cominciamo a farsi veramente fredde, il cappello di lana si rivela un prezioso alleato. Sempre. Versatile, comfy, pratico: cosa desiderare di più? Ti mostriamo un modello particolarmente gettonato su Amazon, che fa il pieno di recensioni positive. Questa gradazione chiara di grigio, poi, lo rende un passepartout assoluto.

Anfibi platform

Gli anfibi Dr. Martens, scarpe iconiche. Abbiamo scelto il modello Jadon, caratterizzato da un’imponente suola platform e realizzato in pelle Polished Smooth. C’è anche una zip laterale che incrementa il livello di praticità. Come non amarlo?

Chain bag

Stavi pensando di approfittare della Settimana Black Friday Amazon 2024 per comprare anche una nuova borsa? La chain bag è tornata a imporsi tra le tendenze moda e questa proposta Love Moschino ci convince senza riserve. È anche un’ottima idea regalo per la tua BFF!

Orologio

Piccoli cristalli regalano luminosità a questo orologio in acciaio color argento firmato Fossil. Un modello che bypassa qualsiasi tendenza moda, un classico che non tramonta. Un dettaglio di stile che valorizza qualsiasi outfit. Con gli sconti del Black Friday Amazon, sarà tuo a un prezzo ultra vantaggioso!

Orecchini

Gli orecchini punto luce sono tra i gioielli che ogni donna dovrebbe avere, senza se e senza ma. Questi orecchini a lobo Swarovski si allontano leggermente dai modelli più tradizionali, e ci piacciono proprio per questo. Il design placcato rodio è arricchito da una pietra centrale blu ghiaccio, a sua volta circondata da un cerchio di scintillanti cristalli Cry disposti a pavé. Belli davvero!

Collana

Chiudiamo la nostra wishlist con una collana Breil dal design bold. Bold e anche rock, diciamolo! Appartiene alla collezione Cobra, è realizzata in acciaio e quel serpente è… ipnotico. Ma è anche simbolo di passione, tentazione e sensualità, lo sapevi?

Riproduzione riservata

Contenuto sponsorizzato: The Wom presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, The Wom potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.