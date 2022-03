C olorful, matelassé o piccolissime. Ecco tre dei 10 bags-trend che stiamo per svelarti e che saranno assoluti protagonisti della primavera estate 2022!

Hai detto it-bag? Beh, è sempre il momento giusto per una borsa nuova di zecca, specie se la nuova stagione è dietro l’angolo! Bene, è decisamente giunta l’ora di scoprire tutte le novità che ci faranno girare la testa per la tra le borse primavera estate 2022. Quali sono le tendenze più golose da tenere d’occhio?

Di certo colore e design sono elementi che dovremo valutare attentamente tra i trend borse per la stagione calda, per una moda che si prepara a recuperare tantissimo dall’estetica tipica dei primi anni 2000. Ma andiamo con ordine!

Ecco le 10 tendenze che ameremo nel corso della spring summer in arrivo e una selezione di it-bags nuove di zecca da inserire senza esitazione nello “shopping-radar” e che non vedrai l’ora di sfoggiare senza sosta. Pronta a prendere appunti?

Borse “nano-size”

Il trend “mini” non torna solo con le gonne super-corte che abbiamo visto sulle passerelle nel corso del fashion-month: ecco infatti che sul podio tra le borse di primavera estate 2022 più cool troviamo proposte piccole… anzi piccolissime!

Si tratta di versioni XXS delle borsette più belle in circolazione, da indossare sole o – per twist very cute al look - in coppia (sia tra mini-size bags che in combo con borse più grandi). Cosa aspetti a collezionarne un tot per la primavera?

Credits: Getty Images

Message on a bag

No, non è un errore: il messaggio non è “dentro”, ma “sopra” la borsa!

Le bags più cute si fanno infatti portatrici di piccoli pensieri positivi, ideali e mood (spesso stampati o ricamati su pattern coloratissimi) da sfoggiare con orgoglio insieme al look.

Tra le più gettonate interpreti di questa tendenza ci sono di certo le pochette, perfette sia per il giorno che per la sera: non ti resta che scegliere il tuo messaggio del cuore e sfoggiarlo night and day!

Credits: Getty Images

Half-moon bags

La forma di borsa davvero on fire su cui puntare tutto per la primavera estate 2022 (e oltre)? Di certo quella a mezzaluna che, avvistata su hand e shoulder bags, torna al centro dei desideri direttamente dai primi anni 2000!

Pratiche e super cute, le half-moon, saranno senza dubbio le borse che ci faranno volare “to the moon and bag” (ops, volevamo dire “and back”!).

Credits: Getty Images

Coloratissime!

Una cosa è certa: la primavera estate 2022 sarà all’insegna del colore, in pieno stile Y2K. E le borse ovviamente non faranno eccezione!

Fluo, pop e pastel neon, le bags di ultimissima generazione si accendono di nuances inaspettate e si apprestano ad essere portate a contrasto su look in technicolor. Insomma preparati a dipingere la stagione calda in arrivo di mille sfumature… a partire dalla tua borsa!

Credits: Getty Images

Borse arricciate

Altro stilema distintivo recuperato dai primi anni 2000 tanto tornati alla ribalta? La maxi-arricciatura sulla borsa (sì, per lo più avvistata proprio sui modelli a mezzaluna di cui parlavamo poco più su!).

Proposte sia in tessuto che in pelle, queste hand-bags con parte superiore arricciata, spopoleranno sicuramente per tutta a stagione calda: preparati ad amarle alla follia!

Credits: Getty Images

Matelassé

Non solo Y2K per la primavera estate 2022: per le nuovissime it-bags si torna anche a una piacevole estetica retrò, in primis con il recupero del matelassé d’autore.

Scegli l’iconica imbottitura su nano size bags o su sfiziose borsette a mano dall’allure anni ’50, ma punta su colori pieni e very cute per effetti ultra-contemporanei: non sbaglierai più un colpo!

Credits: Getty Images

Logo bags

Dopo un’estate (quella del 2021) in cui un certo rigore degli accessori aveva rappresentato il codice estetico per eccellenza a cui rifarsi, ecco che per la stagione calda in arrivo ci ritroviamo a recuperare pattern più ricchi e dettagli decisamente meno “discreti”.

Il punto di partenza è il tanto discusso logo, che torna a depositarsi sia in chiave all-over sia in versione maxi fibbia su borse di ogni tipo. Are you ready for this?

Credits: Getty Images

Bowling style

Tra i tanti ritorni che ci apprestiamo a riaccogliere a braccia aperte in termini di borse con l’arrivo della nuova stagione c’è quello del bauletto, da portare sia a mano che cross-body.

Il design che ci piace di più per la primavera estate 2022? Quello un po’ squadrato, con una linea bowling mood (proposta sia in chiave sporty che più formale) che si prepara a rendere cool ben più di un outfit. Provare per credere!

Credits: Getty Images

Design particolari

Un po’ come visto per le tendenze scarpe PE22, anche le borse diventano dettagli scultorei particolarissimi.

Forme futuristiche o che sembrano strappate all’arte surrealista, ricalcano quelle di oggetti che nulla hanno a che vedere con l’universo “bags” (come la boccetta di un profumo). Ed ecco che queste borse dai design così inaspettati si preparano a rendere interessante anche il più basico degli outfit, davvero come piccole opere d’arte prêt-à-porter!

Credits: Getty Images

I dettagli che fanno la differenza

Ultima, ma non per importanza, ti presentiamo una tendenza che vede i materiali in primo piano: dettagli crochet, manici in bamboo, catene in plex e perle all-over sono i dettagliche fanno la differenza ed elevano una borsa a vera it-bag.

Insomma il concetto è: osa con elementi retrò, boho o gioiello e sarai ricompensata!

Credits: Getty Images

La nostra selezione shopping di borse primavera estate 2022

