È giunto il tempo di vestirsi a strati. E questa selezione di capispalla, dalla giacca in denim al mitico trench, scioglierà ogni dilemma!

Vero: nelle mezze stagioni non è sempre facile definire l’outfit giusto. Perché le temperature sono una via di mezzo, e anche piuttosto ballerine. Giubbottino sì o no? Oppure porto la giacca impermeabile? Vestirsi a strati è l’unica soluzione e con un po’ di pratica diventa tutto sommato anche semplice. Ma come visto si pone soprattutto la questione del capospalla. Che dev’essere caldo ma non troppo, leggero ma non troppo. Pratico e immediato. E, naturalmente, in linea con il nostro stile personale. Vogliamo mostrarti 7 capispalla per l’autunno 2023 da acquistare online, che abbiamo selezionato tra i più richiesti dagli utenti. Capi di tendenza, ma anche intramontabili classici. Perfetti per un layering a prova di it-girl!

Giacca in denim

Il principe dei capispalla casual per l’autunno – e la primavera – è il giubbotto in denim. Campione di versatilità, anche: dall’immancabile combo con i jeans agli abbinamenti con vestiti lunghi e corti, shorts, pantaloni classici, le possibilità sono sostanzialmente infinite. E se è vero che è tornato in auge ormai da un po’, è anche vero che si tratta di un capo intramontabile. Punta sulla qualità, dunque. Scegliendo un modello slim o regular, corto ma non eccessivamente. Sarà sempre cool.

Trench

Ma se si parla di capispalla per l’autunno, non si può non parlare anche di trench. Una vera e propria istituzione, che mette d’accordo tutti. Sinonimo di uno stile british che esercita sempre un grande fascino. Se vuoi aggiungere un twist di praticità, punta su una versione tre quarti dal design ultra basic. E su una tonalità neutra e chiara. Ma anche su un brand che sappia il fatto suo!

Blazer

Su una t-shirt, su un top cropped, una camicia. Anche, semplicemente, la lingerie: il blazer s’indossa praticamente su tutto. E sai che c’è? Ormai è abbondantemente superato quel limite che relegava i colori più accesi in secondo piano, durante l’autunno e l’inverno. Anzi, i trend del momento suggeriscono esattamente il contrario. Dunque, il blazer rosa guadagna una promozione a pieni voti.

Rain jacket

Tra i capispalla autunno 2023, cosa buona e giusta è mettere anche una giacca antipioggia. Non solo perché questo è il periodo dei temperali improvvisi, ma anche perché il capo in questione ha acquistato una carica glam non indifferente. E infatti, celebs e influencer lo sfoggiano per i loro daily look anche a prescindere dalle condizioni meteo. In più, è perfetto per le sessioni di fitness e le camminate all’aria aperta. What else?

Giacca di pelle

Le vie della giacca di pelle sono infinite, lo sappiamo bene. Ma noi condividiamo la scelta di molti utenti e scegliamo il mitico chiodo. Grintoso e sempre intrigante. Regala un’impronta rock agli outfit urban, ma permette anche di ottenere effetti davvero speciali con il mix&match. Hai mai provato, per esempio, a indossarlo con un abito trasparente o un mini dress romantico?

Piumino leggero

… E poi il piumino leggero, il must have dell’autunno. Se dotato di cappuccio e lavabile in lavatrice, ancora meglio. Talmente leggero che si può ripiegare in pochi secondi e mettere in borsa o nello zaino: quando serve, eccolo! Il sacchetto in dotazione è un plus di comodità. Quanto al fit, la preferenza va ai modelli con vestibilità regular ma leggermente avvitati, che definiscono meglio la silhouette.

Piumino smanicato

Chiudiamo il nostro check dei capispalla autunno 2023 con il piumino smanicato. O gilet trapuntato, che dir si voglia. Un capo strategico che a lungo è stato sottovalutato, ma che adesso si sta prendendo la rivincita, come dimostra anche l’impennata di vendite online. Con i colori ci si può scatenare, però… Quanto ci piacciono le tonalità delicate e/o pastello?

