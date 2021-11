O riginali, divertenti e versatili: le calze ricamate aiutano a vivacizzare ogni look grazie a scritte e stampe che balzano subito agli occhi. Ecco qualche consiglio su come indossarle

Autunno, tempo di castagne, gite fuori porta, tisane bollenti bevute sul divano e… collant. Con l’arrivo dei primi freddi le gambe tornano infatti a vestirsi, e quest’anno la tendenza le vuole “parlanti” grazie al collant ricamati.

Per la gioia delle più freddolose, che nella stagione fredda non possono neppure concepire l'idea di sfoggiare la gamba nuda (neppure se parzialmente coperta da maxi dress o macro gonne e da stivali) anche quest'anno il collant è protagonista di alcuni tra i look più cool, a patto di scegliere quelli giusti. All’intramontabile classico della calza nera velata infatti la moda, quest’anno (soprattutto dopo due autunni trascorsi tra le mura di casa causa lockdown) contrappone un trend divertente e originale, basato tutto su ricami e scritte da cui fa capolino non più un logo, ma citazioni, fioccature e stampe. Merito anche delle celebrity che i collant ricamati e stampati li hanno indossati e instagrammati mostrandone tutte le potenzialità.

Il collant ricamato per vivacizzare anche il look più basico

Come indossare allora la più originale “divisa autunnale” delle gambe? Chiara Ferragni ha già fornito un paio di idee, scegliendo di abbinare i collant ricamati e stampati a due diverse tipologie di look. Per una passeggiata in una soleggiata Milano ha indossato coordinato in maglia rosa Barbie, blazer oversize grigio e mocassino del suo brand, mentre in occasione della Fashion Week parigina ha voluto alzare il livello di ricercatezza di un look total black abbinando all’abito con spalline e bottoni dorati e al blazer in ecopelle, un sandalo mule giallo fluo e le collant ricamate con i segni zodiacali.

Un'altra inspo arriva da Beatrice Valli, che ha sfoggiato i collant ricamati per sdrammatizzare un look black&white: camicia e blazer oversize, anfibio bianco e calza stampata per un outfit composto da capi molto basici, comodo ma di grande effetto, perfetto per quelle giornate in cui la temperatura è ancora mite e le gambe restano le protagoniste.

Anfibi e collant d'altronde sono la combinata perfetta, soprattutto per le amanti di uno stile più rook. Se al mix si aggiunge l'ecopelle, altro must di stagione, il look è servito: mini nera, t-shirt stampata e giacca strutturata da cui spunta il ricamo della calza, magari anche effetto tattoo.

Dall'anfibio al tacco 12

L'ulteriore pregio della stagione dei collant è la possibilità di sfruttarne la versatilità per cambiare look in poche mosse. Basta per esempio sostituire l'anfibio con uno stivaletto o un sandalo tacco 12 e aggiungere un tocco scintillante per passare tranquillamente dalla passeggiata in centro all'aperitivo glamour senza neppure ripassare da casa. Come Anna Carla e Simona insegnano.

Fan del bon-ton? Nessun problema neppure in questo senso, basta abbinare i collant a maxi pull e mocassino o mini a quadri e puntare su ricami e stampe romantiche, a tema floreale per esempio, o con fiocchi, cuori e stelle a fare capolino.

L'importante è bilanciare le fantasie e tenere conto delle dimensioni della stampa: se il focus dell'outfit sono anche le calze lettering, meglio evitare ulteriori scritte o disegni troppo elaborati potrebbero sovrapporsi ai collant creando un risultato finale un po' troppo caotico.