T utti ne parlano, su TikTok spopola, ma esattamente… cosa vuol dire delulu? Preparati perché dal K-pop ha origine un nuovo termine per uno stile che promette evasione. In fondo però è tutta questione di attitude!

Quando abbiamo detto "delulu" ad alta voce per la prima volta ci è sembra una parola simpatica. Una specie di scioglilingua. Sembra ironico ma in realtà il termine deriva da “delusional“ e intreccia le sue origini nel fenomeno del K-pop. Precisamente viene usato per indicare quelle persone che si creano una vita degna di una fan fiction rosa con il loro idol del cuore. Nel vocabolario della moda invece questa creazione di mondi paralleli ha trovato la sua traduzione in un abbigliamento variopinto a tratti citazionistico. Che veste l’escapismo onirico anche con capi e accessori dall’anima playfull.

Julia Fox con un corsetto Lady D + gonna in pizzo

Fatta questa premessa, possiamo dire che non esiste un vero e proprio dress code standard che identifichi l’estetica delulu. L’importanza di questo trend si fonda sulla costruzione di un'immagine che, a livello personale, sia liberatoria e immaginifica. In un certo senso quello che decideremo di indossare contribuirà a dare vita al personaggio che sceglieremo di essere. Una sorta di armatura che ci farà sentire al sicuro dal disincanto dei tempi contemporanei. Via libera così ad abbinamenti di colori contrastanti ed accessori childish, come collane con animaletti e borse simili a peluche. Ben vengano chemisier ricchi di spille o fiocchetti. E outfit che sembrano vere maschere per una performance a teatro.

Pink coat + skirt over jeans + animalier bag

Insomma, per seguire la tendenza delulu devi sbizzarrirti con la fantasia. Sperimentare accostamenti insoliti o semplicemente scommettere sullo styling. Delulu è vivere nel proprio mondo, vestendosi però in quello reale. È andare a fare la spesa con il savoir-faire di un modello di Maison Margiela, o totalmente overdressed come se avessimo superato il peso massimo del bagaglio in aeroporto. Delulu è sfoggiare la propria personalità con audacia. E chi se ne frega se, casualmente, si viene spottizzati sui social. Cosa direbbe Marina Abramović? Sicuramente: performance!

Mentre decidi come abbracciare al meglio il tuo delulu style, ti lasciamo qui sotto una piccola selezione di capi e accessori che, secondo noi, sono giustissimi per lasciare il segno!

