Operazione decluttering: noi lo facciamo così, seguendo i consigli di Alexa!

S ì, l'assistente vocale di Amazon può aiutarci anche a fare il cambio di stagione, riorganizzando l'armadio e i cassetti senza stress!

Dopo qualche giornata con temperature più alte del dovuto, l’autunno finalmente è entrato nel vivo. Questo significa, fra l’altro, "revisionare" il guardaroba e procedere con il cambio di stagione. Ma significa anche che scatta… l’operazione decluttering. Croce e delizia, ammettiamolo. Delizia perché permette di liberarci di ciò che ormai è superfluo nonché inutilizzato, mettendo ordine nell’armadio e nei cassetti. Facendo spazio, quindi, ai nuovi acquisti. Croce perché la questione può risultare faticosa, oltre che piuttosto noiosa. Ma hai mai considerato l’idea di farti aiutare da Alexa? Può diventare la più preziosa alleata e dare una grossa mano, te lo assicuriamo. Vade retro stress!

Decluttering: come può aiutarci Alexa

E se ti dicessimo che il decluttering, con l’aiuto di Alexa, diventa semplice e addirittura... divertente? Certo, non riordina l’armadio e i cassetti al posto tuo (magari!). Però, tanto per cominciare, può aiutarti a ricordare tutto ciò che ci siamo prefissati di fare. La frasi magiche? Qualcosa del tipo “Alexa, aggiungi riordinare l’armadio alla lista delle cose da fare”, “Alexa, ricordami di riordinare la scarpiera domani”. Ed è già un passo avanti che alleggerisce lo spirito.

Dopo di che, definisci gli step del decluttering (anche distribuendoli su più giorni) e ancora una volta affidati alla “memoria” del tuo assistente virtuale. “Alexa, domani pomeriggio ricordami di selezionare i maglioni che non metto più”. “Alexa, cosa devo mettere in ordine martedì?”. E ancora: puoi creare una lista di cose da fare, fissando anche le priorità, e chiedere ad Alexa il promemoria. Il succo è questo: ti aiuta non solo a fare ordine nell’armadio, ma anche nella mente! Ti sentirai più liber* ed efficiente, provare per credere.

Alexa, la nostra alleata (anche) per il decluttering

… Non è finita qui!

Ma c’è dell’altro. Alexa consente di impostare dei timer, per non rischiare di distrarsi e perdere troppo tempo. Pensi che mezz’ora sia sufficiente per riordinare il cassetto delle t-shirt? Condividi questa info con l’assistente virtuale, ti farà rigare dritto!

E poi ci sono altre skills che trasformano il decluttering in un’operazione piacevole. Musica rilassante, per esempio. Mentre metti a posto e riorganizzi il tuo guardaroba, eliminando i capi e gli accessori che non ti servono più, quelle note ti trasmetteranno un senso di pace e ti aiuteranno anche a restare concentrat*. E adesso? Sveglia, è l'ora di mettersi all'opera!

Timer di Alexa