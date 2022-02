S ei una faux-fur lover? Ecco un bastimento carico-carico di pellicce sintetiche (pescate tra i best-of del momento) che ti farà battere il cuore!

Il 2022 si è aperto con una notizia bellissima, nonché taglio di un grande traguardo, per tutti gli amanti degli amici animali e sostenitori del vestire etico: la messa al bando degli allevamenti di animali da pelliccia. Ebbene - è da tanto che lo diciamo - non ci sono davvero più scuse: puntiamo su una faux fur!

Sono tante e per tutti i gusti, calde e perfette sia per daily-look super casual (hai mai provato a “buttarne” una sopra a un paio di joggers + felpa?) che per outfit chicchissimi e moto stile “swinging London”!

Insomma, prendilo come un consiglio da amiche: qualunque sia il tuo stile, una pelliccia sintetica sarà davvero l’alleata più morbida e versatile su cui potrai contare in inverno, anche quando il freddo si fa più rigido.

Se non hai ancora la tua caldissima BF nell’armadio quindi, è arrivato il momento di sceglierne una nuova di zecca. Dove? Dalla nostra selezione di eco pellicce, of course, pescate direttamente tra i modelli più belli e caldi del momento! Ma ora la vera domanda è: riuscirai a puntarne una soltanto?

Faux-fur lunga e sporty-chic

Neutra, fantasia o coloratissima… comunque sia la tua pelliccia sintetica non temere di usarla sopra a un look super-sportivo!

Che tu sia in tuta o in jeans e felpa non importa: una faux fur sarà di certo il quid di carattere e stile in più su una mise daily semplicissima.

Il segreto? Osa e sceglila medio-lunga o lunghissima, in modo da renderla assoluta protagonista e regalare un bel contrasto all’insieme!

Credits: Getty Images

Eco-pelliccia smanicata e versatile

Hai mai pensato a una versione di eco-pelliccia senza maniche? Sarà un’alleata incredibile da sfoderare in ogni occasione (o quasi!). Con lei potrai giocare su contrasti cromatici pazzeschi o semplicemente ravvivare un look total-black altrimenti un po’ troppo noioso… a te la scelta!

Sta di fatto che una pelliccia sintetica smanicata saprà essere comoda e versatilissima come solo un capospalla vincente sa essere.

Unico limite: le mise troppo eleganti, che raramente possono ben sposarsi con un taglio così casual. Per il resto... via libera!

Credits: Getty Images

Faux-fur funny

Sembra un gioco di parole, eppure una faux-fur può essere uno dei capi più funny che tu abbia mai inserito nell’armadio!

Punta su una versione fantasia – per esempio a righe oppure check – e preparati a usarla per look super cool e decisamente pazzi in cui farle giocare un ruolo da assoluta protagonista. Unica avvertenza? Questa interpretazione di pelliccia sintetica è sconsigliatissima alle timide, mentre è assolutamente la scelta ideale per chi sta cercando un pezzo che sappia farsi davvero notare!

Credits: Getty Images

Eco-pelliccia neutra e very chic

Tocchi di coolness su look ultra-chic? La risposta è decisamente una pelliccia sintetica, da scegliere questa volta in una nuance base come il bianco o il nero (in modo da non compromettere la raffinatezza della mise con accenti troppo squillanti).

Insomma, ricalcando la tradizione del capospalla da cui prende spunto, una faux fur ben scelta è senza dubbio la soluzione più cute e affascinante per completare con stile un outfit elegante senza sforzo. Cosa aspetti?

Credits: Getty Images

Faux-fur animalier e cool

Un tocco di rock’n’roll nel look? Da Courtney Love negli anni ’90 a Victoria De Angelis dei Maneskin oggi, la risposta è forte e chiara: vai di faux-fur animalier e non resterai delusa!

Una pelliccia sintetica leopardata (ma anche zebrata, perché no?) saprà regalare quel pizzico di grunge carico di coolness a qualsivoglia outfit, specie se portato sopra a denim e total black. Per accenti divertenti invece gioca inserendo la tua faux-fur animalier in mise con accessori e capi coloratissimi, ad esempio sopra a tonalità neon e pop: il risultato sarà più urban, ma sempre super-cute!

Credits: Getty Images

10 eco-pellicce bellissime

10 eco-pellicce per me, posson bastare! Ecco la selezione che ti scalderà il cuore (e l’inverno!).

1/10 Eco pelliccia con colletto in maglia SHRIMPS

Credits: farfetch.com 2/10 Faux fur zebrata DESIGUAL

Credits: desigual.com 3/10 Eco pelliccia gilet RALPH LAUREN

Credits: ralphlauren.it 4/10 Eco pelliccia check STAND STUDIO

Credits: mytheresa.com 5/10 Faux fur coat VELVET

Credits: mytheresa.com 6/10 Eco pelliccia leopardata JAKKE

Credits: farfetch.com 7/10 Eco pelliccia fantasia UNREAL FUR

Credits: farfetch.com 8/10 Faux fur SAVE THE DUCK

Credits: savetheduck.it 9/10 Giubbotto in eco pelliccia STELLA McCARTNEY

Credits: stellamccartney.com 10/10 Eco pelliccia colorata MANGO

Credits: zalando.it PREV NEXT