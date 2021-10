I bijoux sono sempre le tentazioni più golose di stagione! Quali saranno i trend ai quali non riusciremo proprio a resistere questo autunno inverno?

Il portagioie è da sempre una delle scatole preferite dalle ragazze, sei d’accordo con noi? È da questo meraviglioso contenitore infatti che si pescano le chicche migliori, quelle perfette per affermare mood e personalità dei tuoi look!

Ecco quindi che, puntualmente, ad ogni cambio stagione la voglia di rivedere la propria collezione di gioie e bijoux è tantissima: spesso è proprio la scelta di questi preziosi accessori infatti che determina la riuscita o meno di un outfit.

E allora va da sé che i tormentoni stagionali sul tema diventano particolarmente caldi e di certo tra i primi “obiettivi shopping” con l’apparire delle nuove collezioni negli store. Ma diciamoci la verità: possiamo affermare tranquillamente che la stagione della caccia al “bijoux della svolta” sia attiva e prosegua praticamente… tutto l’anno!

Bando alle chiacchiere dunque: quali saranno i nuovissimi trend gioielli e bijoux per l’autunno inverno 2021/22? Non ti teniamo ulteriormente sulle spine: noi ne abbiamo contati 5, ovvero i più hot da non lasciarsi assolutamente scappare!

1- Maxi-pietre

Bijoux o “gioielli della Corona”? Difficile dirlo, fatto sta che questa stagione fredda impazzeranno pietre (simil) preziose in formato esagerato!

Maxi anelli o collier tempestati di bling bling si preparano a illuminare e colorare look con personalità e un pizzico di "Lady D. style". Ecco la nostra selezione (già tutta nella lista dei desideri, of course!).

1 di 4 - Maxi anello smaltato con pietre MERÙ GIOIELLI

Credits: merugioielli.it 2 di 4 - Collier ZARA

Credits: zara.com 3 di 4 - Anello dorato con pietra verde & OTHER STORIES

Credits: stories.com 4 di 4 - Collana a catena con pendaglio a goccia UTERQÜE

Credits: uterque.com

2 – Mood vintage

L’operazione “nostalgia” è iniziata da un pezzo in fatto di bijoux e preziosi e questo inverno esploderà alla grande: al via dunque con il mood vintage!

Che si tratti di pezzi originali - ereditati dalla nonna o magari recuperati dal second hand di lusso - o che siano riedizioni, non importa: ciò che davvero conta è lo stile! Bracciali dal design sixties oppure orecchini che sembrano usciti da un film degli anni ’70 si preparano a conquistarci a colpi di coolness, saprai resistere?

1 di 4 - Bracciale multicatena con perle GUCCI

Credits: gucci.com 2 di 4 - Orecchini argento dorato ARGENTO BLU

Credits: argentoblu.it 3 di 4 - Bracciale tartarugato con chiusura a morsetto J.CREW

Credits: jcrew.com

4 di 4 - Orecchino a lobo NOVE25

Credits: nove25.net

3 – Piccole opere d’arte

Per le amanti della moda un po’ “concettuale” questi bijoux saranno davvero amore a prima vista, non abbiamo dubbi. Intrecci scultorei e immagini figurative o astratte si fanno gioielli metallici essenziali e dal gusto raffinato. Piccole opere d’arte da portare sempre con sé!

Noi abbiamo scelto quattro autentiche chicche sule tema, qual è la tua preferita?

1 di 4 - Orecchini con perla COMPLETEDWORKS

Credits: farfetch.com 2 di 4 - Bracciale con elefanti CAROLINA RAVARINI

Credits: carolinaravarini.com 3 di 4 - Orecchini a lobo MANUBA

Credits: manuba.it 4 di 4 - Orecchini astratti in argento COS

Credits: cosstores.com

4 – Bijoux rigidi

Era da un po’ che non si vedevano e questo inverno rifanno capolino: sono i bijoux rigidi, spesso geometrici e minimali. Moltissimi bracciali, ma anche anelli “aperti” e chocker interpreteranno un’atra tendenza principalmente fondata sulla lavorazione dei metalli, a testimonianza che tra pietre bold e gioielli razionali e liscissimi ce n’è davvero per tutti i gusti!

1 di 4 - Bracciale rigido placcato argento ARKET

Credits: arket.com 2 di 4 - Choker rigido MIU MIU

Credits: mytheresa.com 3 di 4 - Bracciale rigido con nome GIOLINA E ANGELO

Credits: giolinaeangelo.com 4 di 4 - Anello placcato oro TITÀ BIJOUX

Credits: titabijoux.com

5 – Bijoux super-funny!

Un trend per chi ama non prendere i propri look troppo sul serio o per chi cerca dettagli divertenti per illuminare outfit altrimenti troppo basici - tra colore e materiali alternativi come gomma e resine - è quello dei bijoux super-funny (a metà tra il gioiello e l’accessorio-toy). Insomma, chi pensava che questa tendenza sarebbe sparita con l'estate si sbagliava di grosso!

Nuances fluo, design chunky e pietre esagerate, ma anche fiumi di perline di ogni genere e sorta, smalti e forme super-moderne, sono le caratteristiche inconfondibili di questi sfiziosissimi accessori. Pronta per un po’ di coolness extra?

1 di 4 - Uali green VALENTINA FERRAGNI STUDIO

Crdits: valentinaferragnistudio.com 2 di 4 - Anelli bold in plastica H&M

Credits: hm.com 3 di 4 - Orecchini in micro perle di fiume colorate HALÍTE JEWELS

Credits: halitejewels.com 4 di 4 - Set di tre collanine BERSHKA

Credits: bershka.com