L a gonna jeans lunga, come ci piace chiamarla. Ma ci piace anche indossarla, molto oltre la bella stagione. Anche quando le temperature scendono, resta tra i capisaldi dello street style.

Tornata in auge grazie al revival della moda anni Ottanta, la gonna maxi in denim è in piena evoluzione. Se per lungo tempo l’abbiamo associata soltanto alla bella stagione, adesso qualsiasi paletto temporale è abbattuto: la gonna jeans lunga – perché ammettiamolo: in realtà la chiamiamo così – s'impone tra i must have dello street style 365 giorni all’anno. E infatti, eccola anche nelle collezioni Autunno Inverno 2023 2024. Non solo.

Resta un capo casual, però gli orizzonti in termini di abbinamenti si sono assai ampliati, in primis grazie a quel mix&match ormai indispensabile per le vere it-girls. Ma anche per i designer, che proprio con le combo più ardite riescono ad esprimere meglio la loro creatività. Comoda, super pratica, grintosa. Un po' romantica, anche, e un po' grunge. La long denim skirt ci chiama a gran voce!

Gonna lunga in denim + giubbotto in denim + stivali

Declinazioni fashion

Ma quali sono, precisamente, i connotati della gonna lunga di jeans? Le versioni basic le sappiamo a memoria: taglio dritto, zip, spacco centrale o posteriore. Le riletture contemporanee intervengono proprio sul taglio, prima di tutto. Ecco allora gonne ad A, a pieghe, a ruota. Strutturate o più morbide.

E poi occhio ai dettagli, perché possono fare parecchio la differenza: si fanno largo i modelli cut out, le versioni asimmetriche; compaiono delicate decorazioni di strass, lavaggi effetto scolorito, orli sfrangiati e applicazioni patchwork. Poi la lunghezza. Parliamo di gonne maxi, appunto. Che arrivano come minimo a metà polpaccio, ma spesso molto più giù. Sfiorano le caviglie, le scarpe o in certi casi… il pavimento.

Gonna lunga in denim con spacco profondo + pullover in lana spessa + stivaletti animalier

Come abbinare la maxi gonna in denim

Il denim+denim è ancora tra i trend del momento, questo è sicuro. Ma non è di certo l’unica opzione, anzi: la gonna lunga di jeans rende possibili (e cool) molti altri abbinamenti. Per un look disinvolto e ultra comfy, infila il tuo amato pullover oversize ed è fatta. Bene - benissimo - anche le giacche scamosciate, la classica camicia dal taglio maschile, l’intera collezione di top corti che custodisci nei cassetti (sostituibile con dei ben più caldi body, per esempio). E ancora: corsetti, trench, cappotti, blazer. Sbizzarrisciti, anche in base a quanto tu sia o meno freddolosa.

Gonna jeans lunga + crop top + blazer oversize + sandali

Quanto alle scarpe, ci si può divertire ancora di più. Perché non ci sono limiti. Dagli stivaletti con plateau ai mocassini platform, dal più sensuale del sandalo alle indistruttibili sneakers, dagli stivali classici al ginocchio ai texani, tutto è concesso.

Gonna lunga in denim + overshirt scamosciata + stivaletti platform

1/10 Gonna denim svasata con spacco centrale (PULL&BEAR) 2/10 Gonna denim lunga con taglio dritto (H&M) 3/10 Gonna denim con orlo senza cucitura e spacco anteriore (ZARA) 4/10 Gonna denim lunga con piccoli strass all over (MOTIVI) 5/10 Gonna lunga in denim con vestibilità aderente e spacco laterale (GUESS) 6/10 Gonna in denim sbiadito (ISABEL MARANT) 7/10 Gonna jeans lunga e svasata (KENZO) 8/10 Gonna denim con trasparenze derivanti da un trattamento corrosivo (DIESEL) 9/10 Gonna in denim con spacco e cucitura asimmetrica (GIVENCHY) 10/10 Gonna lunga in denim con cut-out (ALEXADER MCQUEEN) PREV NEXT