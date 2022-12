C hiara Ferragni su Instagram si mostra in intimo e gli haters la criticano. Ma noi siamo dalla sua parte

Intimo rosso e polemiche, Chiara Ferragni è finita, ancora una volta, al centro del dibattito su Instagram, rispondendo per le rime agli haters arrivati in massa a commentare un suo scatto in lingerie.

Il Natale è ormai alle porte ed è arrivato il momento di scegliere il look per le feste. Non solo abiti e scarpe, ma anche l’intimo che per la Vigilia e Capodanno punta su un solo colore: il rosso. A svelarlo Chiara Ferragni che su Instagram ha pubblicato uno scatto in cui indossa un completino intimo con pizzi e trasparenze di un rosso fuoco. Una nuance perfetta per raccontare le feste e per donare un pizzico di glam.

L’immagine è stata apprezzata moltissimo dai fan dell’influencer, ma ha ricevuto anche aspre critiche. In tanti hanno accusato la Ferragni di vestirsi in modo inappropriato, andando contro il suo ruolo di moglie di Fedez e mamma di Leone e Vittoria. Non solo: qualcuno ha persino preso in giro Chiara, affermando che non sarebbe abbastanza “perfetta” per apparire in intimo su Instagram.

Accuse crudeli di fronte alle quali la Ferragni non è rimasta in silenzio. L’imprenditrice digitale ha prima di tutto condiviso i commenti cattivi: “Ma non credi di mettere in imbarazzo Leo che ormai si sta interfacciando con altri bambini in ambito scolastico, con queste continue apparizioni mezza nuda?", si legge. E ancora: "In barba a chi ogni mattina si alza alle 6 e anche prima per dignitosi 1000 euro al mese!". Qualcuno poi aggiunge: "Non vorrei insultare ma a sto punto manca solo Only Fan".

Chiara per tutta risposta ha pubblicato uno scatto del lato B. "Foto di c*** per far inc***are ancora di più i commentatori bacchettoni”, ha scritto. Poi l’attacco.

Commenti misogini, in cui mi si prende in giro per il mio aspetto fisico, o perché sono mamma. Li leggo da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l'idea che la gente spara schifezze tutto il giorno. Non fate finta che questa sia libertà di pensiero, questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista. Cosa state insegnando agli altri? Secondo me fate schifo.

Un po' di educazione. Come io a 19 anni ci sono stata male, quando la gente commentava con estrema cattiveria il mio fisico o qualunque cosa facessi, la stessa cosa la proveranno tantissime altre ragazze quando leggono commenti del genere. Tutti vediamo cose che non ci piacciono, sui social o anche nel mondo normale. Un po' più di educazione!