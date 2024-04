Il wild spirit arriva in città con il jeans animalier

D a Tiktok con furore arriva una nuova e selvaggia tendenza. I jeans animalier saranno i re del tuo armadio. Ora: give us a roar!

È un po’ che ci stavamo girando attorno ma TikTok e Instagram hanno voluto proprio confermare le nostre previsioni: i jeans animalier sono tornati di moda. Eh sì, da qualche mese sui social questi pantaloni leopardati sembrano aver conquistato le fashioniste worldwide, imponendosi come re indiscussi del guardaroba. Sappiamo che il primo impatto è molto forte, soprattutto dopo mesi e mesi di tendenze più quiet e minimal. Ma non preoccuparti, niente è eccessivo se in piccole dosi. E poi diciamolo, ora che la primavera è iniziata e l’ora di liberare un po’ il tuo spirito wild… anche uscendo dalla confortante comfort zone. Adesso preparati a diventare una vera animal lover!

Jeans animalier + mocassini + coat

Un po' Y2K e decisamente bold, i jeans animalier possono trarti in inganno ma in realtà non sono così impegnativi da indossare. Possono facilmente diventare uno dei tuoi capi preferiti per il daywear, l’importante è bilanciare l’insieme senza però aver paura di sbizzarrirsi. Detta così sembra davvero un’ardua impresa, ma l’effetto glamour arriva anche abbinando i pantaloni maculati a pezzi basic. A chi ancora non se la sente di osare troppo infatti consigliamo di indossare questo particolare denim wild a top monocolore, come T-shirt o shirt. Per scarpe e accessori hai due vie: stare sempre ton sur ton oppure spezzare con una tonalità decisa e accesa. Delle sneaker gialle o rosse, per esempio, sono perfette per dare uno slancio in più all’outfit (qui la Copenhagen fashion week insegna, croce sul cuore!, ndr)

Per chi invece si sente decisamente più eclettica allora il segreto è giocare sui contrasti e con pezzi appartenenti a stili diversi. Senza però rendere il tutto too much, è sottinteso. Per esempio puoi dare un twist contemporaneo al jeans leopardato sfoggiandolo insieme a una camicia over di jeans o a righine e camperos. Oppure, ancora meglio, puoi optare su delle ballerine Mary Jane colorate (sui social spopolano quelle red passion). Il tocco sportivo invece? Te lo mostra Bella Hadid, che matcha i suoi pantaloni animalier con una biker jackets “sponsorizzata” e scarpe platform.

Siccome passiamo un po’ di tempo a sbirciare i look delle star, vogliamo sbilanciarci e dirti che puoi portare i tuoi jeans leopardati anche con la T-shirt del tuo gruppo musicale preferito. Rihanna&co sembrano aver dato vita a un nuovo trend e indovina? Anche la cantante l'ha mostrata insieme a un elemento maculato. Insomma ora resta solo una cosa da fare: give us a roar!

P.s dai una sbirciatina qui sotto, siamo sicure che troverai il modello di jeans leopardato che fa per te. Wild sì, ma con lo stile giusto!

Jeans leopardati 1/10 Jeans leopardati (PULL&BEAR) 2/10 Pantaloni animalier dritti (ZARA) 3/10 Jeans stampa leopardata (STRADIVARIUS) 4/10 Leopard jeans (GANNI) 5/10 Jeans animalier scuri (THE AZURI SHOP) 6/10 Pantaloni in denim a vita media (CIDER) 7/10 Pantaloni animalier gamba ampia (R13, via Farfetch) 8/10 Jeans slim leopardato (ROBERTO CAVALLI) 9/10 Pantaloni animalier (GOLDEN GOOSE, via Sugar) 10/10 Pantaloni crop con stampa (P.A.R.O.S.H., via Farfetch) PREV NEXT