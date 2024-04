B assi, sì, ma con grande classe: i "tacchi da gattina" hanno conquistato un posto tra le tendenze scarpe primavera estate 2024.

Voglia di kitten heels per il tuo shopping online? Sei nel posto giusto, ma andiamo per ordine. Le scarpe con "tacchi da gattina" esistono da un bel pezzo, erano irrinunciabili per molte donne e anche molte dive, a cominciare da Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. Poi hanno attraversato un periodo di down, ritrovandosi relegate status di âgé: calzature per chi ha una certa età, insomma. E adesso? Beh, adesso la situazione è cambiata drasticamente. Un po’ perché i kitten heels sono ormai presenza fissa sulle passerelle, grazie alla passione per lo stile retrò ormai imperante. Un po’ perché rappresentano ottimi rappresentanti del minimalismo. E poi queste scarpe risultano incredibilmente comode e versatili, si abbinano davvero a qualsiasi capo; dalle mini ai pantaloni sartoriali, dalle gonne midi ai jeans.

Che si tratti di décolleté, slingback o mules, le scarpe con tacco basso e sottile sono innegabilmente chic e cool. In qualsiasi stagione, ma soprattutto in primavera e in estate. Questo significa soltanto una cosa: dobbiamo averne un paio, si tratta solo di scegliere. E se la scelta è uno step che genera indecisioni, ci pensiamo noi. Dai un’occhiata a questa selezione di kitten heels da acquistare online!

Slingback

Le scarpe con tacco kitten heels misurano tra i 2,5 e i 5 centimetri, quindi si rivelano perfette anche con chi non si trova molto a suo agio con le… altezze. La declinazione più cool del momento? Senza dubbio le slingback, da indossare senza calze ma anche con le calze a vista (come adorano fare le fashioniste incallite). Se i "tacchi da gattina "non sono ancora presenti nella tua scarpiera, comincia da un modello basic e classico: le slingback con punta chiusa. Questo che ti mostriamo è già stato acquistato da migliaia di utenti e tutte sono soddisfatte. Sono disponibili anche altri colori.

Mules

I kitten heels sono tra le tendenze scarpe primavera estate 2024, dunque. Ed è davvero difficile resistere al fascino dei sandali mule in tale versione. Guarda questi, tra i più gettonati in Rete: color tiffany, hanno un tacco alto soltanto 2,5 cm e risultano quindi adatti a qualsiasi contesto e orario; puoi indossarli per l’ufficio come per un aperitivo, ma anche sceglierli per completare un outfit da sera. La suola leggermente imbottita li rende ancora più comodi.

Sandali bold

… Un altro paio di mule con tacco basso, ma alziamo il tiro in termini di originalità: questa proposta firmata Jw Pei ha come peculiarità due listini bold, ovvero imbottiti. E si aggiunge la suola a punta. Sono realizzati in pelle vegana. Scarpe da vere it-girls, diciamolo!

Décolleté in vernice

Cerchi scarpe kitten heels classiche ma non troppo, cioè classiche - sì - ma al contempo glam? Queste ti convinceranno al primo sguardo, ne siamo certi: décolleté nere effetto vernice e a punta. C’è un “segreto” che aumenta il grado di comodità senza minimamente intaccare il design, cioè il plantare con imbottitura in lattice. Una volta messe, non vorrai più togliertele!

Sandali gioiello

Se c’è in programma in occasione speciale, anche formale, i sandali gioiello con tacco kitten heels possono sciogliere ogni tuo dubbio circa le scarpe da indossare. Anche perché l’oro e l’argento, come gli accessori sparkling, sono a loro volta tra le tendenze moda del momento. Abbiamo intercettato in Rete questo paio di sandali gold con fibbie arricchite da mini strass. Che si prestano anche alla creazione di outfit casual basati sul mix&match. Che ne pensi?

Multicolor

Per chiudere in bellezza, una vera e propria chicca: questi sandali multicolor hanno subito catturato la nostra attenzione. Multicolor, sì, ma per certi versi anche minimal. Perché le note di colore sono date dalle stampe su sfondo nero. Il tacco è davvero micro, il cinturino alla caviglia è un plus degno di nota. Promossi!

