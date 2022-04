Lily Collins su Instagram ci ricorda che è primavera: il suo minidress è un sogno

L a protagonista di Emily in Paris ci fa sognare con uno scatto iper-primaverile: Lily Collins su Instagram sfoggia un minidress che è un vero sogno a occhi aperti

Se le strade di Parigi non vi sono bastate per amare Lily Collins, Instagram vi darà un motivo per farla diventare la vostra celeb di riferimento in fatto di fashion. Gli scatti dell'attrice protagonista di Emily in Paris, infatti, sono un turbinare di ispirazione in fatto di moda.

Elegantissima e sempre al passo con tutte le tendenze, la Collins sembra quasi fare scuola. E, diciamolo pure, riesce a sfoggiare con grazie e con incredibile eleganza qualsiasi mise, facendoci capire che la moda, spesso, più che una questione di abito, è una questione di stile e consapevolezza.

L'ultima foto ne è la prova lampante. La Collins ha sfoggiato un abito che è una vera e propria ventata primaverile, ricordandoci che al di là del meteo incerto di questi giorni, sì, la bella stagione è ormai arrivata. E con lei, tutta la luminosità e il colore del caso!

«Spring is in the air!», ha infatti affermato la bella Lily sfoggiando un abito firmato da Rob Zangardi e Mariel Haenn (già stylist e costumisti di Jennifer Lopez). Il minidress, con manica a palloncino, sembra disegnato su di lei: aderente, ne sottolinea il fisico slanciato e ammicca con una wrap skirt leggermente asimmetrica.

La fantasia è un trionfo primaverile: fiori e petali sui toni del magenta, del rosso e del blu s'incrociano e s'intersecano su uno sfondo bianco che esalta il tono della pelle della Collins. A esaltare ulteriormente l'outfit pensa il beauty look: una manicure nude curata dalla nail artist dei vip Thuy Nguyen, un make up con focus sulle labbra firmato dalla mua Fiona Stiles e un'acconciatura raccolta realizzata dal gettonatissimo hairstylist Gregory Russell.

Ma non è tutto. A fronte della fantasia floreale del minidress, tanto accesa da attirare l'attenzione, la Collins ha scelto di non indossare gioielli (fatta eccezione per due anelli che fungono da punto luce per le mani). Una scelta più che saggia: qualsiasi accessorio, infatti, avrebbe appesantito l'insieme, facendo stonare quella, che, invece, potremmo paragonare a una splendida melodia. Che dire: chapeau! Lily è una vera esperta di moda, tanto (e probabilmente più) della sua amatissima Emily.