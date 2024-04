D alle passerelle con furore, il little black dress torna in versione petite e si impone come capo passepartout per ogni occasione. Sei pronta per la tua Colazione da Tiffany 2.0?

Abbiamo un indovinello per te: abbreviato è LBD, è nero, può essere mini o midi ed è uno dei capisaldi della moda. Di cosa stiamo parlando? Ma del little black dress ovviamente! L’iconico e rivoluzionario vestito nero introdotto con charme da Coco Chanel non perde smalto, si reinventa e acquista sempre più charme con il passare del tempo. Le passerelle per le prossime stagioni lo dimostrano e anche le celeb lo scelgono come passepartout per qualsiasi occasione. Insomma difficile resistere a questo fashion statement, soprattutto quando si adatta andando al passo con i tempi. Perché sì, la petite robe noir si fa proprio petite, petite, petite!

Little black dress mini con dettaglio

Siamo sincere, pensiamo fermamente che bisognerebbe avere almeno un little black dress nell’armadio. Non è né monotono, né banale ma anzi può con la combinazione di diversi accessori cambiare completamente il suo carattere. Passando rapidamente dall’essere casual, a essere la manifestazione pura dell’eleganza senza tempo. L’abito nero infatti ha decisamente una lunga storia d’amore con la moda (e con il cinema) alle spalle, tuttavia rimane senza età pur crescendo e adattandosi ai trend più contemporanei. Di fatto diventando pure più girlish, sbarazzino e fresco. Le passerelle di Miu Miu e Celine per il prossimo inverno lo hanno sottolineato ampiamente, chiarendo inoltre come il nero possa essere tutt’altro che noioso. Dopotutto le fifty shades of black non sono solo per Christian Grey!

Mini dress nero + sneakers

Per quanto paradossale possa sembrare, l’abito nero può essere considerato una tela bianca, una base di partenza su cui poi costruire un intero look. Precisiamo, già da solo è cool ma con un po’ di styling l’upgrade è assicurato. A volte basta davvero poco. Come una camicia o una T-shirt portata sotto, una collana di perle o una a girocollo abbinata a pump (Dakota Johnson insegna, ndr). Ancora, una necklace a catena dorata e un paio di sneaker. Così l’effetto street style "alla Gucci" è garantito. Insomma se ancora non hai un little black dress nel guardaroba ti consigliamo di rimediare. D’altra parte se l’abito nero è “l’intramontabile” della moda un motivo ci deve pur essere. E forse Madmoiselle Coco ha avuto sempre ragione perché: «Per essere insostituibili bisogna essere unici».

Visto che siamo buone, ti facilitiamo la ricerca! Qui sotto abbiamo selezionato diversi mini abiti neri che puoi già sfoggiare ora. Black is always a good idea!

