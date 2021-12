Nessuno resiste ai maglioni coloratissimi, caldi e divertenti di Natale, e i modi per sfoggiarli sono tantissimi (con qualche semplice regola)

Sono ormai passati (ahinoi) vent’anni da quando Renee Zellweger nel film “Il diario di Bridget Jones” si calava in un maglione con la renna per festeggiare il Natale. Da allora è passata parecchia acqua sotto i ponti, e i Christmas Jumper sono passati dall’essere quegli orridi maglioni natalizi regalati da genitori e nonni a Natale a capi colorati, ironici e divertenti perfetti per calarsi nel mood festivo.

Nel corso degli anni molti brand hanno deciso di realizzare maglioni natalizi per il periodo delle festività, e in alcuni casi parte della vendita è stata destinata a iniziative di beneficenza. Al maglione natalizio è stato persino dedicata una giornata, il Christmas Jumper Day, sempre per ragioni benefiche. A prescindere dal nobile scopo, però, bisogna ammettere che al suo fascino non si resiste, soprattutto perché fantasie e decorazioni oggi incontrano tutti i gusti e non scontentano nessuno.

Come indossare il Christmas Jumper

Che si tratti del classico maglione con la renna, con Babbo Natale o con il biscotto natalizio, o di versioni più elaborate e raffinate arricchite anche da paillettes e applicazioni, il Christmas Jumper si può indossare con tutto: la mini a pieghe, la max skirt di tulle, i leggings o l’abitino. E anche le celebrity si sono fatte conquistare, per non rinunciare all’ironia e all’atmosfera natalizia neppure per essere trendy.

Sfoggiare il Christmas Jumper è insomma molto più semplice di quanto si possa pensare. C’è però qualche regola universale da rispettare se si è decisi a sfoggiarlo, è la prima è di mantenere un “basso profilo” con il resto del look: meglio scegliere colori neutri come il beige, il bianco o il panna, oppure optare per il classico nero. Il maglione, con i suoi colori vivaci e le fantasie originali e divertenti, è l’indiscusso protagonista, e accostare altri pattern o tessuti troppo ricchi rischia di trasformare il look in un’accozzaglia caotica.

Scelta la tinta di base, facciamo attenzione anche allo stile: no ai maglioni natalizi abbinati a look formali - ovviamente - o molto eleganti, perché il tentativo di sdrammatizzare rischia di trasformarsi in un boomerang. Bene invece l’accostamento con jeans, pantaloni di velluto e semplici leggings per chi vuole stare comoda, mentre le più modaiole e audaci possono provarlo con gonne di tulle e minigonne di vinile, magari abbinati a collant spiritosi (ma non troppo eccentrici o decorati). Il jeans, poi, resta un grande classico. E sotto il maglione via libera a t-shirt semplici o, in alternativa, a camicie per far spuntare un colletto.

Quando indossare il Christmas Jumper

Anche in questo caso è tutta questione di buon senso: le occasioni d’uso per il Christmas Jumper sono tante, ma sicuramente non è adatto all’ufficio o al cocktail pranzi. Cene e pranzi con amici e parenti sono invece il contesto ideale, così come gite fuori porta, magari in montagna, o passeggiate nella natura. L’obiettivo è divertirsi e divertire, senza esagerare e senza trovarsi fuori contesto.

Il regalo last-minute

Il Christmas Jumper inoltre è un ottimo regalo last-minute per chi ancora è indeciso su cosa regalare alla sorella, alla mamma, alla figlia o all’amica. Le varianti sono tantissime, si va da quelli più raffinati con stampe che richiamano le Alpi - fiocchi di neve o stelle, per esempio - a quelli più spiritosi e irriverenti.

Attenzione però al tessuto: meglio prediligere lana o misto cotone ed evitare tessuti sintetici che potrebbero irritare la pelle o impedire la traspirazione.