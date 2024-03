Tutte pazze per la midi skirt! Ecco i look a prova di flash

I n jeans, di pelle, a pieghe, con le frange, morbida, trasparente o bling bling. La midi skirt non perde il suo fascino e… chi lo ha detto che non la puoi sfoggiare con le sneakers?

Spoiler: la midi skirt possiamo indossarla tutte! Ormai sono diverse stagioni che la notiamo sulle passerelle in tutti i suoi modelli. La gonna mezza lunghezza infatti la abbiamo vista con frange, in denim, in pelle, ricoperta di paillettes, sfiziosa in seta e persino in tutta la sua trasparente intimità. Insomma davvero ce ne è per tutte, eppure sappiamo che per alcune ancora c’è esitazione a portarla. Ma bando ai dubbi! Proprio perché l’identikit di questo capo ha tante sfaccettature ti diciamo che puoi portarlo sempre e comunque. (Sì, la tua altezza non c’entra. D’altra parte Victoria Beckham insegna).

Midi skirt + camicia azzurra + boots

Centimetro più, centimetro meno, la lunghezza base della midi skirt è tendenzialmente al ginocchio ma può variare, come l’altezza della vita del resto. Punto quest’ultimo su cui dovrai fare un po’ più attenzione per bilanciare la tua silhouette. Risolta subito la questione spinosa, con questo iconico capo puoi davvero creare tantissimi look differenti. Dal casual all’elegante, dal ricercato al glamour. Ora vediamo come diverse combo possono dare alla skirt un fashion plot eclettico degno di essere ricordato!

Midi skirt a pieghe + shirt + tie

Tranquilla non avrai bisogno di matita e righello per il tuo outfit con la midi skirt ma al massimo qualche prova davanti allo specchio e non appena avrai identificato il tuo stile sarà tutto in discesa. E se ancora non ti senti abbastanza confident, una gonna ampia che sfiora il ginocchio potrebbe essere un buon inizio. Facile da portare con un semplice maglionico abbinato a mocassini. Ma anche con boots, shoes queste ultimi che con qualsiasi modello della tua midi staranno bene perché rappresentano il match perfetto. Uno sguardo agli show di Prada e Miu Miu ti sarà comunque utile e prezioso, soprattutto per ricreare quei piccoli accorgimenti stilistici in grado di svecchiare pure il cardigan della nonna.

Midi skirt over pants + coat

Non basterebbe un libro per elencare tutti i modi cui puoi indossare la midi skirt. Se di paillettes o velata infatti puoi sdrammatizzarla con una polo in maglia e abbinarla a ballerine o, perché no, anche con un paio di scarpe da vela. Puoi persino puntare sul layering e metterla sopra ai pantaloni. D’altronde i tempi in cui era relegata solo all’abbigliamento d’ufficio sono finiti e alcuni way to wear comprendono persino le sneakers. Si, nessuno ti obbliga a metterti ai piedi dei tacchi anche se sono slingback basse… così potrai correre da una parte all’altra della città ed essere sempre al top!

Midi skirt con tasconi + polo + sneakers e calzini

Qui sotto trovi la selezione di gonne midi che abbiamo passato in rassegna molto accuratamente. Ora sta a te… dara una mezza misura al tuo look!

Midi skirt

Gonna midi (ZARA)

Gonna midi stampa (STELLA MCCARTNEY)

Midi skirt con strass (H&M)

Midi con spacco (MANGO)

Gonna midi jeans (URBAN REVIVO)

Midi a pieghe (MIU MIU)

Skirt midi cargo (RESERVED)

Gonna midi frange (COS)

Gonna midi check (BURBERRY, via Luisa via Roma)

Midi skirt piume (COURRÈGES, via Moda Operandi)

