D al 22 al 27 settembre i brand della moda italiana e internazionale presenteranno le collezioni dedicate alla primavera estate 2022. Ritornano le sfilate in presenza e non mancano quelle in via digital.

Un ritorno… in grande stile! Il 21 settembre al via la Milano Fashion Week che fino al 27 porta in passerella le collezioni per la primavera estate 2022. L'evento segna il ritorno alle sfilate in presenza con un calendario di 65 appuntamenti, 42 in presenza e 23 digitali. Organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, la settimana della moda meneghina è molto attesa anche a livello internazionale.

L’edizione è realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE-Agenzia, nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti anti Covid-19. La sostenibilità è il tema principale che conferma l’impegno preso della Camera Nazionale della Moda Italiana per salvaguardare l’ambiente.

Sono tanti i progetti che vedono come protagonisti i giovani talenti, l’inclusione e la diversità nel mondo della moda che vede ben 173 appuntamenti in calendario.

La fashion week sarà celebrata mercoledì 22 settembre con un evento istituzionale di Camera Nazionale della Moda Italiana. Le collezioni per la primavera estate 2022 potrai vederle anche in via digitale sulla piattaforma dedicata oppure sui propri canali social.

Novità di questa edizione

Tra le principali novità il ritorno in calendario del marchio Roberto Cavalli sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi e dei brand Moncler e Boss. Debutteranno invece per la prima volta con una sfilata MM6, Maison Margiela, Luisa Spagnoli, Hui, Vitelli, Joy Meribe e Maison Alvine Demanou.

Presenti per la prima volta nel calendario anche i brand Colaville, Cormio, Quira, Andreadamo, Defaince by Nicola Bacchilega, Roberto Di Stefano, Aniye By, Iuri, Traffico, Radica Studio, Airin Tribal e ATXV.

Non solo sfilate ma finanche mostre che arricchiscono ulteriormente il calendario, tra cui quella realizzata per il 40° anniversario dalla nascita del brand Emporio Armani, l’evento per il 20° anniversario della collezione Nudo di Pomellato, la celebrazione dei 50 anni di carriera di Chiara Boni e l’anniversario per i 60 anni del brand Marcolin.

Non possono mancare i grandi nomi come Alberta Ferretti, Max Mara, Missoni, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani – solo per citarne alcuni.

Calendario sfilate Milano primavera estate 2022

La Milano Fashion Week ha un calendario fitto di appuntamenti in presenza e via digial. Entrando nel vivo delle sfilate il 22 settembre presenteranno le proprie collezioni, fra gli altri, Fendi e Alberta Ferretti.

Giovedì 23 settembre è invece il turno di brand come Max Mara, che inaugura questa giornata, Genny, Etro, Emporio Armani, Blumarine.

Venerdì 24 settembre potrai assistere a sfilate come quelle organizzate da Tod’s, Missoni, Prada, Elisabetta Franchi, Versace.

E sabato 25 settembre ci saranno Ermanno Scervino, MSGM, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani e Marni che chiude questa giornata.

Domenica 26 settembre, invece, presenteranno le proprie collezioni brand come Luisa Spagnoli, Laura Biagiotti, Emilio Pucci. La Milano Fashion Week si conclude con alcune sfilate in via digitale.